ريديت تستهدف تقييمها بنحو 6.5 مليار دولار في الطرح العام الأولي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تسعى مشغلة منصة التواصل الاجتماعي“ريديت- Reddit” إلى تقييم أعمالها بنحو 6.5 مليار دولار خلال الاكتتاب العام الأولي الذي تجريه في بورصة نيويورك.
ونقلت شبكة“سي إن بي سي” عن مصدر مطلع مساء الجمعة قوله، إن الشركة تخطط لتسعير سهمها خلال الطرح العام الأولي بين 31 و34 دولارًا للسهم.
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وأضاف أن الشركة ستسمح للموظفين ببيع أسهمهم أثناء الطرح، وهو ما تقدمت بالفعل في الشهر الماضي بطلب لتنفيذه خلال مارس، حيث تنوي التداول تحت الرمز“RDDT”.
وحصلت“ريديت” على تقييم قدره 10 مليارات دولار عندما جمعت في آخر جولة تمويل نحو 1.3 مليار دولار في عام 2021، وفقًا لبيانات“بيتش بوك- PitchBook”.
المصدر:
MENAFN02032024000202011048ID1107925303
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