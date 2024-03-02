عاهدة كريشان : تكريم الملك حافز للمرأة لمواصلة العمل بعزيمة وابداع

وجاء التكريم الملكي للمهندسة كريشان مديرة الروضة الصناعية والمجمعات الشمسية عن المجمع الشمسي الاول التابع لمنطقة معان التنموية لدوره الاستثماري في مجال الطاقة المتجددة ومساهمته في رفد الاقتصاد الوطني والمحافظة على البيئة وخدمة ابناء المجتمع في مجال التدريب المهني.



وقالت كريشان ان التكريم الملكي حافزا لمواصلة العمل بدافعية وعزيمة وإبداع لخدمة الوطن الغالي وابناء المحافظة بتوجيهات ومتابعة جلالة الملك وولي عهده الامين، معتبرة ان التكريم شهادة ملكية للمنطقة التنموية ودورها في تقديم الخدمة للمستثمرين واحداث التنمية المنشودة في المحافظة، الى جانب دعم جلالته للمرأة في جميع الجالات لتسلمها زمام المسؤولية وقد اثبتت حضورها وقيادتها للعديد من الوزرات والمؤسسات والشركات.



وبينت كريشان أن شركة تطوير معان عملت على جعل معان قبلة ومركزا اقليمياً للطاقة المتجددة وابرزت المزايا التنافسية الفريدة التي تتمتع بها معان في مجال الطاقة المتجددة من حيث الطبيعة المنبسطة للأرض، الارتفاع عن سطح البحر، اعتدال الحرارة وإنخفاض نسبة الرطوبة والغبار نسبياً، بالاضافة الى القرب الجغرافي من شبكة الضغط العالي والمتوسط الوطنية لنقل الكهرباء ، مؤكدة ان ان المجمع الشمسي الاول حقق استثمارات بقيمة ( 350 ) مليون دينار ووفر ( 1500 ) فرصة عمل مؤقتة اثناء الانشاء وهو يوفر حالياً ( 173 ) فرصةعمل دائمة لأردنيين، وقد طورت الشركة البنية التحتية للمجمع الشمسي الثاني.