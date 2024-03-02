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باركليز: أسعار الفائدة الأمريكية ستكون أكبر اهتمامات الأسواق في مارس

3/2/2024 4:16:12 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال بنك باركليز، إن كيفية تعامل مجلس الاحتياطي الفيدرالي مع أسعار الفائدة ستكون“أولوية” بالنسبة للمستثمرين في الأسابيع المقبلة قبل اجتماع السياسة النقدية لهذا الشهر.

وسجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية مستويات قياسية هذا العام، حيث تجاهلت الأسواق المخاوف بشأن التضخم وتوقعات أسعار الفائدة، لكن البنك يتوقع تحول التركيز الآن لهذه العوامل بعد انتهاء موسم أرباح الربع الرابع.

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وكتب محللو البنك في مذكرة الجمعة:“من الواضح أن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة يظل في قمة اهتماماتنا، مع ظهور بيانات التوظيف والتضخم لشهر فبراير باعتبارها مؤثرات كلية على الأسهم والتي حان وقت الالتفات إليها”.

وأضافوا:“اجتماع الفيدرالي هذا الشهر هو المحفز الأكثر مراقبة عن كثب على الإطلاق، وفي حين أعيد ضبط التوقعات من قبل تعليقات صناع السياسة على مدى الأسابيع القليلة الماضية، فإن الأسهم سوف تتناغم مع أي إعادة معايرة جديدة في خطاب البنك المركزي”.

المصدر:

MENAFN02032024000202011048ID1107925307

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