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الفيدرالي: العمال استفادوا بشكل استثنائي من الاقتصاد الأمريكي بآخر عامين

3/2/2024 4:16:12 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إن سوق العمل“النشط بشكل استثنائي” خلال العامين الماضيين، عاد بالنفع بشكل خاص على العمال الذين غالبًا ما كانوا عالقين على الهامش.

جاء ذلك في التقرير نصف السنوي عن السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي الأمريكي الجمعة، في الوقت الذي يستعد فيه رئيسه“جيروم باول” للإدلاء بشهادته أمام الكونجرس.

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وأشار التقرير، إلى أن فجوات التوظيف والأجور على أساس الجنس والعرق والمستوى التعليمي تراجعت وسط ارتفاع الطلب على العمالة، لكنه أشار إلى أن الفوارق الكبيرة بين المجموعات المختلفة لا تزال قائمة.

وقال البنك المركزي، إن التضخم تباطأ“بشكل ملحوظ” لكنه لا يزال أعلى من هدف 2%، ولا يزال الفارق بين العرض والطلب في سوق العمل“ضيقًا نسبيًا”، رغم هدوء الطلب على العمالة نسبيًا مؤخرًا.

وأضاف أن النظام المصرفي“سليم ومرن”، وأنه على الرغم من تراجع الضغوط الحادة الناجمة عن فشل البنوك في العام الماضي، إلا أنه لا يزال يتعين مراقبة العديد من مجالات المخاطر.

وربط تقرير الاحتياطي الفيدرالي نقاط الضعف بمستويات الاقتراض، مشيرًا إلى أن“الانخفاضات في القيمة العادلة للأصول كانت كبيرة مقارنة برأس المال التنظيمي في بعض البنوك”.

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