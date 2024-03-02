Saturday, 02 March 2024 01:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شركة Rimini Street تعلن عن نتائج الربع المالي الرابع والنتائج المالية والتشغيلية السنوية لعام 2023

3/2/2024 4:18:32 AM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة Rimini Street, Inc.‎ (نازداك: RMNI) العالمية المتخصصة في مجال توفير حلول دعم برامج المؤسسات والمنتجات والخدمات الشاملة، والرائدة في توفير خدمات دعم الطرف الثالث لبرنامج Oracle وSAP، وشريك Salesforce وAWS، عن نتائج الربع الرابع لعام 2023 والسنة المالية المنتهية في 31 من ديسمبر 2023.

أبرز المؤشرات المالية للربع الرابع لعام 2023

  • بلغت الإيرادات 112.1 مليون دولار أمريكي للربع الرابع من عام 2023، مسجلةً زيادة قدرها 3.2% مقارنةً بمبلغ 108.6 ملايين دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.

  • بلغت الإيرادات المتكررة السنوية 432.3 مليون دولار أمريكي للربع الرابع من عام 2023، مسجلةً زيادة قدرها 2.9% مقارنةً بمبلغ 420.0 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.

  • بلغ عدد العملاء النشطين اعتبارًا من 31 من ديسمبر 2023، 3,038 عميلاً، بزيادة قدرها 0.6% مقارنةً بعدد 3,020 عميلاً نشطًا اعتبارًا من 31 من ديسمبر 2022.

  • بلغ معدل الاحتفاظ بالإيرادات 90% و92% في الأشهر الاثني عشر التالية المنتهية في 31 من ديسمبر 2023 و2022 على التوالي.

  • بلغ هامش الربح الإجمالي 61.0% للربع الرابع من عام 2023 مقارنةً بنسبة 64.5% لنفس الفترة من العام الماضي.

  • بلغ مقدار الدخل التشغيلي 11.5 مليون دولار أمريكي للربع الرابع من عام 2023 مقارنةً بخسارة تشغيلية قدرها 5.6 ملايين دولار لنفس الفترة من العام الماضي.

  • بلغ الدخل التشغيلي المخالف لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (Non-GAAP)‏ 19.3 مليون دولار أمريكي للربع الرابع من عام 2023 مقارنةً بمبلغ قدره 15.0 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.

  • بلغ صافي الربح 9.4 ملايين دولار أمريكي للربع الرابع من عام 2023 مقارنةً بصافي خسارة قدره 5.3 ملايين دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.

  • بلغ صافي الدخل المخالف لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (Non-GAAP)‏ 17.1 مليون دولار أمريكي للربع الرابع من عام 2023 مقارنةً بمبلغ 15.3 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.

  • بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة للربع الرابع من عام 2023، 21.3 مليون دولار أمريكي مقارنةً بمبلغ 18.3 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.

  • بلغت أرباح السهم الأساسية والمخففة المنسوبة إلى المساهمين العاديين 0.10 دولار و0.10 دولار، على التوالي، للربع الرابع من عام 2023 مقارنةً بصافي خسارة أساسية ومخففة للسهم قدرها 0.06 دولار و0.06 دولار على التوالي لنفس الفترة من العام الماضي.

أبرز المؤشرات المالية لعام 2023 كاملاً

  • بلغت الإيرادات 431.5 مليون دولار أمريكي لعام 2023، بزيادة قدرها 5.3% مقارنةً بمبلغ 409.7 ملايين دولار أمريكي لعام 2022.

  • بلغ هامش الربح الإجمالي 62.3% لعام 2023 مقارنةً بنسبة 62.8% لعام 2022.

  • بلغ الدخل التشغيلي 43.8 مليون دولار أمريكي لعام 2023 مقارنةً بمبلغ 8.1 ملايين دولار أمريكي لعام 2022.

  • بلغ الدخل التشغيلي المخالف لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (Non-GAAP)‏ 66.1 مليون دولار أمريكي لعام 2023 مقارنةً بمبلغ 49.8 مليون دولار أمريكي لعام 2022.

  • بلغ صافي الدخل 26.1 مليون دولار أمريكي لعام 2023 مقارنةً بصافي خسارة قدره 2.5 مليون دولار أمريكي لعام 2022.

  • بلغ صافي ربح السهم الأساسي والمخفف المنسوب إلى المساهمين العاديين 0.29 دولار و0.29 دولار على التوالي لعام 2023، مقارنةً بصافي خسارة أساسية ومخففة للسهم قدرها 0.03 دولار و0.03 دولار على التوالي لعام 2022.

  • بلغ صافي الدخل المخالف لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (Non-GAAP)‏ 48.4 مليون دولار أمريكي لعام 2023 مقارنةً بمبلغ 39.2 مليون دولار أمريكي لعام 2022.

  • بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA)‏ المعدلة 71.9 مليون دولار أمريكي لعام 2023 مقارنةً بمبلغ 52.3 مليون دولار أمريكي لعام 2022.

