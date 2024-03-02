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توضيح بشأن تعديل التقاعد المدني

3/2/2024 4:23:11 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

وردتني خلال اليومين الماضيين وعلى أثر مقالي في جريدة الغد الغراء العديد من الاتصالات الكثير منها يؤيد رأيي وبعضها الآخر يطلب مني الرأي والاقتراح بهذا الخصوص.

وعليه، اود طرح التوضيح التالي الذي يتضمن عددا من الاستفسارات، ولا ننسى أننا نشرع لوطن وليس لأشخاص.

أولا: توقيت مشروع هذا التعديل ليس في صالح مجلس الاعيان بأي حال.

ثانيا: هل الهدف من مشروع التعديل شمول المتقاعدين الذي يُعاد تعيينهم فقط أم شمول كل من لديه خدمات خاضعة للتقاعد أم شمول كل من لديه خدمات سابقة مقبولة للتقاعد؟ هناك فرق بين شمول المتقاعد الذي يُعاد تعيينه وبين شمول من لديه خدمات خاضعة للتقاعد وبين شمول من لديه خدمات سابقة مقبولة للتقاعد، فالثانية أكثر توسعا في نطاق التطبيق من الأولى، أما الثالثة فهي الأكثر توسعا في نطاق التطبيق.

ثالثا: هل الهدف شمول الحالات الموجودة حاليا فقط أم شمولها بالإضافة لشمول الحالات المماثلة مستقبلا؟

رابعا: الأصل عندما صدرت قرارات تعيين تلك الحالات أن نصت قرارات التعيين صراحة على خضوع من يقل عمره عن ٦٠ عام للضمان الاجتماعي وبالتالي تكون الدوائر والمؤسسات التي تعينوا فيها قد ادت عنهم اشتراكات الضمان الاجتماعي من مباشرة عملهم لغاية الآن. وبالتالي التفكير الآن بتحويل تلك المبالغ من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إلى الخزينة كعائدات تقاعدية بعد نفاذ هذا المشروع برأيي غير سليم بالمطلق ولا يخرج عن كونه محاولة للإخراج والتفصيل.

خامسا: إذا لم تنص قرارات التعيين حينها على أن خدماتهم خاضعة للضمان الاجتماعي، فهذا مخالفة قانونية صريحة ولا تنسجم مع اصول صياغة قرارات التعيين المكتملة الأركان. وبالتالي لا أرى في مشروع هذا القانون إلا محاولة لإضفاء شرعية بأثر رجعي على تلك القرارات وشمول أصحابها بالتقاعد المدني. وهناك أتساءل أين هو "تحديث الإدارة العامة" حيث يضج الفضاء من كثرة التصريح؟

سادسا: اقترح أن يتضمن مشروع التعديل نصا واحدا وهو "لا تخضع أي خدمات للتقاعد المدني بعد نفاذ مشروع هذا التعديل". وهذا يشمل الجميع بما فيهم الوزير وكل من يسري عليه تعريف الوزير في القانون بما فيهم رئيس الوزراء.

سابعا: هناك اقتراح آخر وهذا لا يعني أنني ادفع به أو ادعمه ولكنه برأيي أخف أثر من غيره وهو "شمول فئة المتقاعدين المُعاد تعيينهم بعد نفاذ القانون المعدل لقانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 2018 وهم على رأس عملهم عند نفاذ مشروع هذا التعديل، وأن يبدأ شمولهم من تاريخ نفاذ مشروع هذا التعديل". وفي هذه الحالة، لا يجوز احتساب الفترة الماضية انسجاما مع مبدأ عدم سريان النصوص التشريعية بأثر رجعي أو التحايل على هذا المبدأ.

ثامنا: النص على شمول من لديهم خدمات خاضعة للتقاعد المدني يفتح الباب على مصرعيه وفيه عودة خطيرة إلى الوراء والأكثر خطورة من ذلك شمول من لديهم خدمات مقبولة للتقاعد المدني.

ومن الجدير بالذكر، وردا على من لا يدرك ما يقول، أنه عندما اقر مجلس الوزراء في الحكومة السابقة مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 2018 وأُرسل إلى مجلس النواب، أبديت حينها حوله العديد من الملاحظات الجوهرية منها احتساب مدة خدمة الوزير في البلديات (مع أنها مؤسسات أهلية) لغايات التقاعد المدني وكذلك احتساب كامل مدة الخدمات غير المصنفة أو بعقد أو بالراتب المقطوع لغايات التقاعد المدني بدلا من احتساب ثلثيها وهذه سابقة لم تكن موجودة منذ صدور قانون للتقاعد المدني في 1959. واقترحت التوقف التام عن الشمول بالتقاعد المدني لجميع الفئات بما فيهم الوزراء وطرحت حينها وقبلها وخلال فترة عملي وزيرا في الحكومة رأيي صراحة الذي ما زال موجودا في أرشيف وسائل الإعلام، مع أنني من المستفدين من ذلك التعديل لو عدت مستقبلا للعمل العام سيما وأنني من شريحة الرواتب التقاعدية المتدنية من بين الوزراء المتقاعدين ولكن مصلحة الوطن تسمو فوق أية مصالح أو اهتمامات.

خلاصة القول، ادعو اصحاب الشرف الرفيع رئيس وأعضاء مجلس الأعيان الموقر اقرار النص التالي: "لا تخضع أي خدمات للتقاعد المدني بعد نفاذ مشروع هذا التعديل". وخلاف ذلك، ادعو مجلس النواب لعدم الموافقة على قرار مجلس الأعيان. وبخلافه، لنا عظيم الشرف أن نناشد جلالة الملك عبدالله الثاني رد هذا المشروع.

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