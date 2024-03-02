آي إم موتورز للسيارات الكهربائية تجمع تمويلًا بأكثر من مليار دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة“آي إم موتورز- IM Motors” وهي إحدى العلامات التجارية للسيارات الكهربائية التابعة لصانعة المركبات الصينية“سايك”، جمع نحو 8 مليارات يوان (1.1 مليار دولار) والتي ستخصص لتمويل جهود تطوير نماذج وتقنيات جديدة وذكية.
وكانت هذه من بين أكبر جولات التمويل الخاصة بالعلامات التجارية الصينية للسيارات الكهربائية في العامين الماضيين، بعد استثمار 3 مليارات دولار في“نيو- Nio” و1.6 مليار دولار في“ليبموتور- Leapmotor”.
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وقالت“آي إم موتورز”، إن التمويل الجديد سيُستخدم أيضًا لدعم توسعها في الخارج، حيث ذكرت“سايك” في وقت سابق أنها تخطط لتصدير سيارات“آي إم موتورز” إلى الأسواق الأجنبية بما في ذلك أوروبا، هذا العام.
وأضافت الشركة في بيانها الجمعة، أن المستثمرين المدعومين من الدولة الذين شاركوا في زيادة رأس المال، كان من بينهم وحدة إدارة الأصول التابعة لـ“بنك أوف تشاينا”، والذراع الاستثمارية للبنك الزراعي الصيني، ومجموعة تابعة لحكومة شنغهاي.
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