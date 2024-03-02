قادة سوق العافية يوحدون قواهم: The Dripbar المدعومة من REVIV

(MENAFN
- AETOSWire) ( BUSINESS WIR )--انضمت The DRIPBaR ، المعترف بها باعتبارها صاحبة امتياز العلاج الوريدي الأسرع نموًا في الولايات المتحدة، إلى REVIV ، الشركة الرائدة عالميًا في العلاج الوريدي، مما يُشكّل علامة فارقة في الصناعة. تخلق الشراكة عرضًا لا مثيل له من خلال الجمع بين تخصصات اثنين من الشركات الكبرى في الصناعة التي تضم أكثر من 200 موقع في 6 قارات، مع خطط لإضافة آلاف المواقع الأخرى في السنوات القادمة. تقدم الزيادة الأخيرة في الطلب على العلاج الوريدي فرصًا هائلة على مستوى العالم للشركات لإعادة تعريف معايير الصناعة وقيادة الحقبة التالية من العلاج الوريدي.
من خلال مجموعة واسعة تضم أكثر من 450 صاحب امتياز في الولايات المتحدة، فإن قرار The DRIPBaR بدمج عرض REVIV المدعوم بالتكنولوجيا، REVIV X، يؤكد التزامهما بتوفير حلول تغذية شخصية ودقيقة لعملائهم. تُمكّن هذه الشراكة DRIPBaR من الاستفادة من خبرة REVIV التي تبلغ 10 سنوات في مجال الملكية الفكرية وعلوم الحياة، باستخدام بيانات موضوعية من اختبارات الدم وتحليل الحمض النووي لتكييف العلاجات الوريدية مع الاحتياجات الفردية. من خلال REVIV X، تستعد The DRIPBaR لإحداث ثورة في مشهد العافية في الولايات المتحدة، وتقديم حلول تركز على المريض لتحسين النتائج الصحية التي من شأنها ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في الابتكار.
أعرب Ben Crosbie، الرئيس التنفيذي لشركة The DRIPBaR، عن حماسته للتعاون، مؤكدًا: "من خلال اختيار REVIV كشريك إستراتيجي لنا، فإننا نطلق العنان لقدرات مخصصة ودقيقة لتقديم منتجات وتجربة عملاء أكثر تقدمًا. أنا واثق جدًا من أن الاستفادة من التكنولوجيا والخبرات المتطورة لشركة REVIV ستسرع من نمو أصحاب الامتياز لدينا وتضعهم في مقدمة معايير الصناعة. يضع اقتراح REVIV X، إلى جانب الدورة التدريبية المعتمدة للأكاديمية الوريدية، معيارًا عالميًا للتميز في مجالنا، مما يمكننا من الحفاظ على ريادة الصناعة".
سلّطت Sarah Lomas، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة REVIV Global، الضوء على التأثير التحويلي للشراكة، قائلة: "إن توافق The DRIPBaR مع REVIV يؤكد التزامنا المشترك بالابتكار والسلامة في سوق العلاج الوريدي. باعتبارنا رواد الصناعة، فإننا نعمل على إعادة تشكيل مستقبل العافية من خلال تقديم حلول تغذية مخصصة ودقيقة تلبي احتياجات العملاء المتطورة. سنستمر في تطوير منتجات SaaS الخاصة بنا لدعم الصناعة على مستوى العالم. بعد سنوات عديدة واستثمارات كبيرة في البحث وتطوير المنتجات، من المثير أن نرى مثل هذا التحقق المبكر والاعتماد لـ REVIV X."
يمثل هذا التحالف الإستراتيجي بين REVIV وThe DRIPBaR لحظة محورية في صناعة العلاج الوريدي والقطاعات متعددة الوسائط، مما يعزز تقديم حلول صحية آمنة وفعالة ومصممة بشكل خاص للعملاء في جميع أنحاء الولايات المتحدة وخارجها. مع استمرار سوق العلاج الوريدي في التوسع السريع، مع السلامة والامتثال في المقدمة، تبرز REVIV X كحل مفضل لمشغلي العلاج الوريدي، مما يخلق الفرصة للشركات متعددة الوسائط الحالية للوصول إلى حلول REVIV المبتكرة والحفاظ على مكانتها في طليعة الابتكار الصحي ومعايير الصناعة.
حول REVIV Global
REVIV Global هي شركة تضم مجموعة من الخبراء الرائدين عالميًا في العلاج الوريدي والتغذية الشخصية والدقيقة. ومع أكثر من 10 سنوات من الخبرة في الصناعة، فقد ساعدوا في تقديم أكثر من 2 مليون جهاز حقن وريدي بأمان، في أكثر من 40 دولة، لدعم الأشخاص في رحلتهم الصحية بما في ذلك الرعاية الصحية الوقائية والاستباقية. قامت شركة REVIV بتطوير النظام الصحي الدقيق المتقدم الأول والوحيد الذي يستفيد من البيانات الحيوية والجينومية لتقديم العلاج الوريدي المخصص والمعتمد على الدقة. أطلقت REVIV منتجات تكنولوجية في أواخر عام 2023، مما أتاح نطاقًا هائلاً لعلامتها التجارية مع تعزيز تنظيم وسلامة وفعالية العلاج الوريدي على مستوى العالم.
حول The DRIPBaR
تستعد DRIPBaR، وهي علامة تجارية رائدة في مجال العافية، لإعادة تعريف مشهد الصحة والحيوية من خلال التقدم في العلاج الوريدي. مع العلم المتطور والالتزام القوي بالسلامة، تقدم The DRIPBaR نهجًا تحويليًا للصحة الخلوية والرعاية الشخصية. مع التركيز على العلاجات المتطورة باستمرار والتطورات الطبية، تحتضن The DRIPBaR حقبة جديدة من العافية حيث تتلاقى أهداف التجديد والحيوية مع الصحة المثالية.
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