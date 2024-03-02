قادة سوق العافية يوحدون قواهم: The Dripbar المدعومة من REVIV

MENAFN - AETOSWire) ( BUSINESS WIR )--انضمت The DRIPBaR ، المعترف بها باعتبارها صاحبة امتياز العلاج الوريدي الأسرع نموًا في الولايات المتحدة، إلى REVIV ، الشركة الرائدة عالميًا في العلاج الوريدي، مما يُشكّل علامة فارقة في الصناعة. تخلق الشراكة عرضًا لا مثيل له من خلال الجمع بين تخصصات اثنين من الشركات الكبرى في الصناعة التي تضم أكثر من 200 موقع في 6 قارات، مع خطط لإضافة آلاف المواقع الأخرى في السنوات القادمة. تقدم الزيادة الأخيرة في الطلب على العلاج الوريدي فرصًا هائلة على مستوى العالم للشركات لإعادة تعريف معايير الصناعة وقيادة الحقبة التالية من العلاج الوريدي.

من خلال مجموعة واسعة تضم أكثر من 450 صاحب امتياز في الولايات المتحدة، فإن قرار The DRIPBaR بدمج عرض REVIV المدعوم بالتكنولوجيا، REVIV X، يؤكد التزامهما بتوفير حلول تغذية شخصية ودقيقة لعملائهم. تُمكّن هذه الشراكة DRIPBaR من الاستفادة من خبرة REVIV التي تبلغ 10 سنوات في مجال الملكية الفكرية وعلوم الحياة، باستخدام بيانات موضوعية من اختبارات الدم وتحليل الحمض النووي لتكييف العلاجات الوريدية مع الاحتياجات الفردية. من خلال REVIV X، تستعد The DRIPBaR لإحداث ثورة في مشهد العافية في الولايات المتحدة، وتقديم حلول تركز على المريض لتحسين النتائج الصحية التي من شأنها ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في الابتكار.

أعرب Ben Crosbie، الرئيس التنفيذي لشركة The DRIPBaR، عن حماسته للتعاون، مؤكدًا: "من خلال اختيار REVIV كشريك إستراتيجي لنا، فإننا نطلق العنان لقدرات مخصصة ودقيقة لتقديم منتجات وتجربة عملاء أكثر تقدمًا. أنا واثق جدًا من أن الاستفادة من التكنولوجيا والخبرات المتطورة لشركة REVIV ستسرع من نمو أصحاب الامتياز لدينا وتضعهم في مقدمة معايير الصناعة. يضع اقتراح REVIV X، إلى جانب الدورة التدريبية المعتمدة للأكاديمية الوريدية، معيارًا عالميًا للتميز في مجالنا، مما يمكننا من الحفاظ على ريادة الصناعة".

سلّطت Sarah Lomas، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة REVIV Global، الضوء على التأثير التحويلي للشراكة، قائلة: "إن توافق The DRIPBaR مع REVIV يؤكد التزامنا المشترك بالابتكار والسلامة في سوق العلاج الوريدي. باعتبارنا رواد الصناعة، فإننا نعمل على إعادة تشكيل مستقبل العافية من خلال تقديم حلول تغذية مخصصة ودقيقة تلبي احتياجات العملاء المتطورة. سنستمر في تطوير منتجات SaaS الخاصة بنا لدعم الصناعة على مستوى العالم. بعد سنوات عديدة واستثمارات كبيرة في البحث وتطوير المنتجات، من المثير أن نرى مثل هذا التحقق المبكر والاعتماد لـ REVIV X."

يمثل هذا التحالف الإستراتيجي بين REVIV وThe DRIPBaR لحظة محورية في صناعة العلاج الوريدي والقطاعات متعددة الوسائط، مما يعزز تقديم حلول صحية آمنة وفعالة ومصممة بشكل خاص للعملاء في جميع أنحاء الولايات المتحدة وخارجها. مع استمرار سوق العلاج الوريدي في التوسع السريع، مع السلامة والامتثال في المقدمة، تبرز REVIV X كحل مفضل لمشغلي العلاج الوريدي، مما يخلق الفرصة للشركات متعددة الوسائط الحالية للوصول إلى حلول REVIV المبتكرة والحفاظ على مكانتها في طليعة الابتكار الصحي ومعايير الصناعة.

حول REVIV Global

REVIV Global هي شركة تضم مجموعة من الخبراء الرائدين عالميًا في العلاج الوريدي والتغذية الشخصية والدقيقة. ومع أكثر من 10 سنوات من الخبرة في الصناعة، فقد ساعدوا في تقديم أكثر من 2 مليون جهاز حقن وريدي بأمان، في أكثر من 40 دولة، لدعم الأشخاص في رحلتهم الصحية بما في ذلك الرعاية الصحية الوقائية والاستباقية. قامت شركة REVIV بتطوير النظام الصحي الدقيق المتقدم الأول والوحيد الذي يستفيد من البيانات الحيوية والجينومية لتقديم العلاج الوريدي المخصص والمعتمد على الدقة. أطلقت REVIV منتجات تكنولوجية في أواخر عام 2023، مما أتاح نطاقًا هائلاً لعلامتها التجارية مع تعزيز تنظيم وسلامة وفعالية العلاج الوريدي على مستوى العالم.

حول The DRIPBaR

تستعد DRIPBaR، وهي علامة تجارية رائدة في مجال العافية، لإعادة تعريف مشهد الصحة والحيوية من خلال التقدم في العلاج الوريدي. مع العلم المتطور والالتزام القوي بالسلامة، تقدم The DRIPBaR نهجًا تحويليًا للصحة الخلوية والرعاية الشخصية. مع التركيز على العلاجات المتطورة باستمرار والتطورات الطبية، تحتضن The DRIPBaR حقبة جديدة من العافية حيث تتلاقى أهداف التجديد والحيوية مع الصحة المثالية.

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