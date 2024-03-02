نيسان تعتزم استثمار أكثر من 400 مليون دولار في فيسكر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تجري“نيسان موتور” محادثات في مرحلة متقدمة، للاستثمار في صانعة السيارات الكهربائية“فيسكر”، في صفقة قد تُبرم هذا الشهر لأن المحادثات مستمرة ولم يتم الانتهاء منها بعد، بحسب تقرير.
ووفقًا لما ذكرته“رويترز” عن مصادر على دراية بالأمر، فإن الشروط التي تتم مناقشتها تشمل استثمار“نيسان” أكثر من 400 مليون دولار في منصة شاحنات“فيسكر” ودعم صناعة شاحنة“ألاسكا” المخطط لها بدءًا من عام 2026 في أحد مصانع التجميع الأمريكية.
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وأوضحت المصادر، أن“نيسان” ستقوم بتصنيع سيارة بيك آب كهربائية خاصة بها على منصة“فيسكر”، بالإضافة لما تمتلكه صانعة السيارات اليابانية من مصانع تجميع أمريكية في“مسيسيبي” و”تينيسي”.
يأتي هذا عقب إعلان“فيسكر”، الخميس، نتائج أعمال ضعيفة، وذكرت أنها قد لا تكون قادرة على الاستمرار في أعمالها وستخفض 15% من قوتها العاملة، منوهة بإجراء محادثات مع شركة تصنيع سيارات كبيرة من أجل استثمار محتمل وشراكة.
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