يتم توفير عمليات تسوية التدابير المالية المخالفة لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (non-GAAP) الواردة في هذا البيان الصحفي مع التدابير المالية المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) مباشرةً في الجداول المالية المدرجة في نهاية هذا البيان الصحفي. كما جرى أيضًا إدراج شرح لهذه التدابير، وسبب اعتقادنا بأنها مجدية وكيفية حسابها، تحت عنوان "عن التدابير المالية المخالفة لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (Non-GAAP) وبعض المقاييس الرئيسية".

أبرز إنجازات الشركة للربع الرابع من عام 2023

  • الإعلان عن العملاء الممثلين الجدد الذين تحولوا إلى Rimini Street أو العملاء الحاليين الذين عززوا اتفاقياتهم معها، بما في ذلك:

    • MYOB – اختارت الشركة الأسترالية المتخصصة في مجال توفير البرمجيات الخدمية Rimini ONETM‎ من Rimini Street للحصول على الدعم والخدمات المدارة لمنصة Siebel، هادفةً بذلك إلى تنسيق العمليات وتعزيز موثوقية النظام.

    • Pacific Textiles – اختارت الشركة الرائدة عالميًا في قطاع صناعة المنسوجات الكائنة في هونج كونج Rimini SupportTM‎ لدعم نظام SAP S/4HANA، في خطوة مهمة لتمكين خطة دعم لتكنولوجيا المعلومات أسرع وأكثر شمولاً مما يؤدي إلى تقليل التكاليف وتحسين وقت تشغيل النظام.

    • santec – استفادت الشركة العالمية المتخصصة في مجال الضوئيات الكائنة في اليابان من Rimini ConsultTM‎ لدعم نظام SAP لتوجيه ودعم عملية إعادة هيكلة كبيرة عن طريق تقسيم الشركة إلى أربعة كيانات منفصلة.

  • الإعلان عن Rimini ConsultTM for Salesforce®‎ ، وهي توسعة لخدمات Salesforce الخاصة بها، إذ تقدم خدمات استشارية شاملة لزيادة عائد استثمار (ROI) العملاء إلى أقصى حد والاستفادة من منصة Salesforce بفعالية.

  • الإعلان عن التوفر العام لخدمات الدعم والخدمات المدارة والخدمات الاستشارية لنظام Salesforce ClickSoftware ، مما يطيل عمر وقيمة عمليات نشر العملاء إلى ما بعد الموعد النهائي لنهاية العمر الافتراضي المحدد في 31 من ديسمبر 2023.

  • أغلقت ما يقرب من 7,900 حالة دعم وقدمت أكثر من 11,200 تحديث ضريبي وقانوني وتنظيمي للعملاء في 32 بلدًا، مع تحقيق متوسط تصنيف رضا العملاء عن الدعم الذي تقدمه الشركة يبلغ 4.9 من 5.0 (حيث يعد 5.0 ممتازًا).

  • الحصول على جوائز ثقافية مرموقة: شهادات Great Place to Work®‎ في سنغافورة واليابان وجرى تصنيفها بين أفضل 50 مكان عمل ضمن قائمة Best WorkplacesTM‎ في الهند في فئة تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا المعلومات وإدارة العمليات التجارية (IT-BPM) .

توقعات الأعمال

تواصل الشركة تعليق التوجيهات إلى حين وضوح الرؤية بشأن التأثيرات الناجمة عن نشاط التقاضي الحالي أمام المحاكم الفيدرالية الأمريكية المتعلق بالدعاوى الجارية للشركة مع Oracle.

معلومات البث عبر الإنترنت والمكالمات الجماعية

ستستضيف شركة Rimini Street مكالمة جماعية وبثًا عبر الإنترنت لمناقشة نتائج الربع الرابع لعام 2023 والعام بأكمله وتقديم تعليقات بشأن عام 2024 في الساعة 5:00 مساءً بالتوقيت الشرقي و2:00 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ في 28 من فبراير 2024، على أن يتوفر البث المباشر عبر الإنترنت للحدث في موقع علاقات المستثمرين لشركة Rimini Street على رابط أحداث Rimini Street IR ومباشرةً على رابط البث عبر الإنترنت . كما يمكن للمشاركين عبر الهاتف المشاركة في المكالمة الجماعية عن طريق الاتصال بالرقم 1‎-800-836-8184. وستتوفر إعادة للبث مدة عام واحد عقب الحدث.

