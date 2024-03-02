راي داليو: سوق الأسهم الأمريكية ليس في حالة فقاعة

MENAFN - Al-Borsa News) قال الملياردير راي داليو، مؤسس“بريدج ووتر أسوشيتس”، أحد أكبر صناديق التحوط في العالم، إن سوق الأسهم الأمريكية ليس في حالة“فقاعة مضاربة”.

واستند المستثمر الشهير في تحليله لوضع السوق إلى معايير الفقاعة الخاصة به، والتي يقول إنها تشمل تقييم الأسهم والمشاعر والمشترين الجدد والظروف غير المستدامة.

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وذكر داليو، في منشور عبر منصة“لينكد إن” الخميس:“عندما أنظر إلى سوق الأسهم الأمريكية باستخدام هذه المعايير، فإنه – حتى بعض الأجزاء التي استقطبت أكبر قدر من الاهتمام وحظيت بتركيز وسائل الإعلام – لا يبدو كثيرًا في طور الفقاعة”.

وأشار إلى أن تقييم شركات التكنولوجيا السبع الكبرى كان مرتفعًا بعض الشيء لكن ليس بشكل مفرط، مضيفًا:“يشير قياس أسهم المجموعة إلى أنها مرتفعة، ولكن ليست في حالة فقاعة متضخمة”.

وتابع:“مع ذلك، لا يزال بإمكان المرء أن يتخيل تصحيحًا كبيرًا في هذه الأسهم إذا لم يرقى الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى مستوى التأثير المأخوذ في الاعتبار”.

وقارن شركة“إنفيديا” حاليًا بـ”سيسكو سيستمز” خلال“فقاعة دوت كوم” في أواخر التسعينيات، وفي حين أن مساري السهمين تشابها، كان هناك اختلاف كبير في التدفقات النقدية.

وأشار داليو، إلى أن نسبة السعر إلى الأرباح المتوقعة خلال عامين لشركة“إنفيديا” تبلغ اليوم نحو 37 ضعفًا، فيما وصل مضاعف“سيسكو” إلى 100 خلال ذروة فقاعة الإنترنت.

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