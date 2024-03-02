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الجغبير: فرص هائلة للنمو والتوسع شريطة إزالة التحديات

3/2/2024 4:23:23 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أن الصادرات الصناعية حققت مؤشرات إيجابية، على الرغم من التراجع في نسبة نموها الإجمالية والتي تراجعت بنسبة 2.4% خلال العام 2023 يعود بشكل اساسي نتيجة التقلبات السعرية، الا ان المؤشرات الإيجابية عكستها نمو صادرات العديد من القطاعات الواعدة على غرار الإنشائي والخشبي والأثاث والهندسي فضلاً عن النمو للصناعات الدوائية وإستمرار نمو الغذائي.
ونوه الجغبير إلى وصول نسبة تغطية الصادرات الصناعية لإجمالي حجم المستوردات لمستويات غير مسبوقة مقارنة مع السنوات الماضية، لتبلغ نسبتها حوالي 42.7%، ما يعني مساهمتها الكبيرة والفاعلية في دعم احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية.

وأشار الجغبير إلى أن ثمانية قطاعات صناعية فرعية من أصل عشرة (بحسب تصنيف غرف الصناعة للقطاعات الصناعية الفرعية) قد حققت نمواً ملحوظاً خلال الفترة ذتها، جاء في مقدمتها قطاع الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات والذي حقق زيادة في حجم صادرته بأكثر من 348 مليون دينار ولتتجاوز قيمة صادراته الإجمالية حاجز 1,515 مليون دينار، يليه قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية والذي حقق زيادة في بأكثر من 86.8 مليون دينار لتصل قيمة صادراته لأكثر من 533 مليون دينار، إلى جانب قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والزراعية والثروة الحيوانية والذي حقق زيادة بقيمة 58.9 مليون دينار ليصل إلى إكثر من 647 مليون دينار، ثم قطاعات الصناعات الخشبية والأثاث، والإنشائية، والبلاستيكية والمطاط، التعبئة والتغليف والتي حققت زيادة في قيمة صادراتها تراوحت ما بين 7.3 إلى 26 مليون دينار.

فقد حققت سلة من المنتجات الوطنية نمواً يعكس التطور الإيجابي في العديد من الصناعات الوطنية، والذي جاء حصيلةً للتحسين المستمر والتنمية الصناعية التي باتت جل الصناعة الوطنية تتجه نحوه، فقد حققت مجموعة "الحلي والمجوهرات" زيادة بحجم صادراتها بواقع 351.6 مليون دينار، تليها مجموعة "الخضر ونباتات وجذور ودرنات غذائية" زيادة بحجم صادراتها بواقع 55.6 مليون دينار بالإضافة الى مجموعة "عوامل سطح عضوية" والتي حققت زيادة في حجم صادراتها تجاوز قيمتها 54.2 مليون دينار.

ولفت الجغبير الى انه على المستوى التوزيع الجغرافي، فقد ساهمت المنتجات الوطنية في توسيع رقعة تواجدها على الخريطة العالمية، والذي جاء مدفوعاً نتيجة توسعها داخل العديد من الأسواق والتي تجاوزت أكثر من 151 سوقاً حول العالم، جاء أبرزها الأسواق العربية والتي سجلت الصادرات الصناعية إليها نمواً بأكثر من 12% لتتجاوز قيمتها حاجز 3 مليار دينار أبرزها داخل سوق المملكة العربية السعودية والتي بلغت حوالي 984 مليون دينار، تليها أسواق اميريكا الجنوبية والتي حققت نمواً بنسبة 1.9% لتجاوزت بذلك قيمتها لأكثر من 2 مليار دينار جاءت ضمن سوق الولايات المتحدة بأكثر من 1,982 مليون دينار، بالإضافة إلى أسواق دول جنوب آسيا والتي بلغت قيمتة الصادرات إليها حوالي 1,271 مليون دينار أبرزها في السوق الهندي بأكثر من 1,221 مليون دينار، وهذا ما يعكس ويؤكد حجم الإمكانات والمقومات المتميزة التي يتمتع بها القطاع ومستوى التطور في منتجاته والقاعدة الإنتاجية الضخمة والمتنوعة في العديد من الصناعات داخله.

وأعرب الجغبير عن الآمال الكبيرة للفترة القادمة والتطلع العالي نحو استمرار عمليات التحسين والتطور والتوسع الصناعي والاقتصادي داخل المملكة، والذي يأتي في ظل الإهتمام والرعاية الملكية الحثيثية بقيادة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين – حفظه الله ورعاه – للاردن واقتصاده وقطاعاته الواعدة، والتفاعل القيّم والشراكة القائمة بين جميع الأطراف، في سياق الجهود تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي وصندوق دعم وتطوير الصناعة بالإضافة الى إستراتيجية التصدير، والتي تعد كلها أيادٍ داعمة لأن يصبح الأردن مركزًا إقليمياً وعالمياً للصناعة.

وأكد تواجد العديد من الفرص والآفاق الهائلة من النمو والتوسع، شريطة إزالة التحديات وإطلاق العنان وزيادة كافة جهود الترويج والحوافز المسندة نحو تعزيز الأداء بشكل أكبر، ما يعزز الاستدامة ويسهم في التقدم والإزدهار الاقتصادي.

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