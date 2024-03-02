تحذيرات من قدرة كاميرا جرس الباب على التجسس

MENAFN - Alghad Newspaper) اكتشف باحثون في منظمة "كونسيومر ريبورتس" أن بعض أجراس أبواب المنازل التي تعتمد على تقنية الفيديو وتحتوي على كاميرا تعاني من نقاط ضعف غير آمنة، مما قد يعرض المنازل لمخاطر أمنية. تشير التقارير إلى أن هذه الأجراس الذكية تظل متاحة للبيع على منصات التجارة الإلكترونية مثل Amazon و Walmart، على الرغم من وجود هذه الثغرات الأمنية.ويشير التقرير إلى وجود ثغرات أمنية في بعض أجراس الأبواب الذكية، تتيح للمهاجمين إمكانية مشاهدة لقطات الفيديو أو حتى التحكم الكامل في الجهاز. وتشير المعلومات إلى أن هذه الأجراس لا تزال متاحة للشراء رغم معرفة الشركات المصنعة بوجود هذه المشكلات.ووفقًا لصحيفة "واشنطن بوست " الأميركية، فإن هذا الاكتشاف يسلط الضوء على أهمية تقييم أمان الأجهزة الذكية قبل الشراء، ويدعو إلى ضرورة تحسين معايير الأمان في صناعة الأجهزة الذكية.



وبحسب تقرير منظمة "كونسيومر ريبورتس" الأمريكية، يمكن للأشخاص الذين يرغبون في اقتحام منازل الآخرين استخدام تطبيقات للتحكم في أجهزة الأجراس ومشاهدة لقطات الفيديو التي تم التقاطها بواسطة الكاميرات الموجودة في تلك الأجهزة .



التقرير يشير إلى ارتباط بعض أجراس الأبواب الرخيصة بتطبيقات صينية يتم بيعها عبر الإنترنت، مما يجعلها عرضة لاستخدامات غير مشروعة.



وفي ظل انتشار أجهزة المنازل الذكية، يلاحظ التقرير أن أمان البرمجيات في هذا المجال تأخذ وقتًا لمواكبة التطورات [1]. العلامات التجارية الصغيرة تنافس بإنتاج منتجات ذكية، ولكن قد تقلل من جوانب الأمان، في حين تخلق العلامات التجارية الكبرى مخاوف بشأن الخصوصية.



وفي حال تأثر جرس الباب الخاص بك، يُنصح بالتبديل إلى علامة تجارية أكبر تعتمد إجراءات أمان قوية. كما يجب أن يكون المستخدم حذرًا من منح الوصول إلى كاميرا الباب إلا للضرورة، مع تأكيد أمان إعداد نظام الكاميرا المنزلية.



وتطالب "كونسيومر ريبورتس" بجهود إضافية من تجار التجزئة عبر الإنترنت لضمان حماية المتسوقين من الاحتيال والمنتجات ذات جودة منخفضة، وقد أرسلت الجمعية خطابات للجهات الحكومية المعنية للتدخل ووقف مبيعات الأجراس غير الآمنة.

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