آي إم موتورز للسيارات الكهربائية تجمع تمويلًا بأكثر من مليار دولار

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة“آي إم موتورز- IM Motors” وهي إحدى العلامات التجارية للسيارات الكهربائية التابعة لصانعة المركبات الصينية“سايك”، جمع نحو 8 مليارات يوان (1.1 مليار دولار) والتي ستخصص لتمويل جهود تطوير نماذج وتقنيات جديدة وذكية.

وكانت هذه من بين أكبر جولات التمويل الخاصة بالعلامات التجارية الصينية للسيارات الكهربائية في العامين الماضيين، بعد استثمار 3 مليارات دولار في“نيو- Nio” و1.6 مليار دولار في“ليبموتور- Leapmotor”.

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وقالت“آي إم موتورز”، إن التمويل الجديد سيُستخدم أيضًا لدعم توسعها في الخارج، حيث ذكرت“سايك” في وقت سابق أنها تخطط لتصدير سيارات“آي إم موتورز” إلى الأسواق الأجنبية بما في ذلك أوروبا، هذا العام.

وأضافت الشركة في بيانها الجمعة، أن المستثمرين المدعومين من الدولة الذين شاركوا في زيادة رأس المال، كان من بينهم وحدة إدارة الأصول التابعة لـ“بنك أوف تشاينا”، والذراع الاستثمارية للبنك الزراعي الصيني، ومجموعة تابعة لحكومة شنغهاي.