JXNTV تكشف عن الفيديو الترويجي الذي يعرض الدور الهام للتكنولوجيا الكهروضوئية في مبادرة الحزام والطريق

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--كشفت قناة JXNTV عن الفيديو الترويجي بعنوان "ألتقط الشمس على طول الحزام والطريق"، وهي رحلة سينمائية تعرض الدور المحوري للتكنولوجيا الكهروضوئية في النسيج الكبير لمبادرة الحزام والطريق.
رابط الفيديو:
ويكشف الفيديو أن البناء المشترك للحزام والطريق قد خلق نموذجًا جديدًا للتعاون المربح للجانبين، ليصبح منتجًا عامًا دوليًا ومنصة تعاون دولية شعبية في عالم اليوم. لقد أصبح حزامًا للتنمية يفيد العالم و "طريقًا إلى السعادة" يفيد الناس من جميع البلدان.
وفي بينانغ بماليزيا، وهي مدينة ساحلية مهمة خلال رحلة تشنغ خه، جمعنا نور التعاون والصداقة على "الحزام والطريق". من أكبر مؤسسة لإنتاج الوحدات الكهروضوئية في العالم والتي تقع في مجمع شانجراو للطاقة الكهروضوئية الصناعية الجديدة في جيانغشي، إلى أكبر قاعدة للبحث والتطوير والإنتاج في الخارج لشركات الطاقة الكهروضوئية الصينية في بينانغ، ماليزيا، من إعطائه السمك إلى تعليم رجل صيد السمك، الصين وماليزيا لقد أنشأنا تعاونًا شاملاً ومتعدد الأبعاد من خلال تبادل التكنولوجيا، وتنمية المواهب، وبناء السلسلة الصناعية المشتركة، مما يسمح لصناعة الطاقة الكهروضوئية بالتجذر والنمو في بينانغ، مع فروع وأوراق مورقة. كما خلفت وراءها قصصًا مؤثرة عن التواصل الصادق بين الجانب الصيني والموظفين المحليين، وكسر الحواجز الثقافية، وإقامة صداقة صادقة.
مجال آخر مربح للجانبين هو مشروع الطاقة الشمسية المركزة في دبي. مشروع الطاقة الشمسية المركزة في دبي بقدرة 700 ميجاوات هو أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة في العالم وأكثرها تقدمًا من الناحية التكنولوجية والذي يتم بناؤه بالتعاون بين الصين والإمارات العربية المتحدة. هذا هو أيضًا مشروع الطاقة الشمسية المركزة الذي يتمتع بأكبر سعة مثبتة وأكبر نطاق استثماري وأكبر احتياطي حراري بين خزانات الملح المنصهر في العالم. مشروع الطاقة الكهروضوئية المتكاملة. معلم "الحمولة الكاملة" هو أجمل مشهد في هذه الصحراء ذات الدم الحار. إنه التضامن والجهود المنسقة للأطراف المشاركة بالإضافة إلى الجهود المشتركة لفريق عمليات النخبة والتشغيل والصيانة لشركة Jiangxi Power Construction Company والمقاول العام Shanghai Electric لالتقاط الضوء والأحلام.
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