استخدام الشركة للتدابير المالية المخالفة لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا ( Non-GAAP )

يحتوي هذا البيان الصحفي على بعض "التدابير المالية المخالفة لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (non-GAAP)". جدير بالذكر أن هذه التدابير المالية المخالفة لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (Non-GAAP) لا تعتمد على مجموعة شاملة من القواعد أو المبادئ المحاسبية، إذ تعد هذه المعلومات المخالفة لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (non-GAAP) مكملة ولا يقصد منها تمثيل مقياس الأداء وفقًا للإفصاحات التي تتطلبها مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) في الولايات المتحدة. بيد أنه ينبغي النظر في التدابير المالية المخالفة لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (Non-GAAP) بالإضافة إلى التدابير المالية المحددة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) وليس كبديل أو وسيلة متقدمة عنها. وقد جرى إدراج عملية التسوية بين النتائج المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) والمخالفة لها (non-GAAP) في الجداول المالية ضمن هذا البيان الصحفي. وأخيرًا وليس آخرًا، مدرج وصف وشرح لتدابيرنا المالية المخالفة لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (non-GAAP) تحت عنوان "عن التدابير المالية المخالفة لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (Non-GAAP) وبعض المقاييس الرئيسية".

نبذة عن Rimini Street, Inc.‎

تعد Rimini Street, Inc.‎ (نازداك: RMNI)، إحدى شركات Russell 2000®‎، شركة عالمية متخصصة في مجال توفير حلول دعم برامج المؤسسات والمنتجات والخدمات الشاملة، إلى جانب ريادتها في مجال توفير خدمات دعم الطرف الثالث لبرنامج Oracle وSAP وشريك Salesforce وAWS. كما تنتشر أعمال الشركة في كل أنحاء العالم مقدمةً مجموعة شاملة من الحلول الموحدة لتشغيل تطبيقات المؤسسات وقواعد البيانات وبرامج التكنولوجيا وإدارتها ودعمها وتخصيصها وتهيئتها وتوصيلها وحمايتها ومراقبتها وتحسينها، ناهيك عن تمكين العملاء من تحقيق أفضل نتائج الأعمال وخفض التكاليف إلى حد كبير وإعادة تخصيص موارد الابتكار. حتى الآن، اعتمدت أكثر من 5,500 شركة من شركات Fortune 500 وFortune Global 100 وشركات السوق المتوسطة والقطاع العام والمؤسسات الأخرى من ضمن مجموعة كبيرة من الصناعات على Rimini Street كمزود موثوق به لحلول برامج المؤسسات. لمعرفة المزيد، الرجاء زيارة riministreet والتواصل مع Rimini Street على Twitter وInstagram وFacebook وLinkedIn . (IR-RMNI)

