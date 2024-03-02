WTO تعتزم تمديد وقف التعريفات الجمركية على التجارة الإلكترونية

MENAFN - Al-Borsa News) وافق أعضاء منظمة التجارة العالمية“WTO”، خلال الاجتماع الوزاري الثالث عشر، مبدئيًا على تمديد الوقف الاختياري للتعريفات الجمركية على التجارة الإلكترونية لمدة عامين آخرين.

ووفقًا لما نشر على الموقع الإلكتروني لمنظمة التجارة العالمية الجمعة، تحتاج مسودة الوثيقة إلى موافقة نهائية من جميع أعضاء المنظمة البالغ عددهم 164 عضوًا في الاجتماع الختامي المقرر عقده في وقت لاحق.

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وجاء في الوثيقة:“متفقون على استمرار عدم فرض رسوم جمركية على عمليات التجارة الإلكترونية حتى الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر الوزاري، والمقرر عقدها خلال عامين”.

يتم إجراء حوالي 25% من إجمالي التجارة العالمية رقميًا، وحذرت مجموعات الضغط التجارية من أن إنهاء الوقف الاختياري للرسوم من شأنه أن يسبب حالة من عدم اليقين على نطاق واسع ويزيد التكاليف.

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