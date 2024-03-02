شركة Rimini Street تعلن عن نتائج الربع المالي الرابع والنتائج المالية والتشغيلية السنوية لعام 2023

أبرز المؤشرات المالية للربع الرابع لعام 2023



بلغت الإيرادات 112.1 مليون دولار أمريكي للربع الرابع من عام 2023، مسجلةً زيادة قدرها 3.2% مقارنةً بمبلغ 108.6 ملايين دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.

بلغت الإيرادات المتكررة السنوية 432.3 مليون دولار أمريكي للربع الرابع من عام 2023، مسجلةً زيادة قدرها 2.9% مقارنةً بمبلغ 420.0 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.

بلغ عدد العملاء النشطين اعتبارًا من 31 من ديسمبر 2023، 3,038 عميلاً، بزيادة قدرها 0.6% مقارنةً بعدد 3,020 عميلاً نشطًا اعتبارًا من 31 من ديسمبر 2022.

بلغ معدل الاحتفاظ بالإيرادات 90% و92% في الأشهر الاثني عشر التالية المنتهية في 31 من ديسمبر 2023 و2022 على التوالي.

بلغ هامش الربح الإجمالي 61.0% للربع الرابع من عام 2023 مقارنةً بنسبة 64.5% لنفس الفترة من العام الماضي.

بلغ مقدار الدخل التشغيلي 11.5 مليون دولار أمريكي للربع الرابع من عام 2023 مقارنةً بخسارة تشغيلية قدرها 5.6 ملايين دولار لنفس الفترة من العام الماضي.

بلغ الدخل التشغيلي المخالف لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (Non-GAAP)‏ 19.3 مليون دولار أمريكي للربع الرابع من عام 2023 مقارنةً بمبلغ قدره 15.0 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.

بلغ صافي الربح 9.4 ملايين دولار أمريكي للربع الرابع من عام 2023 مقارنةً بصافي خسارة قدره 5.3 ملايين دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.

بلغ صافي الدخل المخالف لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (Non-GAAP)‏ 17.1 مليون دولار أمريكي للربع الرابع من عام 2023 مقارنةً بمبلغ 15.3 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.

بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة للربع الرابع من عام 2023، 21.3 مليون دولار أمريكي مقارنةً بمبلغ 18.3 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي. بلغت أرباح السهم الأساسية والمخففة المنسوبة إلى المساهمين العاديين 0.10 دولار و0.10 دولار، على التوالي، للربع الرابع من عام 2023 مقارنةً بصافي خسارة أساسية ومخففة للسهم قدرها 0.06 دولار و0.06 دولار على التوالي لنفس الفترة من العام الماضي.

أبرز المؤشرات المالية لعام 2023 كاملاً



بلغت الإيرادات 431.5 مليون دولار أمريكي لعام 2023، بزيادة قدرها 5.3% مقارنةً بمبلغ 409.7 ملايين دولار أمريكي لعام 2022.

بلغ هامش الربح الإجمالي 62.3% لعام 2023 مقارنةً بنسبة 62.8% لعام 2022.

بلغ الدخل التشغيلي 43.8 مليون دولار أمريكي لعام 2023 مقارنةً بمبلغ 8.1 ملايين دولار أمريكي لعام 2022.

بلغ الدخل التشغيلي المخالف لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (Non-GAAP)‏ 66.1 مليون دولار أمريكي لعام 2023 مقارنةً بمبلغ 49.8 مليون دولار أمريكي لعام 2022.

بلغ صافي الدخل 26.1 مليون دولار أمريكي لعام 2023 مقارنةً بصافي خسارة قدره 2.5 مليون دولار أمريكي لعام 2022.

بلغ صافي ربح السهم الأساسي والمخفف المنسوب إلى المساهمين العاديين 0.29 دولار و0.29 دولار على التوالي لعام 2023، مقارنةً بصافي خسارة أساسية ومخففة للسهم قدرها 0.03 دولار و0.03 دولار على التوالي لعام 2022.

بلغ صافي الدخل المخالف لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (Non-GAAP)‏ 48.4 مليون دولار أمريكي لعام 2023 مقارنةً بمبلغ 39.2 مليون دولار أمريكي لعام 2022. بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA)‏ المعدلة 71.9 مليون دولار أمريكي لعام 2023 مقارنةً بمبلغ 52.3 مليون دولار أمريكي لعام 2022.