بيانات تطلعية

بعض البيانات الواردة في هذا البيان ليست حقائق تاريخية ولكنها بيانات تطلعية لأغراض أحكام الملاذ الآمن بموجب قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995. وعادةً ما تأتي البيانات التطلعية مصحوبة بكلمات، مثل "نتوقع" و"نعتقد" و"نواصل" و"يمكن" و"حاليًا" و"نقدر" و"ننتظر" و"المستقبل" و"ننوي" و"قد" و"ربما" و"نتنبأ" و"نخطط" و"ممكن" و"احتمالية" و"نتكهن" و"يبدو" و"نسعى" و"يجب" و"سوف" أو غيرها من الكلمات أو العبارات أو التعبيرات المماثلة. كما تتضمن هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، بيانات متعلقة بتوقعاتنا بشأن الأحداث المستقبلية والفرص المستقبلية والتوسع العالمي ومبادرات النمو الأخرى واستثماراتنا في مثل هذه المبادرات. وتستند هذه البيانات إلى افتراضات متنوعة وتوقعات حالية للإدارة ولا تمثل تنبؤات بالأداء الفعلي كما لا تمثل حقائق تاريخية. هذا، وتخضع هذه البيانات لعدد من المخاطر والشكوك المتعلقة بأعمال Rimini Street، وقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا. تتضمن هذه المخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر، التطورات السلبية والتكاليف المرتبطة بمجريات الدفاع المتعلقة بالدعاوى المعلقة أو أي دعوى جديدة، بما في ذلك التصرف في طلبات الاستئناف المعلقة وأي مطالبات جديدة؛ والنفقات الإضافية التي يتم تكبدها من أجل الامتثال للأوامر القضائية ضد بعض ممارساتنا التجارية وتأثيرها على إيرادات وتكاليف الفترة المستقبلية؛ والتغييرات في بيئة الأعمال التي تعمل فيها Rimini Street، بما في ذلك تأثير أي اتجاهات اقتصادية ركودية وتغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، فضلاً عن الظروف المالية والاقتصادية والتنظيمية والسياسية العامة التي تؤثر على الصناعة التي نعمل فيها والصناعات التي يعمل فيها عملاؤنا؛ وتطور إدارة برامج المؤسسة ومشهد الدعم وقدرتنا على جذب العملاء والاحتفاظ بهم والنفاذ داخل قاعدة عملائنا بشكل أكبر؛ والمنافسة الكبيرة في صناعة خدمات دعم البرامج؛ واعتماد العملاء على مجموعة المنتجات والخدمات الكبيرة والخدمات التي نتوقع تقديمها؛ وقدرتنا على الحفاظ على نمو الإيرادات أو معدل الربح أو تحقيقهما، وإدارة تكلفة الإيرادات والتنبؤ الدقيق بالإيرادات؛ وتقديرات إجمالي السوق الذي يمكن التعامل معها وتوقعات مدخرات العملاء بالنسبة إلى استخدام مزودي الخدمة الآخرين؛ والتباين في المواعيد في دورة المبيعات؛ والمخاطر المتعلقة بمعدلات الاحتفاظ، بما في ذلك قدرتنا على التنبؤ بدقة بمعدلات الاحتفاظ؛ وخسارة واحد أو أكثر من أعضاء فريق الإدارة؛ وقدرتنا على جذب موظفين مؤهلين إضافيين والاحتفاظ بهم، بما في ذلك موظفو المبيعات، والحفاظ على الموظفين الرئيسيين؛ وتحديات إدارة النمو المدرة للربح؛ وحاجتنا وقدرتنا على جمع تمويل إضافي للأسهم أو الديون بشروط مواتية وقدرتنا على توليد تدفقات نقدية من العمليات للمساعدة في تمويل الاستثمارات المتزايدة ضمن خطة نمونا؛ والمخاطر المرتبطة بالعمليات العالمية؛ وقدرتنا على منع الوصول غير المصرح به إلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات وغيرها من تهديدات الأمن السيبراني، وحماية المعلومات السرية لموظفينا وعملائنا والامتثال للوائح الخصوصية؛ وقدرتنا على الحفاظ على نظام فعال للرقابة الداخلية على التقارير المالية؛ وقدرتنا على الحفاظ على علامتنا التجارية وملكيتنا الفكرية وحمايتها وتعزيزها؛ والتغييرات في القوانين واللوائح، بما في ذلك، التغييرات في قوانين الضرائب أو النتائج غير المواتية للمواقف الضريبية التي نتخذها، أو فشلنا في إنشاء احتياطيات ضريبية كافية؛ وتأثير المسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)؛ والتزامات خدمات الديون المستمرة الخاصة بتسهيلاتنا الائتمانية والتعهدات المالية والتشغيلية المتعلقة بأعمالنا ومخاطر أسعار الفائدة ذات الصلة؛ بما في ذلك عدم اليقين من الانتقال إلى SOFR أو معايير أسعار الفائدة الأخرى؛ ومدى كفاية النقد وما في حكمه لتلبية متطلبات السيولة؛ ومقدار وتوقيت عمليات إعادة الشراء، إن وجدت، بموجب برنامج إعادة شراء الأسهم وقدرتنا على تعزيز قيمة المساهمين عن طريق هذا البرنامج؛ وعدم اليقين بشأن القيمة الطويلة الأجل للأوراق المالية الخاصة بشركة Rimini Street والأحداث الكارثية التي تعطل أعمالنا أو أعمال عملائنا؛ وتلك التي جرت مناقشتها تحت عنوان "عوامل الخطر" في التقرير السنوي الصادر عن Rimini Street وفقًا للنموذج ‎10-K المقدم في 28 من فبراير 2024 وحسبما يتم تحديثه من وقت لآخر عن طريق التقارير السنوية المستقبلية الصادرة عن Rimini Street وفقًا للنموذج ‎10-K، والتقارير ربع السنوية وفقًا للنموذج ‎10-Q والتقارير الحالية وفقًا للنموذج 8‎-K وغيرها من الملفات المقدمة من Rimini Street لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات. بالإضافة إلى ذلك، توفر البيانات التطلعية توقعات Rimini Street أو خططها أو تنبؤاتها بالأحداث ووجهات نظرها المستقبلية اعتبارًا من تاريخ هذا البيان. وتتوقع شركة Rimini Street أن تؤدي هذه الأحداث أو التطورات اللاحقة إلى تغيير تقييمات Rimini Street. بيد أنه في حين أن Rimini Street قد تختار تحديث هذه البيانات التطلعية في مرحلة ما في المستقبل، فإن Rimini Street تتنصل تحديدًا من أي التزام للقيام بذلك، باستثناء ما يقتضيه القانون. ولا ينبغي الاعتماد على هذه البيانات التطلعية واعتبارها تمثل تقييمات Rimini Street اعتبارًا من أي تاريخ لاحق لتاريخ هذا البيان.

كل حقوق الطبع والنشر لعام ‎© 2024 مكفولة لشركة Rimini Street, Inc.‎. تعد "Rimini Street" علامة تجارية مسجلة لشركة Rimini Street, Inc.‎ في الولايات المتحدة وغيرها من البلدان، وRimini Street وشعار Rimini Street ومجموعة من الشعارات، وغيرها من العلامات الأخرى التي تحمل علامة TM هي علامات تجارية لشركة Rimini Street, Inc.‎ وكل العلامات التجارية الأخرى تظل ملكًا لأصحابها المعنيين، وما لم يُنص على خلاف ذلك، فلا تطالب شركة Rimini Street بأي انتماء أو تأييد أو ارتباط بأي صاحب علامة تجارية أو شركات أخرى مشار إليها هنا.

