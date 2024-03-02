WTO تعتزم تمديد وقف التعريفات الجمركية على التجارة الإلكترونية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافق أعضاء منظمة التجارة العالمية“WTO”، خلال الاجتماع الوزاري الثالث عشر، مبدئيًا على تمديد الوقف الاختياري للتعريفات الجمركية على التجارة الإلكترونية لمدة عامين آخرين.
ووفقًا لما نشر على الموقع الإلكتروني لمنظمة التجارة العالمية الجمعة، تحتاج مسودة الوثيقة إلى موافقة نهائية من جميع أعضاء المنظمة البالغ عددهم 164 عضوًا في الاجتماع الختامي المقرر عقده في وقت لاحق.
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وجاء في الوثيقة:“متفقون على استمرار عدم فرض رسوم جمركية على عمليات التجارة الإلكترونية حتى الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر الوزاري، والمقرر عقدها خلال عامين”.
يتم إجراء حوالي 25% من إجمالي التجارة العالمية رقميًا، وحذرت مجموعات الضغط التجارية من أن إنهاء الوقف الاختياري للرسوم من شأنه أن يسبب حالة من عدم اليقين على نطاق واسع ويزيد التكاليف.
المصدر:
MENAFN02032024000202011048ID1107925306
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