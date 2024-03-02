سهم آبل يسجل أدنى إغلاق في 4 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجع سهم شركة“آبل” خلال تعاملات الجمعة، مسجلًا أدنى إغلاق في نحو 4 أشهر، عقب إعلان محللو“جولدمان ساكس” خروج سهم صانعة“أيفون” من قائمة توصياتهم لأول مرة بعد 274 يومًا.
وانخفض سهم صانعة الجوالات الأمريكية بنسبة 0.6% إلى 179.66 دولار، بعد أن لامس 177.38 دولار، ليسجل السهم أدنى مستوى إغلاق منذ جلسة 6 نوفمبر 2023 (179.23 دولار).
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ولم يوضح محللو“جولدمان ساكس” السبب لإزالة شركة“آبل” من القائمة التي تتضمن ما بين 20 و25 سهمًا يتوقع فريق البحث التابع للبنك الاستثماري أن تحقق أداء متفوقًا، وتتركز توصياتهم الاستثمارية على تحقيق العائد.
ورغم ذلك، حافظ بنك“جولدمان ساكس” على التوصية بالشراء، وحدّد السعر المستهدف عند 232 دولارًا للسهم.
وتخلف سهم“آبل” عن أقرانه من العظماء السبع في مجال التكنولوجيا منذ بداية العام، حيث تراجع بنحو 6.7%، وسط مخاوف الأسواق من عدم وجود استراتيجية واضحة للتوسع في أعمال الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن انخفاض المبيعات في الصين.
المصدر:
MENAFN02032024000202011048ID1107925302
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