RIMINI STREET, INC.‎

الميزانيات العمومية الموحدة المختصرة غير المدققة

(القيمة بالآلاف، باستثناء المبالغ لكل سهم)

الأصول

31 من ديسمبر
2023

31 من ديسمبر
2022

الأصول المتداولة:

النقد وما يعادله

بالدولار الأمريكي

115,424

بالدولار الأمريكي

109,008

النقد المقيد

428

426

الحسابات المستحقة القبض، وصافي المخصصات 656 دولارًا أمريكيًا و723 دولارًا أمريكيًا، على التوالي

119,430

116,093

تكاليف العقود المؤجلة، الحالية

17,934

17,218

الاستثمارات القصيرة الأجل

9,826

20,115

النفقات المدفوعة مسبقًا وغيرها

25,647

18,846

إجمالي الأصول المتداولة

288,689

281,706

الأصول الطويلة الأجل:

الممتلكات والمعدات، وصافي الاستهلاك المتراكم والإطفاء البالغ 18,231 دولارًا أمريكيًا و15,441 دولارًا أمريكيًا، على التوالي

10,496

6,113

حق استخدام أصول الإيجار التشغيلي

5,941

7,142

تكاليف العقود المؤجلة، غير الحالية

23,559

23,508

الودائع وغيرها

6,109

7,057

ضرائب الدخل المؤجلة، الصافي

59,002

65,515

إجمالي الأصول

بالدولار الأمريكي

393,796

بالدولار الأمريكي

391,041

الالتزامات والأسهم الممتازة القابلة للاسترداد وعجز المساهمين

الالتزامات المتداولة:

الاستحقاقات الحالية من الدين الطويل الأجل

بالدولار الأمريكي

5,912

بالدولار الأمريكي

4,789

الحسابات المستحقة الدفع

5,997

8,040

التعويضات والمزايا والعمولات المستحقة

38,961

37,459

الالتزامات المستحقة الأخرى

18,128

32,676

التزامات الإيجار التشغيلي، الحالية

4,321

4,223

الإيرادات المؤجلة، الحالية

263,115

265,840

إجمالي الالتزامات المتداولة

336,434

353,027

الالتزامات الطويلة الأجل:

الدين الطويل الأجل، صافي الاستحقاقات الحالي

64,228

70,003

الإيرادات المؤجلة، غير الحالية

23,859

34,081

التزامات الإيجار التشغيلي، غير الحالية

6,841

9,094

الالتزامات الطويلة الأجل الأخرى

1,930

2,006

إجمالي الالتزامات

433,292

468,211

عجز المساهمين:

الأسهم الممتازة، القيمة الاسمية 0.0001 دولار أمريكي للسهم الواحد. جرى اعتماد 99,820 سهمًا (باستثناء 180 سهمًا من أسهم المجموعة أ الممتازة)؛ لم يتم تحديد أي مجموعة أخرى

-

-

الأسهم العادية، القيمة الاسمية 0.0001 دولار أمريكي. جرى اعتماد 1,000,000 سهمًا؛ الصادرة أو المعلقة 89,595 و88,517 سهم، على التوالي

9

9

رأس المال المدفوع الإضافي

167,988

156,401

خسائر شاملة أخرى متراكمة

(4,167

)

(4,195

)

العجز المتراكم

(202,210

)

(228,269

)

أسهم الخزانة

(1,116

)

(1,116

)

إجمالي عجز المساهمين

(39,496

)

(77,170

)

إجمالي الالتزامات والأسهم الممتازة القابلة للاسترداد وعجز المساهمين

بالدولار الأمريكي

393,796

بالدولار الأمريكي

391,041

RIMINI STREET, INC.‎

بيانات العمليات الموحدة المختصرة غير المدققة

(القيمة بالآلاف، باستثناء المبالغ لكل سهم)

لثلاثة أشهر منتهية

للعام المنتهي

31 من ديسمبر

31 من ديسمبر

2023

2022

2023

2022

الإيرادات

بالدولار الأمريكي

112,111

بالدولار الأمريكي

108,621

بالدولار الأمريكي

431,496

بالدولار الأمريكي

409,662

تكلفة الإيرادات

43,712

38,563

162,513

152,385

إجمالي الربح

68,399

70,058

268,983

257,277

نفقات التشغيل:

المبيعات والتسويق

34,983

39,181

142,339

143,018

العامة والإدارية

17,568

18,100

73,044

75,367

مخصصات انخفاض القيمة المتعلقة بحق استخدام أصول الإيجار التشغيلي

-

3,013

-

3,013

تكاليف إعادة التنظيم

-

2,525

59

2,525

تكاليف التقاضي والمبالغ المستردة ذات الصلة:

