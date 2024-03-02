ارتفاع النفط مع ترقب الأسواق قرار «أوبك+»

MENAFN - Alghad Newspaper)وخلال التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 1.43 دولار أو 1.75 %، إلى 83.34 دولاراً.

وسجلت العقود الآجلة للخام تسليم أبريل التي انتهى أجلها في 29 فبراير 83.62 دولاراً، فيما زاد خام غرب تكساس الأمريكي تسليم أبريل 1.54 دولار، أو 1.97 %، إلى 79.80 دولاراً.



ويتجه الخام الأمريكي لتحقيق زيادة 4.3% هذا الأسبوع ويزيد خام برنت 2.1 % عن سعر التسوية للأسبوع الماضي. وقالت مصادر، إنه من المنتظر اتخاذ قرار بشأن تمديد تخفيضات ((أوبك+)) في الأسبوع الأول من مارس.

وأظهر مسح لوكالة رويترز، ضخ أوبك 26.42 مليون برميل يومياً في فبراير بزيادة 90 ألف برميل يومياً عن يناير.



كما تلقت السوق، دعماً من التوقعات القوية بأن تبقي السعودية على أسعار الخام للعملاء الآسيويين دون تغيير في أبريل مقارنة مع مارس.- رويتزر