يتم توفير عمليات تسوية التدابير المالية المخالفة لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (non-GAAP) الواردة في هذا البيان الصحفي مع التدابير المالية المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) مباشرةً في الجداول المالية المدرجة في نهاية هذا البيان الصحفي. كما جرى أيضًا إدراج شرح لهذه التدابير، وسبب اعتقادنا بأنها مجدية وكيفية حسابها، تحت عنوان "عن التدابير المالية المخالفة لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (Non-GAAP) وبعض المقاييس الرئيسية".

أبرز إنجازات الشركة للربع الرابع من عام 2023



الإعلان عن العملاء الممثلين الجدد الذين تحولوا إلى Rimini Street أو العملاء الحاليين الذين عززوا اتفاقياتهم معها، بما في ذلك:



MYOB – اختارت الشركة الأسترالية المتخصصة في مجال توفير البرمجيات الخدمية Rimini ONETM‎ من Rimini Street للحصول على الدعم والخدمات المدارة لمنصة Siebel، هادفةً بذلك إلى تنسيق العمليات وتعزيز موثوقية النظام.



Pacific Textiles – اختارت الشركة الرائدة عالميًا في قطاع صناعة المنسوجات الكائنة في هونج كونج Rimini SupportTM‎ لدعم نظام SAP S/4HANA، في خطوة مهمة لتمكين خطة دعم لتكنولوجيا المعلومات أسرع وأكثر شمولاً مما يؤدي إلى تقليل التكاليف وتحسين وقت تشغيل النظام.

santec – استفادت الشركة العالمية المتخصصة في مجال الضوئيات الكائنة في اليابان من Rimini ConsultTM‎ لدعم نظام SAP لتوجيه ودعم عملية إعادة هيكلة كبيرة عن طريق تقسيم الشركة إلى أربعة كيانات منفصلة.

الإعلان عن Rimini ConsultTM for Salesforce®‎ ، وهي توسعة لخدمات Salesforce الخاصة بها، إذ تقدم خدمات استشارية شاملة لزيادة عائد استثمار (ROI) العملاء إلى أقصى حد والاستفادة من منصة Salesforce بفعالية.

الإعلان عن التوفر العام لخدمات الدعم والخدمات المدارة والخدمات الاستشارية لنظام Salesforce ClickSoftware ، مما يطيل عمر وقيمة عمليات نشر العملاء إلى ما بعد الموعد النهائي لنهاية العمر الافتراضي المحدد في 31 من ديسمبر 2023.

أغلقت ما يقرب من 7,900 حالة دعم وقدمت أكثر من 11,200 تحديث ضريبي وقانوني وتنظيمي للعملاء في 32 بلدًا، مع تحقيق متوسط تصنيف رضا العملاء عن الدعم الذي تقدمه الشركة يبلغ 4.9 من 5.0 (حيث يعد 5.0 ممتازًا). الحصول على جوائز ثقافية مرموقة: شهادات Great Place to Work®‎ في سنغافورة واليابان وجرى تصنيفها بين أفضل 50 مكان عمل ضمن قائمة Best WorkplacesTM‎ في الهند في فئة تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا المعلومات وإدارة العمليات التجارية (IT-BPM) .

توقعات الأعمال

تواصل الشركة تعليق التوجيهات إلى حين وضوح الرؤية بشأن التأثيرات الناجمة عن نشاط التقاضي الحالي أمام المحاكم الفيدرالية الأمريكية المتعلق بالدعاوى الجارية للشركة مع Oracle.

معلومات البث عبر الإنترنت والمكالمات الجماعية

ستستضيف شركة Rimini Street مكالمة جماعية وبثًا عبر الإنترنت لمناقشة نتائج الربع الرابع لعام 2023 والعام بأكمله وتقديم تعليقات بشأن عام 2024 في الساعة 5:00 مساءً بالتوقيت الشرقي و2:00 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ في 28 من فبراير 2024، على أن يتوفر البث المباشر عبر الإنترنت للحدث في موقع علاقات المستثمرين لشركة Rimini Street على رابط أحداث Rimini Street IR ومباشرةً على رابط البث عبر الإنترنت . كما يمكن للمشاركين عبر الهاتف المشاركة في المكالمة الجماعية عن طريق الاتصال بالرقم 1‎-800-836-8184. وستتوفر إعادة للبث مدة عام واحد عقب الحدث.

استخدام الشركة للتدابير المالية المخالفة لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا ( Non-GAAP )

يحتوي هذا البيان الصحفي على بعض "التدابير المالية المخالفة لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (non-GAAP)". جدير بالذكر أن هذه التدابير المالية المخالفة لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (Non-GAAP) لا تعتمد على مجموعة شاملة من القواعد أو المبادئ المحاسبية، إذ تعد هذه المعلومات المخالفة لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (non-GAAP) مكملة ولا يقصد منها تمثيل مقياس الأداء وفقًا للإفصاحات التي تتطلبها مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) في الولايات المتحدة. بيد أنه ينبغي النظر في التدابير المالية المخالفة لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (Non-GAAP) بالإضافة إلى التدابير المالية المحددة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) وليس كبديل أو وسيلة متقدمة عنها. وقد جرى إدراج عملية التسوية بين النتائج المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) والمخالفة لها (non-GAAP) في الجداول المالية ضمن هذا البيان الصحفي. وأخيرًا وليس آخرًا، مدرج وصف وشرح لتدابيرنا المالية المخالفة لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (non-GAAP) تحت عنوان "عن التدابير المالية المخالفة لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (Non-GAAP) وبعض المقاييس الرئيسية".

نبذة عن Rimini Street, Inc.‎

تعد Rimini Street, Inc.‎ (نازداك: RMNI)، إحدى شركات Russell 2000®‎، شركة عالمية متخصصة في مجال توفير حلول دعم برامج المؤسسات والمنتجات والخدمات الشاملة، إلى جانب ريادتها في مجال توفير خدمات دعم الطرف الثالث لبرنامج Oracle وSAP وشريك Salesforce وAWS. كما تنتشر أعمال الشركة في كل أنحاء العالم مقدمةً مجموعة شاملة من الحلول الموحدة لتشغيل تطبيقات المؤسسات وقواعد البيانات وبرامج التكنولوجيا وإدارتها ودعمها وتخصيصها وتهيئتها وتوصيلها وحمايتها ومراقبتها وتحسينها، ناهيك عن تمكين العملاء من تحقيق أفضل نتائج الأعمال وخفض التكاليف إلى حد كبير وإعادة تخصيص موارد الابتكار. حتى الآن، اعتمدت أكثر من 5,500 شركة من شركات Fortune 500 وFortune Global 100 وشركات السوق المتوسطة والقطاع العام والمؤسسات الأخرى من ضمن مجموعة كبيرة من الصناعات على Rimini Street كمزود موثوق به لحلول برامج المؤسسات. لمعرفة المزيد، الرجاء زيارة riministreet والتواصل مع Rimini Street على Twitter وInstagram وFacebook وLinkedIn . (IR-RMNI)

بيانات تطلعية

بعض البيانات الواردة في هذا البيان ليست حقائق تاريخية ولكنها بيانات تطلعية لأغراض أحكام الملاذ الآمن بموجب قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995. وعادةً ما تأتي البيانات التطلعية مصحوبة بكلمات، مثل "نتوقع" و"نعتقد" و"نواصل" و"يمكن" و"حاليًا" و"نقدر" و"ننتظر" و"المستقبل" و"ننوي" و"قد" و"ربما" و"نتنبأ" و"نخطط" و"ممكن" و"احتمالية" و"نتكهن" و"يبدو" و"نسعى" و"يجب" و"سوف" أو غيرها من الكلمات أو العبارات أو التعبيرات المماثلة. كما تتضمن هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، بيانات متعلقة بتوقعاتنا بشأن الأحداث المستقبلية والفرص المستقبلية والتوسع العالمي ومبادرات النمو الأخرى واستثماراتنا في مثل هذه المبادرات. وتستند هذه البيانات إلى افتراضات متنوعة وتوقعات حالية للإدارة ولا تمثل تنبؤات بالأداء الفعلي كما لا تمثل حقائق تاريخية. هذا، وتخضع هذه البيانات لعدد من المخاطر والشكوك المتعلقة بأعمال Rimini Street، وقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا. تتضمن هذه المخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر، التطورات السلبية والتكاليف المرتبطة بمجريات الدفاع المتعلقة بالدعاوى المعلقة أو أي دعوى جديدة، بما في ذلك التصرف في طلبات الاستئناف المعلقة وأي مطالبات جديدة؛ والنفقات الإضافية التي يتم تكبدها من أجل الامتثال للأوامر القضائية ضد بعض ممارساتنا التجارية وتأثيرها على إيرادات وتكاليف الفترة المستقبلية؛ والتغييرات في بيئة الأعمال التي تعمل فيها Rimini Street، بما في ذلك تأثير أي اتجاهات اقتصادية ركودية وتغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، فضلاً عن الظروف المالية والاقتصادية والتنظيمية والسياسية العامة التي تؤثر على الصناعة التي نعمل فيها والصناعات التي يعمل فيها عملاؤنا؛ وتطور إدارة برامج المؤسسة ومشهد الدعم وقدرتنا على جذب العملاء والاحتفاظ بهم والنفاذ داخل قاعدة عملائنا بشكل أكبر؛ والمنافسة الكبيرة في صناعة خدمات دعم البرامج؛ واعتماد العملاء على مجموعة المنتجات والخدمات الكبيرة والخدمات التي نتوقع تقديمها؛ وقدرتنا على الحفاظ على نمو الإيرادات أو معدل الربح أو تحقيقهما، وإدارة تكلفة الإيرادات والتنبؤ الدقيق بالإيرادات؛ وتقديرات إجمالي السوق الذي يمكن التعامل معها وتوقعات مدخرات العملاء بالنسبة إلى استخدام مزودي الخدمة الآخرين؛ والتباين في المواعيد في دورة المبيعات؛ والمخاطر المتعلقة بمعدلات الاحتفاظ، بما في ذلك قدرتنا على التنبؤ بدقة بمعدلات الاحتفاظ؛ وخسارة واحد أو أكثر من أعضاء فريق الإدارة؛ وقدرتنا على جذب موظفين مؤهلين إضافيين والاحتفاظ بهم، بما في ذلك موظفو المبيعات، والحفاظ على الموظفين الرئيسيين؛ وتحديات إدارة النمو المدرة للربح؛ وحاجتنا وقدرتنا على جمع تمويل إضافي للأسهم أو الديون بشروط مواتية وقدرتنا على توليد تدفقات نقدية من العمليات للمساعدة في تمويل الاستثمارات المتزايدة ضمن خطة نمونا؛ والمخاطر المرتبطة بالعمليات العالمية؛ وقدرتنا على منع الوصول غير المصرح به إلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات وغيرها من تهديدات الأمن السيبراني، وحماية المعلومات السرية لموظفينا وعملائنا والامتثال للوائح الخصوصية؛ وقدرتنا على الحفاظ على نظام فعال للرقابة الداخلية على التقارير المالية؛ وقدرتنا على الحفاظ على علامتنا التجارية وملكيتنا الفكرية وحمايتها وتعزيزها؛ والتغييرات في القوانين واللوائح، بما في ذلك، التغييرات في قوانين الضرائب أو النتائج غير المواتية للمواقف الضريبية التي نتخذها، أو فشلنا في إنشاء احتياطيات ضريبية كافية؛ وتأثير المسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)؛ والتزامات خدمات الديون المستمرة الخاصة بتسهيلاتنا الائتمانية والتعهدات المالية والتشغيلية المتعلقة بأعمالنا ومخاطر أسعار الفائدة ذات الصلة؛ بما في ذلك عدم اليقين من الانتقال إلى SOFR أو معايير أسعار الفائدة الأخرى؛ ومدى كفاية النقد وما في حكمه لتلبية متطلبات السيولة؛ ومقدار وتوقيت عمليات إعادة الشراء، إن وجدت، بموجب برنامج إعادة شراء الأسهم وقدرتنا على تعزيز قيمة المساهمين عن طريق هذا البرنامج؛ وعدم اليقين بشأن القيمة الطويلة الأجل للأوراق المالية الخاصة بشركة Rimini Street والأحداث الكارثية التي تعطل أعمالنا أو أعمال عملائنا؛ وتلك التي جرت مناقشتها تحت عنوان "عوامل الخطر" في التقرير السنوي الصادر عن Rimini Street وفقًا للنموذج ‎10-K المقدم في 28 من فبراير 2024 وحسبما يتم تحديثه من وقت لآخر عن طريق التقارير السنوية المستقبلية الصادرة عن Rimini Street وفقًا للنموذج ‎10-K، والتقارير ربع السنوية وفقًا للنموذج ‎10-Q والتقارير الحالية وفقًا للنموذج 8‎-K وغيرها من الملفات المقدمة من Rimini Street لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات. بالإضافة إلى ذلك، توفر البيانات التطلعية توقعات Rimini Street أو خططها أو تنبؤاتها بالأحداث ووجهات نظرها المستقبلية اعتبارًا من تاريخ هذا البيان. وتتوقع شركة Rimini Street أن تؤدي هذه الأحداث أو التطورات اللاحقة إلى تغيير تقييمات Rimini Street. بيد أنه في حين أن Rimini Street قد تختار تحديث هذه البيانات التطلعية في مرحلة ما في المستقبل، فإن Rimini Street تتنصل تحديدًا من أي التزام للقيام بذلك، باستثناء ما يقتضيه القانون. ولا ينبغي الاعتماد على هذه البيانات التطلعية واعتبارها تمثل تقييمات Rimini Street اعتبارًا من أي تاريخ لاحق لتاريخ هذا البيان.

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