نفقات تسوية الدعاوى القضائية

2,743

-

2,743

-

الرسوم المهنية وتكاليف التقاضي الأخرى

1,558

12,817

7,033

25,654

تكاليف التأمين والمبالغ المستردة، الصافي

-

-

-

(389

)

تكاليف التقاضي والمبالغ المستردة ذات الصلة، الصافي

4,301

12,817

9,776

25,265

إجمالي نفقات التشغيل

56,852

75,636

225,218

249,188

الدخل التشغيلي (الخسارة)

11,547

(5,578

)

43,765

8,089

الدخل و(النفقات) غير التشغيليين:

نفقات الفوائد

(1,383

)

(1,296

)

(5,522

)

(4,271

)

الدخل (المصروفات) الأخرى، الصافي

1,189

2,684

2,989

(13

)

الدخل (الخسارة) قبل ضرائب الدخل

11,353

(4,190

)

41,232

3,805

ضرائب الدخل

(2,002

)

(1,082

)

(15,173

)

(6,285

)

صافي الدخل (الخسارة)

بالدولار الأمريكي

9,351

بالدولار الأمريكي

(5,272

)

بالدولار الأمريكي

26,059

بالدولار الأمريكي

(2,480

)

صافي الدخل (الخسارة) المنسوب إلى المساهمين العاديين

بالدولار الأمريكي

9,351

بالدولار الأمريكي

(5,272

)

بالدولار الأمريكي

26,059

بالدولار الأمريكي

(2,480

)

صافي الدخل (الخسارة) للسهم الواحد المنسوب إلى المساهمين العاديين:

الأساسي

بالدولار الأمريكي

0.10

بالدولار الأمريكي

(0.06

)

بالدولار الأمريكي

0.29

بالدولار الأمريكي

(0.03

)

المخفف

بالدولار الأمريكي

0.10

بالدولار الأمريكي

(0.06

)

بالدولار الأمريكي

0.29

بالدولار الأمريكي

(0.03

)

المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة:

الأساسي

89,462

88,355

89,073

87,672

المخفف

89,695

88,355

89,536

87,672

RIMINI STREET, INC.‎

عمليات التسوية المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا ( GAAP ) مقابل عمليات التسوية المخالفة لهذه المبادئ ( Non-GAAP )

(القيمة بالآلاف)

لثلاثة أشهر منتهية

للعام المنتهي

31 من ديسمبر

31 من ديسمبر

2023

2022

2023

2022

عملية تسوية الدخل التشغيلي المخالف لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا ( Non-GAAP ):

الدخل التشغيلي (الخسارة)

بالدولار الأمريكي

11,547

بالدولار الأمريكي

(5,578

)

بالدولار الأمريكي

43,765

بالدولار الأمريكي

8,089

التعديلات المخالفة لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (Non-GAAP):

تكاليف التقاضي والمبالغ المستردة ذات الصلة، الصافي

4,301

12,817

9,776

25,265

نفقات التعويض القائمة على الأسهم

3,465

2,242

12,522

10,895

مخصصات انخفاض القيمة المتعلقة بحق استخدام أصول الإيجار التشغيلي

-

3,013

-

3,013

تكاليف إعادة التنظيم

-

2,525

59

2,525

الدخل التشغيلي المخالف لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (Non-GAAP)

بالدولار الأمريكي

19,313

بالدولار الأمريكي

15,019

بالدولار الأمريكي

66,122

بالدولار الأمريكي

49,787

عملية تسوية صافي الدخل المخالف لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا ( Non-GAAP ):

صافي الدخل (الخسارة)

بالدولار الأمريكي

9,351

بالدولار الأمريكي

(5,272

)

بالدولار الأمريكي

26,059

بالدولار الأمريكي

(2,480

)

التعديلات المخالفة لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (Non-GAAP):

تكاليف التقاضي والمبالغ المستردة ذات الصلة، الصافي

4,301

12,817

9,776

25,265

نفقات التعويض القائمة على الأسهم

3,465

2,242

12,522

10,895

مخصصات انخفاض القيمة المتعلقة بحق استخدام أصول الإيجار التشغيلي

-

3,013

-

3,013

تكاليف إعادة التنظيم

-

2,525

59

2,525

صافي الدخل المخالف لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (Non-GAAP)

بالدولار الأمريكي

17,117

بالدولار الأمريكي

15,325

بالدولار الأمريكي

48,416

بالدولار الأمريكي

39,218

عملية تسوية الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ( EBITDA ) المعدلة المخالفة لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا ( Non-GAAP ):

صافي الدخل (الخسارة)

بالدولار الأمريكي

9,351

بالدولار الأمريكي

(5,272

)

بالدولار الأمريكي

26,059

بالدولار الأمريكي

(2,480

)

التعديلات المخالفة لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (Non-GAAP):

نفقات الفوائد

1,383

1,296

5,522

4,271

ضرائب الدخل

2,002

1,082

15,173

6,285

نفقات الاستهلاك والإطفاء

826

633

2,827

2,504

الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA)

