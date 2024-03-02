JXNTV تكشف عن الفيديو الترويجي الذي يعرض الدور الهام للتكنولوجيا الكهروضوئية في مبادرة الحزام والطريق

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--كشفت قناة JXNTV عن الفيديو الترويجي بعنوان "ألتقط الشمس على طول الحزام والطريق"، وهي رحلة سينمائية تعرض الدور المحوري للتكنولوجيا الكهروضوئية في النسيج الكبير لمبادرة الحزام والطريق.

رابط الفيديو:

ويكشف الفيديو أن البناء المشترك للحزام والطريق قد خلق نموذجًا جديدًا للتعاون المربح للجانبين، ليصبح منتجًا عامًا دوليًا ومنصة تعاون دولية شعبية في عالم اليوم. لقد أصبح حزامًا للتنمية يفيد العالم و "طريقًا إلى السعادة" يفيد الناس من جميع البلدان.

وفي بينانغ بماليزيا، وهي مدينة ساحلية مهمة خلال رحلة تشنغ خه، جمعنا نور التعاون والصداقة على "الحزام والطريق". من أكبر مؤسسة لإنتاج الوحدات الكهروضوئية في العالم والتي تقع في مجمع شانجراو للطاقة الكهروضوئية الصناعية الجديدة في جيانغشي، إلى أكبر قاعدة للبحث والتطوير والإنتاج في الخارج لشركات الطاقة الكهروضوئية الصينية في بينانغ، ماليزيا، من إعطائه السمك إلى تعليم رجل صيد السمك، الصين وماليزيا لقد أنشأنا تعاونًا شاملاً ومتعدد الأبعاد من خلال تبادل التكنولوجيا، وتنمية المواهب، وبناء السلسلة الصناعية المشتركة، مما يسمح لصناعة الطاقة الكهروضوئية بالتجذر والنمو في بينانغ، مع فروع وأوراق مورقة. كما خلفت وراءها قصصًا مؤثرة عن التواصل الصادق بين الجانب الصيني والموظفين المحليين، وكسر الحواجز الثقافية، وإقامة صداقة صادقة.

مجال آخر مربح للجانبين هو مشروع الطاقة الشمسية المركزة في دبي. مشروع الطاقة الشمسية المركزة في دبي بقدرة 700 ميجاوات هو أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة في العالم وأكثرها تقدمًا من الناحية التكنولوجية والذي يتم بناؤه بالتعاون بين الصين والإمارات العربية المتحدة. هذا هو أيضًا مشروع الطاقة الشمسية المركزة الذي يتمتع بأكبر سعة مثبتة وأكبر نطاق استثماري وأكبر احتياطي حراري بين خزانات الملح المنصهر في العالم. مشروع الطاقة الكهروضوئية المتكاملة. معلم "الحمولة الكاملة" هو أجمل مشهد في هذه الصحراء ذات الدم الحار. إنه التضامن والجهود المنسقة للأطراف المشاركة بالإضافة إلى الجهود المشتركة لفريق عمليات النخبة والتشغيل والصيانة لشركة Jiangxi Power Construction Company والمقاول العام Shanghai Electric لالتقاط الضوء والأحلام.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.