باركليز: أسعار الفائدة الأمريكية ستكون أكبر اهتمامات الأسواق في مارس

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال بنك باركليز، إن كيفية تعامل مجلس الاحتياطي الفيدرالي مع أسعار الفائدة ستكون“أولوية” بالنسبة للمستثمرين في الأسابيع المقبلة قبل اجتماع السياسة النقدية لهذا الشهر.
وسجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية مستويات قياسية هذا العام، حيث تجاهلت الأسواق المخاوف بشأن التضخم وتوقعات أسعار الفائدة، لكن البنك يتوقع تحول التركيز الآن لهذه العوامل بعد انتهاء موسم أرباح الربع الرابع.
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وكتب محللو البنك في مذكرة الجمعة:“من الواضح أن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة يظل في قمة اهتماماتنا، مع ظهور بيانات التوظيف والتضخم لشهر فبراير باعتبارها مؤثرات كلية على الأسهم والتي حان وقت الالتفات إليها”.
وأضافوا:“اجتماع الفيدرالي هذا الشهر هو المحفز الأكثر مراقبة عن كثب على الإطلاق، وفي حين أعيد ضبط التوقعات من قبل تعليقات صناع السياسة على مدى الأسابيع القليلة الماضية، فإن الأسهم سوف تتناغم مع أي إعادة معايرة جديدة في خطاب البنك المركزي”.
المصدر:
MENAFN02032024000202011048ID1107925307
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