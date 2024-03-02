نيسان تعتزم استثمار أكثر من 400 مليون دولار في فيسكر

MENAFN - Al-Borsa News) تجري“نيسان موتور” محادثات في مرحلة متقدمة، للاستثمار في صانعة السيارات الكهربائية“فيسكر”، في صفقة قد تُبرم هذا الشهر لأن المحادثات مستمرة ولم يتم الانتهاء منها بعد، بحسب تقرير.

ووفقًا لما ذكرته“رويترز” عن مصادر على دراية بالأمر، فإن الشروط التي تتم مناقشتها تشمل استثمار“نيسان” أكثر من 400 مليون دولار في منصة شاحنات“فيسكر” ودعم صناعة شاحنة“ألاسكا” المخطط لها بدءًا من عام 2026 في أحد مصانع التجميع الأمريكية.

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وأوضحت المصادر، أن“نيسان” ستقوم بتصنيع سيارة بيك آب كهربائية خاصة بها على منصة“فيسكر”، بالإضافة لما تمتلكه صانعة السيارات اليابانية من مصانع تجميع أمريكية في“مسيسيبي” و”تينيسي”.

يأتي هذا عقب إعلان“فيسكر”، الخميس، نتائج أعمال ضعيفة، وذكرت أنها قد لا تكون قادرة على الاستمرار في أعمالها وستخفض 15% من قوتها العاملة، منوهة بإجراء محادثات مع شركة تصنيع سيارات كبيرة من أجل استثمار محتمل وشراكة.