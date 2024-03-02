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عضو بـالفيدرالي يدعو المركزي الأمريكي لتصفية حيازاته من أصول الرهن العقاري

3/2/2024 4:16:12 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كريستوفر والر، إن تخفيض الميزانية العمومية للبنك المركزي يجب أن يشمل تصفية جميع حيازات الرهن العقاري مع خفض كبير في المدة المخصصة لذلك.

وفي خطاب ألقاه يوم الجمعة، تناول“والر” الطريقة التي سيخفض بها الاحتياطي الفيدرالي حيازاته من السندات، وهي عملية من المرجح مناقشتها بالتفصيل في اجتماع مارس على أن تفعل بعد ذلك بوقت قصير.

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وتشمل الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي البالغة 7.6 تريليون دولار، نحو 4.7 تريليون دولار من سندات الخزانة، و2.4 تريليون دولار من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، والتي يرغب“والر” في خفضها إلى الصفر.

وفيما يتعلق بحيازات ديون وزارة الخزانة، واقترح التحول نحو الاحتفاظ بشكل أكبر بالأذون قصيرة الأجل والابتعاد عن الأوراق النقدية والسندات الأطول أجلًا.

ومن شأن القيام بذلك أن يسمح للحيازات بمتابعة سعر الاقتراض لليلة واحدة من الاحتياطي الفيدرالي بشكل أوثق، وتخفيض اضطرابات الميزانية العمومية عند ترحيلها.

المصدر:

MENAFN02032024000202011048ID1107925308

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