ارتفاع النفط مع ترقب الأسواق قرار «أوبك+»

(MENAFN
- Alghad Newspaper) ارتفعت أسعار النفط، أمس، في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية، مع ترقب
الأسواق قرار ((أوبك+)) بشأن مستويات الإنتاج في الربع الثاني، وتقييم بيانات
اقتصادية جديدة من أمريكا وأوروبا والصين.
وخلال التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 1.43 دولار
أو 1.75 %، إلى 83.34 دولاراً.
وسجلت العقود الآجلة للخام تسليم أبريل
التي انتهى أجلها في 29 فبراير 83.62 دولاراً، فيما زاد خام غرب تكساس
الأمريكي تسليم أبريل 1.54 دولار، أو 1.97 %، إلى 79.80 دولاراً.
ويتجه الخام الأمريكي لتحقيق زيادة 4.3% هذا الأسبوع ويزيد خام برنت 2.1
% عن سعر التسوية للأسبوع الماضي. وقالت مصادر، إنه من المنتظر اتخاذ قرار
بشأن تمديد تخفيضات ((أوبك+)) في الأسبوع الأول من مارس.
وأظهر مسح لوكالة
رويترز، ضخ أوبك 26.42 مليون برميل يومياً في فبراير بزيادة 90 ألف برميل
يومياً عن يناير.
كما تلقت السوق، دعماً من التوقعات القوية بأن تبقي السعودية على أسعار الخام للعملاء الآسيويين دون تغيير في أبريل مقارنة مع مارس.- رويتزر
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