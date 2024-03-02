عضو بـالفيدرالي يدعو المركزي الأمريكي لتصفية حيازاته من أصول الرهن العقاري

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كريستوفر والر، إن تخفيض الميزانية العمومية للبنك المركزي يجب أن يشمل تصفية جميع حيازات الرهن العقاري مع خفض كبير في المدة المخصصة لذلك.
وفي خطاب ألقاه يوم الجمعة، تناول“والر” الطريقة التي سيخفض بها الاحتياطي الفيدرالي حيازاته من السندات، وهي عملية من المرجح مناقشتها بالتفصيل في اجتماع مارس على أن تفعل بعد ذلك بوقت قصير.
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وتشمل الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي البالغة 7.6 تريليون دولار، نحو 4.7 تريليون دولار من سندات الخزانة، و2.4 تريليون دولار من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، والتي يرغب“والر” في خفضها إلى الصفر.
وفيما يتعلق بحيازات ديون وزارة الخزانة، واقترح التحول نحو الاحتفاظ بشكل أكبر بالأذون قصيرة الأجل والابتعاد عن الأوراق النقدية والسندات الأطول أجلًا.
ومن شأن القيام بذلك أن يسمح للحيازات بمتابعة سعر الاقتراض لليلة واحدة من الاحتياطي الفيدرالي بشكل أوثق، وتخفيض اضطرابات الميزانية العمومية عند ترحيلها.
المصدر:
MENAFN02032024000202011048ID1107925308
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