13,562

(2,261

)

49,581

10,580

التعديلات المخالفة لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (Non-GAAP):

تكاليف التقاضي والمبالغ المستردة ذات الصلة، الصافي

4,301

12,817

9,776

25,265

نفقات التعويض القائمة على الأسهم

3,465

2,242

12,522

10,895

مخصصات انخفاض القيمة المتعلقة بحق استخدام أصول الإيجار التشغيلي

-

3,013

-

3,013

تكاليف إعادة التنظيم

-

2,525

59

2,525

الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة

بالدولار الأمريكي

21,328

بالدولار الأمريكي

18,336

بالدولار الأمريكي

71,938

بالدولار الأمريكي

52,278

الفواتير المحسوبة:

الإيرادات

بالدولار الأمريكي

112,111

بالدولار الأمريكي

108,621

بالدولار الأمريكي

431,496

بالدولار الأمريكي

409,662

الإيرادات المؤجلة، الحالية وغير الحالية، نهاية الفترة

286,974

299,921

286,974

299,921

الإيرادات المؤجلة، الحالية وغير الحالية، بداية الفترة

238,399

248,187

299,921

300,268

التغير في الإيرادات المؤجلة

48,575

51,734

(12,947

)

(347

)

الفواتير المحسوبة

بالدولار الأمريكي

160,686

بالدولار الأمريكي

160,355

بالدولار الأمريكي

418,549

بالدولار الأمريكي

409,315

نبذة عن التدابير المالية المخالفة لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا ( Non-GAAP ) وبعض المقاييس الرئيسية

لتزويد المستثمرين وغيرهم بمعلومات إضافية في ما يتعلق بنتائج Rimini Street، عمدنا إلى الكشف عن التدابير المالية المخالفة لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (non-GAAP) وبعض المقاييس الرئيسية. وقد وصفنا أدناه العملاء النشطين والإيرادات السنوية المتكررة ومعدل الاحتفاظ بالإيرادات، والتي يمثل كل منها مقياسًا تشغيليًا رئيسيًا لأعمالنا. بالإضافة إلى ذلك، كشفنا عن التدابير المالية المخالفة لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (non-GAAP): الدخل التشغيلي المخالف لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (non-GAAP) وصافي الدخل المخالف لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (non-GAAP) والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة، والفواتير. وقد قدمت Rimini Street في الجداول أعلاه تسوية لكل إجراء مالي مخالف لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (non-GAAP) ومستخدم في إصدار الأرباح هذه مقارنةً بالإجراء المالي الأكثر قابلية للمقارنة بشكل مباشر والمتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP). هذا، وبسبب مخصصات التقييم لأصولنا الضريبية المؤجلة، لم تظهر ثمة تأثيرات ضريبية مرتبطة بأي تعديلات مخالفة لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (non-GAAP). كما يتم وصف التدابير المالية المخالفة لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (non-GAAP) أدناه.

إن الغرض الأساسي من استخدام التدابير المالية المخالفة لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (non-GAAP) هو توفير معلومات تكميلية تعتقد الإدارة أنها قد تكون مفيدة للمستثمرين ولتمكين المستثمرين من تقييم نتائجنا بنفس الطريقة التي تتبعها الإدارة. كما نقدم تدابير مالية مخالفة لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (non-GAAP) لأننا نعتقد أنها تساعد المستثمرين في مقارنة أدائنا في فترات إعداد التقارير على أساس ثابت، فضلاً عن مقارنة نتائجنا بنتائج الشركات الأخرى، عن طريق استبعاد العناصر التي لا نعتقد أنها تعد مؤشرًا لأدائنا التشغيلي الأساسي. وعلى وجه التحديد، تستخدم الإدارة هذه التدابير المخالفة لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (non-GAAP) كمقاييس للأداء التشغيلي؛ لإعداد الميزانية التشغيلية السنوية؛ وتخصيص الموارد لتعزيز الأداء المالي لأعمالنا؛ وتقييم فعالية إستراتيجيات أعمالنا؛ وتحقيق الاتساق وتوفير عامل قابلية المقارنة مع الأداء المالي السابق؛ وتسهيل مقارنة نتائجنا مع نتائج الشركات الأخرى، والتي يستخدم العديد منها تدابير مالية مخالفة لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (non-GAAP) مماثلة لتكملة نتائج مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP)؛ وفي الاتصالات مع مجلس إدارتنا في ما يتعلق بأدائنا المالي. بيد أنه يجب على المستثمرين إدراك أنه ليس كل الشركات تحدد التدابير المخالفة لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (non-GAAP) هذه بشكل متسق.

الفواتير تمثل التغير في الإيرادات المؤجلة للفترة الحالية بالإضافة إلى إيرادات الفترة الحالية.

