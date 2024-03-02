ريديت تستهدف تقييمها بنحو 6.5 مليار دولار في الطرح العام الأولي

MENAFN - Al-Borsa News) تسعى مشغلة منصة التواصل الاجتماعي“ريديت- Reddit” إلى تقييم أعمالها بنحو 6.5 مليار دولار خلال الاكتتاب العام الأولي الذي تجريه في بورصة نيويورك.

ونقلت شبكة“سي إن بي سي” عن مصدر مطلع مساء الجمعة قوله، إن الشركة تخطط لتسعير سهمها خلال الطرح العام الأولي بين 31 و34 دولارًا للسهم.

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وأضاف أن الشركة ستسمح للموظفين ببيع أسهمهم أثناء الطرح، وهو ما تقدمت بالفعل في الشهر الماضي بطلب لتنفيذه خلال مارس، حيث تنوي التداول تحت الرمز“RDDT”.

وحصلت“ريديت” على تقييم قدره 10 مليارات دولار عندما جمعت في آخر جولة تمويل نحو 1.3 مليار دولار في عام 2021، وفقًا لبيانات“بيتش بوك- PitchBook”.

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