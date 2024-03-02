شركة Rimini Street تعلن عن نتائج الربع المالي الرابع والنتائج المالية والتشغيلية السنوية لعام 2023

(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة Rimini Street, Inc. (نازداك: RMNI) العالمية المتخصصة في مجال توفير حلول دعم برامج المؤسسات والمنتجات والخدمات الشاملة، والرائدة في توفير خدمات دعم الطرف الثالث لبرنامج Oracle وSAP، وشريك Salesforce وAWS، عن نتائج الربع الرابع لعام 2023 والسنة المالية المنتهية في 31 من ديسمبر 2023.
أبرز المؤشرات المالية للربع الرابع لعام 2023
بلغت الإيرادات 112.1 مليون دولار أمريكي للربع الرابع من عام 2023، مسجلةً زيادة قدرها 3.2% مقارنةً بمبلغ 108.6 ملايين دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.
بلغت الإيرادات المتكررة السنوية 432.3 مليون دولار أمريكي للربع الرابع من عام 2023، مسجلةً زيادة قدرها 2.9% مقارنةً بمبلغ 420.0 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.
بلغ عدد العملاء النشطين اعتبارًا من 31 من ديسمبر 2023، 3,038 عميلاً، بزيادة قدرها 0.6% مقارنةً بعدد 3,020 عميلاً نشطًا اعتبارًا من 31 من ديسمبر 2022.
بلغ معدل الاحتفاظ بالإيرادات 90% و92% في الأشهر الاثني عشر التالية المنتهية في 31 من ديسمبر 2023 و2022 على التوالي.
بلغ هامش الربح الإجمالي 61.0% للربع الرابع من عام 2023 مقارنةً بنسبة 64.5% لنفس الفترة من العام الماضي.
بلغ مقدار الدخل التشغيلي 11.5 مليون دولار أمريكي للربع الرابع من عام 2023 مقارنةً بخسارة تشغيلية قدرها 5.6 ملايين دولار لنفس الفترة من العام الماضي.
بلغ الدخل التشغيلي المخالف لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (Non-GAAP) 19.3 مليون دولار أمريكي للربع الرابع من عام 2023 مقارنةً بمبلغ قدره 15.0 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.
بلغ صافي الربح 9.4 ملايين دولار أمريكي للربع الرابع من عام 2023 مقارنةً بصافي خسارة قدره 5.3 ملايين دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.
بلغ صافي الدخل المخالف لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (Non-GAAP) 17.1 مليون دولار أمريكي للربع الرابع من عام 2023 مقارنةً بمبلغ 15.3 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.
بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة للربع الرابع من عام 2023، 21.3 مليون دولار أمريكي مقارنةً بمبلغ 18.3 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.
بلغت أرباح السهم الأساسية والمخففة المنسوبة إلى المساهمين العاديين 0.10 دولار و0.10 دولار، على التوالي، للربع الرابع من عام 2023 مقارنةً بصافي خسارة أساسية ومخففة للسهم قدرها 0.06 دولار و0.06 دولار على التوالي لنفس الفترة من العام الماضي.
أبرز المؤشرات المالية لعام 2023 كاملاً
بلغت الإيرادات 431.5 مليون دولار أمريكي لعام 2023، بزيادة قدرها 5.3% مقارنةً بمبلغ 409.7 ملايين دولار أمريكي لعام 2022.
بلغ هامش الربح الإجمالي 62.3% لعام 2023 مقارنةً بنسبة 62.8% لعام 2022.
بلغ الدخل التشغيلي 43.8 مليون دولار أمريكي لعام 2023 مقارنةً بمبلغ 8.1 ملايين دولار أمريكي لعام 2022.
بلغ الدخل التشغيلي المخالف لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (Non-GAAP) 66.1 مليون دولار أمريكي لعام 2023 مقارنةً بمبلغ 49.8 مليون دولار أمريكي لعام 2022.
بلغ صافي الدخل 26.1 مليون دولار أمريكي لعام 2023 مقارنةً بصافي خسارة قدره 2.5 مليون دولار أمريكي لعام 2022.
بلغ صافي ربح السهم الأساسي والمخفف المنسوب إلى المساهمين العاديين 0.29 دولار و0.29 دولار على التوالي لعام 2023، مقارنةً بصافي خسارة أساسية ومخففة للسهم قدرها 0.03 دولار و0.03 دولار على التوالي لعام 2022.
بلغ صافي الدخل المخالف لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (Non-GAAP) 48.4 مليون دولار أمريكي لعام 2023 مقارنةً بمبلغ 39.2 مليون دولار أمريكي لعام 2022.
بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة 71.9 مليون دولار أمريكي لعام 2023 مقارنةً بمبلغ 52.3 مليون دولار أمريكي لعام 2022.
يتم توفير عمليات تسوية التدابير المالية المخالفة لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (non-GAAP) الواردة في هذا البيان الصحفي مع التدابير المالية المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) مباشرةً في الجداول المالية المدرجة في نهاية هذا البيان الصحفي. كما جرى أيضًا إدراج شرح لهذه التدابير، وسبب اعتقادنا بأنها مجدية وكيفية حسابها، تحت عنوان "عن التدابير المالية المخالفة لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (Non-GAAP) وبعض المقاييس الرئيسية".
أبرز إنجازات الشركة للربع الرابع من عام 2023
الإعلان عن العملاء الممثلين الجدد الذين تحولوا إلى Rimini Street أو العملاء الحاليين الذين عززوا اتفاقياتهم معها، بما في ذلك:
MYOB – اختارت الشركة الأسترالية المتخصصة في مجال توفير البرمجيات الخدمية Rimini ONETM من Rimini Street للحصول على الدعم والخدمات المدارة لمنصة Siebel، هادفةً بذلك إلى تنسيق العمليات وتعزيز موثوقية النظام.
Pacific Textiles – اختارت الشركة الرائدة عالميًا في قطاع صناعة المنسوجات الكائنة في هونج كونج Rimini SupportTM لدعم نظام SAP S/4HANA، في خطوة مهمة لتمكين خطة دعم لتكنولوجيا المعلومات أسرع وأكثر شمولاً مما يؤدي إلى تقليل التكاليف وتحسين وقت تشغيل النظام.
santec – استفادت الشركة العالمية المتخصصة في مجال الضوئيات الكائنة في اليابان من Rimini ConsultTM لدعم نظام SAP لتوجيه ودعم عملية إعادة هيكلة كبيرة عن طريق تقسيم الشركة إلى أربعة كيانات منفصلة.
الإعلان عن Rimini ConsultTM for Salesforce® ، وهي توسعة لخدمات Salesforce الخاصة بها، إذ تقدم خدمات استشارية شاملة لزيادة عائد استثمار (ROI) العملاء إلى أقصى حد والاستفادة من منصة Salesforce بفعالية.
الإعلان عن التوفر العام لخدمات الدعم والخدمات المدارة والخدمات الاستشارية لنظام Salesforce ClickSoftware ، مما يطيل عمر وقيمة عمليات نشر العملاء إلى ما بعد الموعد النهائي لنهاية العمر الافتراضي المحدد في 31 من ديسمبر 2023.
أغلقت ما يقرب من 7,900 حالة دعم وقدمت أكثر من 11,200 تحديث ضريبي وقانوني وتنظيمي للعملاء في 32 بلدًا، مع تحقيق متوسط تصنيف رضا العملاء عن الدعم الذي تقدمه الشركة يبلغ 4.9 من 5.0 (حيث يعد 5.0 ممتازًا).
الحصول على جوائز ثقافية مرموقة: شهادات Great Place to Work® في سنغافورة واليابان وجرى تصنيفها بين أفضل 50 مكان عمل ضمن قائمة Best WorkplacesTM في الهند في فئة تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا المعلومات وإدارة العمليات التجارية (IT-BPM) .
توقعات الأعمال
تواصل الشركة تعليق التوجيهات إلى حين وضوح الرؤية بشأن التأثيرات الناجمة عن نشاط التقاضي الحالي أمام المحاكم الفيدرالية الأمريكية المتعلق بالدعاوى الجارية للشركة مع Oracle.
معلومات البث عبر الإنترنت والمكالمات الجماعية
ستستضيف شركة Rimini Street مكالمة جماعية وبثًا عبر الإنترنت لمناقشة نتائج الربع الرابع لعام 2023 والعام بأكمله وتقديم تعليقات بشأن عام 2024 في الساعة 5:00 مساءً بالتوقيت الشرقي و2:00 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ في 28 من فبراير 2024، على أن يتوفر البث المباشر عبر الإنترنت للحدث في موقع علاقات المستثمرين لشركة Rimini Street على رابط أحداث Rimini Street IR ومباشرةً على رابط البث عبر الإنترنت . كما يمكن للمشاركين عبر الهاتف المشاركة في المكالمة الجماعية عن طريق الاتصال بالرقم 1-800-836-8184. وستتوفر إعادة للبث مدة عام واحد عقب الحدث.
استخدام الشركة للتدابير المالية المخالفة لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا ( Non-GAAP )
يحتوي هذا البيان الصحفي على بعض "التدابير المالية المخالفة لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (non-GAAP)". جدير بالذكر أن هذه التدابير المالية المخالفة لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (Non-GAAP) لا تعتمد على مجموعة شاملة من القواعد أو المبادئ المحاسبية، إذ تعد هذه المعلومات المخالفة لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (non-GAAP) مكملة ولا يقصد منها تمثيل مقياس الأداء وفقًا للإفصاحات التي تتطلبها مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) في الولايات المتحدة. بيد أنه ينبغي النظر في التدابير المالية المخالفة لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (Non-GAAP) بالإضافة إلى التدابير المالية المحددة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) وليس كبديل أو وسيلة متقدمة عنها. وقد جرى إدراج عملية التسوية بين النتائج المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) والمخالفة لها (non-GAAP) في الجداول المالية ضمن هذا البيان الصحفي. وأخيرًا وليس آخرًا، مدرج وصف وشرح لتدابيرنا المالية المخالفة لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (non-GAAP) تحت عنوان "عن التدابير المالية المخالفة لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (Non-GAAP) وبعض المقاييس الرئيسية".
نبذة عن Rimini Street, Inc.
تعد Rimini Street, Inc. (نازداك: RMNI)، إحدى شركات Russell 2000®، شركة عالمية متخصصة في مجال توفير حلول دعم برامج المؤسسات والمنتجات والخدمات الشاملة، إلى جانب ريادتها في مجال توفير خدمات دعم الطرف الثالث لبرنامج Oracle وSAP وشريك Salesforce وAWS. كما تنتشر أعمال الشركة في كل أنحاء العالم مقدمةً مجموعة شاملة من الحلول الموحدة لتشغيل تطبيقات المؤسسات وقواعد البيانات وبرامج التكنولوجيا وإدارتها ودعمها وتخصيصها وتهيئتها وتوصيلها وحمايتها ومراقبتها وتحسينها، ناهيك عن تمكين العملاء من تحقيق أفضل نتائج الأعمال وخفض التكاليف إلى حد كبير وإعادة تخصيص موارد الابتكار. حتى الآن، اعتمدت أكثر من 5,500 شركة من شركات Fortune 500 وFortune Global 100 وشركات السوق المتوسطة والقطاع العام والمؤسسات الأخرى من ضمن مجموعة كبيرة من الصناعات على Rimini Street كمزود موثوق به لحلول برامج المؤسسات. لمعرفة المزيد، الرجاء زيارة riministreet والتواصل مع Rimini Street على Twitter وInstagram وFacebook وLinkedIn . (IR-RMNI)
بيانات تطلعية
بعض البيانات الواردة في هذا البيان ليست حقائق تاريخية ولكنها بيانات تطلعية لأغراض أحكام الملاذ الآمن بموجب قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995. وعادةً ما تأتي البيانات التطلعية مصحوبة بكلمات، مثل "نتوقع" و"نعتقد" و"نواصل" و"يمكن" و"حاليًا" و"نقدر" و"ننتظر" و"المستقبل" و"ننوي" و"قد" و"ربما" و"نتنبأ" و"نخطط" و"ممكن" و"احتمالية" و"نتكهن" و"يبدو" و"نسعى" و"يجب" و"سوف" أو غيرها من الكلمات أو العبارات أو التعبيرات المماثلة. كما تتضمن هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، بيانات متعلقة بتوقعاتنا بشأن الأحداث المستقبلية والفرص المستقبلية والتوسع العالمي ومبادرات النمو الأخرى واستثماراتنا في مثل هذه المبادرات. وتستند هذه البيانات إلى افتراضات متنوعة وتوقعات حالية للإدارة ولا تمثل تنبؤات بالأداء الفعلي كما لا تمثل حقائق تاريخية. هذا، وتخضع هذه البيانات لعدد من المخاطر والشكوك المتعلقة بأعمال Rimini Street، وقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا. تتضمن هذه المخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر، التطورات السلبية والتكاليف المرتبطة بمجريات الدفاع المتعلقة بالدعاوى المعلقة أو أي دعوى جديدة، بما في ذلك التصرف في طلبات الاستئناف المعلقة وأي مطالبات جديدة؛ والنفقات الإضافية التي يتم تكبدها من أجل الامتثال للأوامر القضائية ضد بعض ممارساتنا التجارية وتأثيرها على إيرادات وتكاليف الفترة المستقبلية؛ والتغييرات في بيئة الأعمال التي تعمل فيها Rimini Street، بما في ذلك تأثير أي اتجاهات اقتصادية ركودية وتغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، فضلاً عن الظروف المالية والاقتصادية والتنظيمية والسياسية العامة التي تؤثر على الصناعة التي نعمل فيها والصناعات التي يعمل فيها عملاؤنا؛ وتطور إدارة برامج المؤسسة ومشهد الدعم وقدرتنا على جذب العملاء والاحتفاظ بهم والنفاذ داخل قاعدة عملائنا بشكل أكبر؛ والمنافسة الكبيرة في صناعة خدمات دعم البرامج؛ واعتماد العملاء على مجموعة المنتجات والخدمات الكبيرة والخدمات التي نتوقع تقديمها؛ وقدرتنا على الحفاظ على نمو الإيرادات أو معدل الربح أو تحقيقهما، وإدارة تكلفة الإيرادات والتنبؤ الدقيق بالإيرادات؛ وتقديرات إجمالي السوق الذي يمكن التعامل معها وتوقعات مدخرات العملاء بالنسبة إلى استخدام مزودي الخدمة الآخرين؛ والتباين في المواعيد في دورة المبيعات؛ والمخاطر المتعلقة بمعدلات الاحتفاظ، بما في ذلك قدرتنا على التنبؤ بدقة بمعدلات الاحتفاظ؛ وخسارة واحد أو أكثر من أعضاء فريق الإدارة؛ وقدرتنا على جذب موظفين مؤهلين إضافيين والاحتفاظ بهم، بما في ذلك موظفو المبيعات، والحفاظ على الموظفين الرئيسيين؛ وتحديات إدارة النمو المدرة للربح؛ وحاجتنا وقدرتنا على جمع تمويل إضافي للأسهم أو الديون بشروط مواتية وقدرتنا على توليد تدفقات نقدية من العمليات للمساعدة في تمويل الاستثمارات المتزايدة ضمن خطة نمونا؛ والمخاطر المرتبطة بالعمليات العالمية؛ وقدرتنا على منع الوصول غير المصرح به إلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات وغيرها من تهديدات الأمن السيبراني، وحماية المعلومات السرية لموظفينا وعملائنا والامتثال للوائح الخصوصية؛ وقدرتنا على الحفاظ على نظام فعال للرقابة الداخلية على التقارير المالية؛ وقدرتنا على الحفاظ على علامتنا التجارية وملكيتنا الفكرية وحمايتها وتعزيزها؛ والتغييرات في القوانين واللوائح، بما في ذلك، التغييرات في قوانين الضرائب أو النتائج غير المواتية للمواقف الضريبية التي نتخذها، أو فشلنا في إنشاء احتياطيات ضريبية كافية؛ وتأثير المسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)؛ والتزامات خدمات الديون المستمرة الخاصة بتسهيلاتنا الائتمانية والتعهدات المالية والتشغيلية المتعلقة بأعمالنا ومخاطر أسعار الفائدة ذات الصلة؛ بما في ذلك عدم اليقين من الانتقال إلى SOFR أو معايير أسعار الفائدة الأخرى؛ ومدى كفاية النقد وما في حكمه لتلبية متطلبات السيولة؛ ومقدار وتوقيت عمليات إعادة الشراء، إن وجدت، بموجب برنامج إعادة شراء الأسهم وقدرتنا على تعزيز قيمة المساهمين عن طريق هذا البرنامج؛ وعدم اليقين بشأن القيمة الطويلة الأجل للأوراق المالية الخاصة بشركة Rimini Street والأحداث الكارثية التي تعطل أعمالنا أو أعمال عملائنا؛ وتلك التي جرت مناقشتها تحت عنوان "عوامل الخطر" في التقرير السنوي الصادر عن Rimini Street وفقًا للنموذج 10-K المقدم في 28 من فبراير 2024 وحسبما يتم تحديثه من وقت لآخر عن طريق التقارير السنوية المستقبلية الصادرة عن Rimini Street وفقًا للنموذج 10-K، والتقارير ربع السنوية وفقًا للنموذج 10-Q والتقارير الحالية وفقًا للنموذج 8-K وغيرها من الملفات المقدمة من Rimini Street لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات. بالإضافة إلى ذلك، توفر البيانات التطلعية توقعات Rimini Street أو خططها أو تنبؤاتها بالأحداث ووجهات نظرها المستقبلية اعتبارًا من تاريخ هذا البيان. وتتوقع شركة Rimini Street أن تؤدي هذه الأحداث أو التطورات اللاحقة إلى تغيير تقييمات Rimini Street. بيد أنه في حين أن Rimini Street قد تختار تحديث هذه البيانات التطلعية في مرحلة ما في المستقبل، فإن Rimini Street تتنصل تحديدًا من أي التزام للقيام بذلك، باستثناء ما يقتضيه القانون. ولا ينبغي الاعتماد على هذه البيانات التطلعية واعتبارها تمثل تقييمات Rimini Street اعتبارًا من أي تاريخ لاحق لتاريخ هذا البيان.
كل حقوق الطبع والنشر لعام © 2024 مكفولة لشركة Rimini Street, Inc.. تعد "Rimini Street" علامة تجارية مسجلة لشركة Rimini Street, Inc. في الولايات المتحدة وغيرها من البلدان، وRimini Street وشعار Rimini Street ومجموعة من الشعارات، وغيرها من العلامات الأخرى التي تحمل علامة TM هي علامات تجارية لشركة Rimini Street, Inc. وكل العلامات التجارية الأخرى تظل ملكًا لأصحابها المعنيين، وما لم يُنص على خلاف ذلك، فلا تطالب شركة Rimini Street بأي انتماء أو تأييد أو ارتباط بأي صاحب علامة تجارية أو شركات أخرى مشار إليها هنا.
|
|
|
|
|
|
RIMINI STREET, INC.
|
الميزانيات العمومية الموحدة المختصرة غير المدققة
|
(القيمة بالآلاف، باستثناء المبالغ لكل سهم)
|
|
|
|
|
|
الأصول
|
|
31 من ديسمبر
2023
|
|
31 من ديسمبر
2022
|
الأصول المتداولة:
|
|
|
|
|
النقد وما يعادله
|
|
بالدولار الأمريكي
|
115,424
|
|
|
بالدولار الأمريكي
|
109,008
|
|
النقد المقيد
|
|
|
428
|
|
|
|
426
|
|
الحسابات المستحقة القبض، وصافي المخصصات 656 دولارًا أمريكيًا و723 دولارًا أمريكيًا، على التوالي
|
|
|
119,430
|
|
|
|
116,093
|
|
تكاليف العقود المؤجلة، الحالية
|
|
|
17,934
|
|
|
|
17,218
|
|
الاستثمارات القصيرة الأجل
|
|
|
9,826
|
|
|
|
20,115
|
|
النفقات المدفوعة مسبقًا وغيرها
|
|
|
25,647
|
|
|
|
18,846
|
|
إجمالي الأصول المتداولة
|
|
|
288,689
|
|
|
|
281,706
|
|
الأصول الطويلة الأجل:
|
|
|
|
|
الممتلكات والمعدات، وصافي الاستهلاك المتراكم والإطفاء البالغ 18,231 دولارًا أمريكيًا و15,441 دولارًا أمريكيًا، على التوالي
|
|
|
10,496
|
|
|
|
6,113
|
|
حق استخدام أصول الإيجار التشغيلي
|
|
|
5,941
|
|
|
|
7,142
|
|
تكاليف العقود المؤجلة، غير الحالية
|
|
|
23,559
|
|
|
|
23,508
|
|
الودائع وغيرها
|
|
|
6,109
|
|
|
|
7,057
|
|
ضرائب الدخل المؤجلة، الصافي
|
|
|
59,002
|
|
|
|
65,515
|
|
إجمالي الأصول
|
|
بالدولار الأمريكي
|
393,796
|
|
|
بالدولار الأمريكي
|
391,041
|
|
الالتزامات والأسهم الممتازة القابلة للاسترداد وعجز المساهمين
|
الالتزامات المتداولة:
|
|
|
|
|
الاستحقاقات الحالية من الدين الطويل الأجل
|
|
بالدولار الأمريكي
|
5,912
|
|
|
بالدولار الأمريكي
|
4,789
|
|
الحسابات المستحقة الدفع
|
|
|
5,997
|
|
|
|
8,040
|
|
التعويضات والمزايا والعمولات المستحقة
|
|
|
38,961
|
|
|
|
37,459
|
|
الالتزامات المستحقة الأخرى
|
|
|
18,128
|
|
|
|
32,676
|
|
التزامات الإيجار التشغيلي، الحالية
|
|
|
4,321
|
|
|
|
4,223
|
|
الإيرادات المؤجلة، الحالية
|
|
|
263,115
|
|
|
|
265,840
|
|
إجمالي الالتزامات المتداولة
|
|
|
336,434
|
|
|
|
353,027
|
|
الالتزامات الطويلة الأجل:
|
|
|
|
|
الدين الطويل الأجل، صافي الاستحقاقات الحالي
|
|
|
64,228
|
|
|
|
70,003
|
|
الإيرادات المؤجلة، غير الحالية
|
|
|
23,859
|
|
|
|
34,081
|
|
التزامات الإيجار التشغيلي، غير الحالية
|
|
|
6,841
|
|
|
|
9,094
|
|
الالتزامات الطويلة الأجل الأخرى
|
|
|
1,930
|
|
|
|
2,006
|
|
إجمالي الالتزامات
|
|
|
433,292
|
|
|
|
468,211
|
|
عجز المساهمين:
|
|
|
|
|
الأسهم الممتازة، القيمة الاسمية 0.0001 دولار أمريكي للسهم الواحد. جرى اعتماد 99,820 سهمًا (باستثناء 180 سهمًا من أسهم المجموعة أ الممتازة)؛ لم يتم تحديد أي مجموعة أخرى
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
الأسهم العادية، القيمة الاسمية 0.0001 دولار أمريكي. جرى اعتماد 1,000,000 سهمًا؛ الصادرة أو المعلقة 89,595 و88,517 سهم، على التوالي
|
|
|
9
|
|
|
|
9
|
|
رأس المال المدفوع الإضافي
|
|
|
167,988
|
|
|
|
156,401
|
|
خسائر شاملة أخرى متراكمة
|
|
|
(4,167
|
)
|
|
|
(4,195
|
)
|
العجز المتراكم
|
|
|
(202,210
|
)
|
|
|
(228,269
|
)
|
أسهم الخزانة
|
|
|
(1,116
|
)
|
|
|
(1,116
|
)
|
إجمالي عجز المساهمين
|
|
|
(39,496
|
)
|
|
|
(77,170
|
)
|
إجمالي الالتزامات والأسهم الممتازة القابلة للاسترداد وعجز المساهمين
|
|
بالدولار الأمريكي
|
393,796
|
|
|
بالدولار الأمريكي
|
391,041
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RIMINI STREET, INC.
|
بيانات العمليات الموحدة المختصرة غير المدققة
|
(القيمة بالآلاف، باستثناء المبالغ لكل سهم)
|
|
|
|
|
|
|
|
لثلاثة أشهر منتهية
|
|
للعام المنتهي
|
|
|
31 من ديسمبر
|
|
31 من ديسمبر
|
|
|
2023
|
|
2022
|
|
2023
|
|
2022
|
الإيرادات
|
|
بالدولار الأمريكي
|
112,111
|
|
|
بالدولار الأمريكي
|
108,621
|
|
|
بالدولار الأمريكي
|
431,496
|
|
|
بالدولار الأمريكي
|
409,662
|
|
تكلفة الإيرادات
|
|
|
43,712
|
|
|
|
38,563
|
|
|
|
162,513
|
|
|
|
152,385
|
|
إجمالي الربح
|
|
|
68,399
|
|
|
|
70,058
|
|
|
|
268,983
|
|
|
|
257,277
|
|
نفقات التشغيل:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
المبيعات والتسويق
|
|
|
34,983
|
|
|
|
39,181
|
|
|
|
142,339
|
|
|
|
143,018
|
|
العامة والإدارية
|
|
|
17,568
|
|
|
|
18,100
|
|
|
|
73,044
|
|
|
|
75,367
|
|
مخصصات انخفاض القيمة المتعلقة بحق استخدام أصول الإيجار التشغيلي
|
|
|
-
|
|
|
|
3,013
|
|
|
|
-
|
|
|
|
3,013
|
|
تكاليف إعادة التنظيم
|
|
|
-
|
|
|
|
2,525
|
|
|
|
59
|
|
|
|
2,525
|
|
تكاليف التقاضي والمبالغ المستردة ذات الصلة:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
نفقات تسوية الدعاوى القضائية
|
|
|
2,743
|
|
|
|
-
|
|
|
|
2,743
|
|
|
|
-
|
|
الرسوم المهنية وتكاليف التقاضي الأخرى
|
|
|
1,558
|
|
|
|
12,817
|
|
|
|
7,033
|
|
|
|
25,654
|
|
تكاليف التأمين والمبالغ المستردة، الصافي
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
(389
|
)
|
تكاليف التقاضي والمبالغ المستردة ذات الصلة، الصافي
|
|
|
4,301
|
|
|
|
12,817
|
|
|
|
9,776
|
|
|
|
25,265
|
|
إجمالي نفقات التشغيل
|
|
|
56,852
|
|
|
|
75,636
|
|
|
|
225,218
|
|
|
|
249,188
|
|
الدخل التشغيلي (الخسارة)
|
|
|
11,547
|
|
|
|
(5,578
|
)
|
|
|
43,765
|
|
|
|
8,089
|
|
الدخل و(النفقات) غير التشغيليين:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
نفقات الفوائد
|
|
|
(1,383
|
)
|
|
|
(1,296
|
)
|
|
|
(5,522
|
)
|
|
|
(4,271
|
)
|
الدخل (المصروفات) الأخرى، الصافي
|
|
|
1,189
|
|
|
|
2,684
|
|
|
|
2,989
|
|
|
|
(13
|
)
|
الدخل (الخسارة) قبل ضرائب الدخل
|
|
|
11,353
|
|
|
|
(4,190
|
)
|
|
|
41,232
|
|
|
|
3,805
|
|
ضرائب الدخل
|
|
|
(2,002
|
)
|
|
|
(1,082
|
)
|
|
|
(15,173
|
)
|
|
|
(6,285
|
)
|
صافي الدخل (الخسارة)
|
|
بالدولار الأمريكي
|
9,351
|
|
|
بالدولار الأمريكي
|
(5,272
|
)
|
|
بالدولار الأمريكي
|
26,059
|
|
|
بالدولار الأمريكي
|
(2,480
|
)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
صافي الدخل (الخسارة) المنسوب إلى المساهمين العاديين
|
|
بالدولار الأمريكي
|
9,351
|
|
|
بالدولار الأمريكي
|
(5,272
|
)
|
|
بالدولار الأمريكي
|
26,059
|
|
|
بالدولار الأمريكي
|
(2,480
|
)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
صافي الدخل (الخسارة) للسهم الواحد المنسوب إلى المساهمين العاديين:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
الأساسي
|
|
بالدولار الأمريكي
|
0.10
|
|
|
بالدولار الأمريكي
|
(0.06
|
)
|
|
بالدولار الأمريكي
|
0.29
|
|
|
بالدولار الأمريكي
|
(0.03
|
)
|
المخفف
|
|
بالدولار الأمريكي
|
0.10
|
|
|
بالدولار الأمريكي
|
(0.06
|
)
|
|
بالدولار الأمريكي
|
0.29
|
|
|
بالدولار الأمريكي
|
(0.03
|
)
|
المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
الأساسي
|
|
|
89,462
|
|
|
|
88,355
|
|
|
|
89,073
|
|
|
|
87,672
|
|
المخفف
|
|
|
89,695
|
|
|
|
88,355
|
|
|
|
89,536
|
|
|
|
87,672
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RIMINI STREET, INC.
|
عمليات التسوية المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا ( GAAP ) مقابل عمليات التسوية المخالفة لهذه المبادئ ( Non-GAAP )
|
(القيمة بالآلاف)
|
|
|
|
|
|
|
|
لثلاثة أشهر منتهية
|
|
للعام المنتهي
|
|
|
31 من ديسمبر
|
|
31 من ديسمبر
|
|
|
2023
|
|
2022
|
|
2023
|
|
2022
|
عملية تسوية الدخل التشغيلي المخالف لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا ( Non-GAAP ):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
الدخل التشغيلي (الخسارة)
|
|
بالدولار الأمريكي
|
11,547
|
|
|
بالدولار الأمريكي
|
(5,578
|
)
|
|
بالدولار الأمريكي
|
43,765
|
|
|
بالدولار الأمريكي
|
8,089
|
|
التعديلات المخالفة لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (Non-GAAP):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
تكاليف التقاضي والمبالغ المستردة ذات الصلة، الصافي
|
|
|
4,301
|
|
|
|
12,817
|
|
|
|
9,776
|
|
|
|
25,265
|
|
نفقات التعويض القائمة على الأسهم
|
|
|
3,465
|
|
|
|
2,242
|
|
|
|
12,522
|
|
|
|
10,895
|
|
مخصصات انخفاض القيمة المتعلقة بحق استخدام أصول الإيجار التشغيلي
|
|
|
-
|
|
|
|
3,013
|
|
|
|
-
|
|
|
|
3,013
|
|
تكاليف إعادة التنظيم
|
|
|
-
|
|
|
|
2,525
|
|
|
|
59
|
|
|
|
2,525
|
|
الدخل التشغيلي المخالف لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (Non-GAAP)
|
|
بالدولار الأمريكي
|
19,313
|
|
|
بالدولار الأمريكي
|
15,019
|
|
|
بالدولار الأمريكي
|
66,122
|
|
|
بالدولار الأمريكي
|
49,787
|
|
عملية تسوية صافي الدخل المخالف لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا ( Non-GAAP ):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
صافي الدخل (الخسارة)
|
|
بالدولار الأمريكي
|
9,351
|
|
|
بالدولار الأمريكي
|
(5,272
|
)
|
|
بالدولار الأمريكي
|
26,059
|
|
|
بالدولار الأمريكي
|
(2,480
|
)
|
التعديلات المخالفة لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (Non-GAAP):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
تكاليف التقاضي والمبالغ المستردة ذات الصلة، الصافي
|
|
|
4,301
|
|
|
|
12,817
|
|
|
|
9,776
|
|
|
|
25,265
|
|
نفقات التعويض القائمة على الأسهم
|
|
|
3,465
|
|
|
|
2,242
|
|
|
|
12,522
|
|
|
|
10,895
|
|
مخصصات انخفاض القيمة المتعلقة بحق استخدام أصول الإيجار التشغيلي
|
|
|
-
|
|
|
|
3,013
|
|
|
|
-
|
|
|
|
3,013
|
|
تكاليف إعادة التنظيم
|
|
|
-
|
|
|
|
2,525
|
|
|
|
59
|
|
|
|
2,525
|
|
صافي الدخل المخالف لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (Non-GAAP)
|
|
بالدولار الأمريكي
|
17,117
|
|
|
بالدولار الأمريكي
|
15,325
|
|
|
بالدولار الأمريكي
|
48,416
|
|
|
بالدولار الأمريكي
|
39,218
|
|
عملية تسوية الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ( EBITDA ) المعدلة المخالفة لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا ( Non-GAAP ):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
صافي الدخل (الخسارة)
|
|
بالدولار الأمريكي
|
9,351
|
|
|
بالدولار الأمريكي
|
(5,272
|
)
|
|
بالدولار الأمريكي
|
26,059
|
|
|
بالدولار الأمريكي
|
(2,480
|
)
|
التعديلات المخالفة لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (Non-GAAP):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
نفقات الفوائد
|
|
|
1,383
|
|
|
|
1,296
|
|
|
|
5,522
|
|
|
|
4,271
|
|
ضرائب الدخل
|
|
|
2,002
|
|
|
|
1,082
|
|
|
|
15,173
|
|
|
|
6,285
|
|
نفقات الاستهلاك والإطفاء
|
|
|
826
|
|
|
|
633
|
|
|
|
2,827
|
|
|
|
2,504
|
|
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA)
|
|
|
13,562
|
|
|
|
(2,261
|
)
|
|
|
49,581
|
|
|
|
10,580
|
|
التعديلات المخالفة لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (Non-GAAP):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
تكاليف التقاضي والمبالغ المستردة ذات الصلة، الصافي
|
|
|
4,301
|
|
|
|
12,817
|
|
|
|
9,776
|
|
|
|
25,265
|
|
نفقات التعويض القائمة على الأسهم
|
|
|
3,465
|
|
|
|
2,242
|
|
|
|
12,522
|
|
|
|
10,895
|
|
مخصصات انخفاض القيمة المتعلقة بحق استخدام أصول الإيجار التشغيلي
|
|
|
-
|
|
|
|
3,013
|
|
|
|
-
|
|
|
|
3,013
|
|
تكاليف إعادة التنظيم
|
|
|
-
|
|
|
|
2,525
|
|
|
|
59
|
|
|
|
2,525
|
|
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
|
|
بالدولار الأمريكي
|
21,328
|
|
|
بالدولار الأمريكي
|
18,336
|
|
|
بالدولار الأمريكي
|
71,938
|
|
|
بالدولار الأمريكي
|
52,278
|
|
الفواتير المحسوبة:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
الإيرادات
|
|
بالدولار الأمريكي
|
112,111
|
|
|
بالدولار الأمريكي
|
108,621
|
|
|
بالدولار الأمريكي
|
431,496
|
|
|
بالدولار الأمريكي
|
409,662
|
|
الإيرادات المؤجلة، الحالية وغير الحالية، نهاية الفترة
|
|
|
286,974
|
|
|
|
299,921
|
|
|
|
286,974
|
|
|
|
299,921
|
|
الإيرادات المؤجلة، الحالية وغير الحالية، بداية الفترة
|
|
|
238,399
|
|
|
|
248,187
|
|
|
|
299,921
|
|
|
|
300,268
|
|
التغير في الإيرادات المؤجلة
|
|
|
48,575
|
|
|
|
51,734
|
|
|
|
(12,947
|
)
|
|
|
(347
|
)
|
الفواتير المحسوبة
|
|
بالدولار الأمريكي
|
160,686
|
|
|
بالدولار الأمريكي
|
160,355
|
|
|
بالدولار الأمريكي
|
418,549
|
|
|
بالدولار الأمريكي
|
409,315
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
نبذة عن التدابير المالية المخالفة لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا ( Non-GAAP ) وبعض المقاييس الرئيسية
لتزويد المستثمرين وغيرهم بمعلومات إضافية في ما يتعلق بنتائج Rimini Street، عمدنا إلى الكشف عن التدابير المالية المخالفة لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (non-GAAP) وبعض المقاييس الرئيسية. وقد وصفنا أدناه العملاء النشطين والإيرادات السنوية المتكررة ومعدل الاحتفاظ بالإيرادات، والتي يمثل كل منها مقياسًا تشغيليًا رئيسيًا لأعمالنا. بالإضافة إلى ذلك، كشفنا عن التدابير المالية المخالفة لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (non-GAAP): الدخل التشغيلي المخالف لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (non-GAAP) وصافي الدخل المخالف لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (non-GAAP) والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة، والفواتير. وقد قدمت Rimini Street في الجداول أعلاه تسوية لكل إجراء مالي مخالف لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (non-GAAP) ومستخدم في إصدار الأرباح هذه مقارنةً بالإجراء المالي الأكثر قابلية للمقارنة بشكل مباشر والمتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP). هذا، وبسبب مخصصات التقييم لأصولنا الضريبية المؤجلة، لم تظهر ثمة تأثيرات ضريبية مرتبطة بأي تعديلات مخالفة لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (non-GAAP). كما يتم وصف التدابير المالية المخالفة لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (non-GAAP) أدناه.
إن الغرض الأساسي من استخدام التدابير المالية المخالفة لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (non-GAAP) هو توفير معلومات تكميلية تعتقد الإدارة أنها قد تكون مفيدة للمستثمرين ولتمكين المستثمرين من تقييم نتائجنا بنفس الطريقة التي تتبعها الإدارة. كما نقدم تدابير مالية مخالفة لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (non-GAAP) لأننا نعتقد أنها تساعد المستثمرين في مقارنة أدائنا في فترات إعداد التقارير على أساس ثابت، فضلاً عن مقارنة نتائجنا بنتائج الشركات الأخرى، عن طريق استبعاد العناصر التي لا نعتقد أنها تعد مؤشرًا لأدائنا التشغيلي الأساسي. وعلى وجه التحديد، تستخدم الإدارة هذه التدابير المخالفة لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (non-GAAP) كمقاييس للأداء التشغيلي؛ لإعداد الميزانية التشغيلية السنوية؛ وتخصيص الموارد لتعزيز الأداء المالي لأعمالنا؛ وتقييم فعالية إستراتيجيات أعمالنا؛ وتحقيق الاتساق وتوفير عامل قابلية المقارنة مع الأداء المالي السابق؛ وتسهيل مقارنة نتائجنا مع نتائج الشركات الأخرى، والتي يستخدم العديد منها تدابير مالية مخالفة لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (non-GAAP) مماثلة لتكملة نتائج مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP)؛ وفي الاتصالات مع مجلس إدارتنا في ما يتعلق بأدائنا المالي. بيد أنه يجب على المستثمرين إدراك أنه ليس كل الشركات تحدد التدابير المخالفة لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (non-GAAP) هذه بشكل متسق.
الفواتير تمثل التغير في الإيرادات المؤجلة للفترة الحالية بالإضافة إلى إيرادات الفترة الحالية.
العميل النشط هو كيان متميز يشتري خدماتنا لدعم منتج معين، وقد يكون شركة أو مؤسسة تعليمية أو حكومية أو وحدة أعمال تابعة لشركة. فعلى سبيل المثال، نحن نعتبر عميلين نشطين منفصلين عندما يتم تقديم الدعم لمنتجين مختلفين لنفس الكيان. ونرى أن قدرتنا على تعزيز عملائنا النشطين هي مؤشر على نمو أعمالنا، ونجاح أنشطة المبيعات والتسويق لدينا، والقيمة التي تقدمها خدماتنا لعملائنا.
الإيرادات المتكررة السنوية هي مبلغ إيرادات الاشتراك التي جرى تسجيلها في أثناء الربع المالي مضروبًا في أربعة. وهذا يعطينا إشارة على الإيرادات التي يمكن تحقيقها في فترة الاثني عشر شهرًا التالية من قاعدة عملائنا الحالية على افتراض عدم حدوث أي إلغاءات أو تغيرات في الأسعار في غضون تلك الفترة. إضافةً إلى ذلك، لا تشمل إيرادات الاشتراك أي إيرادات غير متكررة، والتي كانت ضئيلة حتى الآن.
معدل الاحتفاظ بالإيرادات هو إيرادات الاشتراك الفعلية (المعتمدة على الدولار) المسجلة على مدار فترة تتعدى اثني عشر شهرًا من العملاء النشطين في اليوم السابق لبداية فترة الاثني عشر شهرًا هذه، مقسومةً على إيراداتنا السنوية المتكررة اعتبارًا من اليوم السابق لبداية فترة الاثني عشر شهرًا.
الدخل التشغيلي المخالف لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا ( Non-GAAP ) هو الدخل التشغيلي المعدل لاستبعاد: تكاليف التقاضي والمبالغ المستردة ذات الصلة والصافي ونفقات التعويضات القائمة على الأسهم وتكاليف إعادة التنظيم ومخصصات انخفاض القيمة المتعلقة بحق استخدام الأصول التشغيلية. والاستثناءات تناقش بمزيد من التفصيل أدناه.
الدخل الصافي المخالف لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا ( Non-GAAP ) هو الدخل الصافي المعدل لاستبعاد: تكاليف التقاضي والمبالغ المستردة ذات الصلة والصافي ونفقات التعويضات القائمة على الأسهم وتكاليف إعادة التنظيم ومخصصات انخفاض القيمة المتعلقة بحق استخدام الأصول التشغيلية. وهذه الاستثناءات تناقش بمزيد من التفصيل أدناه،
وعلى وجه التحديد، تستبعد الإدارة العناصر التالية من التدابير المالية المخالفة لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (non-GAAP)، حسب الاقتضاء، للفترات الوارد ذكرها:
تكاليف التقاضي والمبالغ المستردة ذات الصلة، الصافي: تتعلق تكاليف التقاضي والتأمين المرتبط بها واستردادات الاستئناف بالتكاليف الخارجية لأنشطة التقاضي. وتعكس هذه التكاليف والمبالغ المستردة الدعاوى القضائية المستمرة الضالعين فيها، كما أنها غير متعلقة بالعمليات اليومية أو أعمالنا الأساسية المتمثلة في خدمة عملائنا.
نفقات التعويض القائمة على الأسهم: تنطوي إستراتيجية التعويض على استخدام آلية التعويض القائمة على الأسهم لجذب الموظفين والاحتفاظ بهم. يجدر هنا ذكر أن هذه الإستراتيجية تهدف بشكل أساسي إلى مواءمة مصالح الموظفين مع مصالح المساهمين وتحقيق هدف الاحتفاظ بالموظفين على المدى الطويل. ونتيجة ذلك، تختلف نفقات التعويض القائمة على الأسهم لأسباب لا تتعلق بشكل عام بالقرارات التشغيلية في أي فترة معينة.
مخصصات انخفاض القيمة المتعلقة بحق استخدام أصول الإيجار التشغيلي: يتعلق هذا بمخصصات انخفاض القيمة على أصولنا المستأجرة لجزء من أحد مواقعنا لأننا لم نعد نستخدم المساحة وراجعنا خسارتنا المقدرة.
تكاليف إعادة التنظيم: تتألف التكاليف بشكل أساسي من تكاليف إنهاء الخدمة المتعلقة بخطة إعادة تنظيم الشركة.
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ( EBITDA ) هي صافي الدخل المعدل لاستبعاد: نفقات الفائدة وضرائب الدخل ونفقات الاستهلاك والإطفاء.
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ( EBITDA ) المعدلة هي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة لاستبعاد: تكاليف التقاضي والمبالغ المستردة ذات الصلة والصافي ونفقات التعويضات القائمة على الأسهم ومخصصات انخفاض القيمة المتعلقة بحق استخدام الأصول التشغيلية وتكاليف إعادة التنظيم، على النحو الوارد أعلاه.
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MENAFN02032024004146001356ID1107925311