العميل النشط هو كيان متميز يشتري خدماتنا لدعم منتج معين، وقد يكون شركة أو مؤسسة تعليمية أو حكومية أو وحدة أعمال تابعة لشركة. فعلى سبيل المثال، نحن نعتبر عميلين نشطين منفصلين عندما يتم تقديم الدعم لمنتجين مختلفين لنفس الكيان. ونرى أن قدرتنا على تعزيز عملائنا النشطين هي مؤشر على نمو أعمالنا، ونجاح أنشطة المبيعات والتسويق لدينا، والقيمة التي تقدمها خدماتنا لعملائنا.

الإيرادات المتكررة السنوية هي مبلغ إيرادات الاشتراك التي جرى تسجيلها في أثناء الربع المالي مضروبًا في أربعة. وهذا يعطينا إشارة على الإيرادات التي يمكن تحقيقها في فترة الاثني عشر شهرًا التالية من قاعدة عملائنا الحالية على افتراض عدم حدوث أي إلغاءات أو تغيرات في الأسعار في غضون تلك الفترة. إضافةً إلى ذلك، لا تشمل إيرادات الاشتراك أي إيرادات غير متكررة، والتي كانت ضئيلة حتى الآن.

معدل الاحتفاظ بالإيرادات هو إيرادات الاشتراك الفعلية (المعتمدة على الدولار) المسجلة على مدار فترة تتعدى اثني عشر شهرًا من العملاء النشطين في اليوم السابق لبداية فترة الاثني عشر شهرًا هذه، مقسومةً على إيراداتنا السنوية المتكررة اعتبارًا من اليوم السابق لبداية فترة الاثني عشر شهرًا.

الدخل التشغيلي المخالف لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا ( Non-GAAP ) هو الدخل التشغيلي المعدل لاستبعاد: تكاليف التقاضي والمبالغ المستردة ذات الصلة والصافي ونفقات التعويضات القائمة على الأسهم وتكاليف إعادة التنظيم ومخصصات انخفاض القيمة المتعلقة بحق استخدام الأصول التشغيلية. والاستثناءات تناقش بمزيد من التفصيل أدناه.

الدخل الصافي المخالف لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا ( Non-GAAP ) هو الدخل الصافي المعدل لاستبعاد: تكاليف التقاضي والمبالغ المستردة ذات الصلة والصافي ونفقات التعويضات القائمة على الأسهم وتكاليف إعادة التنظيم ومخصصات انخفاض القيمة المتعلقة بحق استخدام الأصول التشغيلية. وهذه الاستثناءات تناقش بمزيد من التفصيل أدناه،

وعلى وجه التحديد، تستبعد الإدارة العناصر التالية من التدابير المالية المخالفة لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (non-GAAP)، حسب الاقتضاء، للفترات الوارد ذكرها:

تكاليف التقاضي والمبالغ المستردة ذات الصلة، الصافي: تتعلق تكاليف التقاضي والتأمين المرتبط بها واستردادات الاستئناف بالتكاليف الخارجية لأنشطة التقاضي. وتعكس هذه التكاليف والمبالغ المستردة الدعاوى القضائية المستمرة الضالعين فيها، كما أنها غير متعلقة بالعمليات اليومية أو أعمالنا الأساسية المتمثلة في خدمة عملائنا.

نفقات التعويض القائمة على الأسهم: تنطوي إستراتيجية التعويض على استخدام آلية التعويض القائمة على الأسهم لجذب الموظفين والاحتفاظ بهم. يجدر هنا ذكر أن هذه الإستراتيجية تهدف بشكل أساسي إلى مواءمة مصالح الموظفين مع مصالح المساهمين وتحقيق هدف الاحتفاظ بالموظفين على المدى الطويل. ونتيجة ذلك، تختلف نفقات التعويض القائمة على الأسهم لأسباب لا تتعلق بشكل عام بالقرارات التشغيلية في أي فترة معينة.

مخصصات انخفاض القيمة المتعلقة بحق استخدام أصول الإيجار التشغيلي: يتعلق هذا بمخصصات انخفاض القيمة على أصولنا المستأجرة لجزء من أحد مواقعنا لأننا لم نعد نستخدم المساحة وراجعنا خسارتنا المقدرة.

تكاليف إعادة التنظيم: تتألف التكاليف بشكل أساسي من تكاليف إنهاء الخدمة المتعلقة بخطة إعادة تنظيم الشركة.

الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ( EBITDA ) هي صافي الدخل المعدل لاستبعاد: نفقات الفائدة وضرائب الدخل ونفقات الاستهلاك والإطفاء.

الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ( EBITDA ) المعدلة هي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة لاستبعاد: تكاليف التقاضي والمبالغ المستردة ذات الصلة والصافي ونفقات التعويضات القائمة على الأسهم ومخصصات انخفاض القيمة المتعلقة بحق استخدام الأصول التشغيلية وتكاليف إعادة التنظيم، على النحو الوارد أعلاه.

صور / وسائط متعددة متوفرة على :

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.


MENAFN02032024004146001356ID1107925311

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث