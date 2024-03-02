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سهم آبل يسجل أدنى إغلاق في 4 أشهر

3/2/2024 4:16:11 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجع سهم شركة“آبل” خلال تعاملات الجمعة، مسجلًا أدنى إغلاق في نحو 4 أشهر، عقب إعلان محللو“جولدمان ساكس” خروج سهم صانعة“أيفون” من قائمة توصياتهم لأول مرة بعد 274 يومًا.

وانخفض سهم صانعة الجوالات الأمريكية بنسبة 0.6% إلى 179.66 دولار، بعد أن لامس 177.38 دولار، ليسجل السهم أدنى مستوى إغلاق منذ جلسة 6 نوفمبر 2023 (179.23 دولار).

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ولم يوضح محللو“جولدمان ساكس” السبب لإزالة شركة“آبل” من القائمة التي تتضمن ما بين 20 و25 سهمًا يتوقع فريق البحث التابع للبنك الاستثماري أن تحقق أداء متفوقًا، وتتركز توصياتهم الاستثمارية على تحقيق العائد.

ورغم ذلك، حافظ بنك“جولدمان ساكس” على التوصية بالشراء، وحدّد السعر المستهدف عند 232 دولارًا للسهم.

وتخلف سهم“آبل” عن أقرانه من العظماء السبع في مجال التكنولوجيا منذ بداية العام، حيث تراجع بنحو 6.7%، وسط مخاوف الأسواق من عدم وجود استراتيجية واضحة للتوسع في أعمال الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن انخفاض المبيعات في الصين.

المصدر:

MENAFN02032024000202011048ID1107925302

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