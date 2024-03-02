راي داليو: سوق الأسهم الأمريكية ليس في حالة فقاعة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال الملياردير راي داليو، مؤسس“بريدج ووتر أسوشيتس”، أحد أكبر صناديق التحوط في العالم، إن سوق الأسهم الأمريكية ليس في حالة“فقاعة مضاربة”.
واستند المستثمر الشهير في تحليله لوضع السوق إلى معايير الفقاعة الخاصة به، والتي يقول إنها تشمل تقييم الأسهم والمشاعر والمشترين الجدد والظروف غير المستدامة.
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وذكر داليو، في منشور عبر منصة“لينكد إن” الخميس:“عندما أنظر إلى سوق الأسهم الأمريكية باستخدام هذه المعايير، فإنه – حتى بعض الأجزاء التي استقطبت أكبر قدر من الاهتمام وحظيت بتركيز وسائل الإعلام – لا يبدو كثيرًا في طور الفقاعة”.
وأشار إلى أن تقييم شركات التكنولوجيا السبع الكبرى كان مرتفعًا بعض الشيء لكن ليس بشكل مفرط، مضيفًا:“يشير قياس أسهم المجموعة إلى أنها مرتفعة، ولكن ليست في حالة فقاعة متضخمة”.
وتابع:“مع ذلك، لا يزال بإمكان المرء أن يتخيل تصحيحًا كبيرًا في هذه الأسهم إذا لم يرقى الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى مستوى التأثير المأخوذ في الاعتبار”.
وقارن شركة“إنفيديا” حاليًا بـ”سيسكو سيستمز” خلال“فقاعة دوت كوم” في أواخر التسعينيات، وفي حين أن مساري السهمين تشابها، كان هناك اختلاف كبير في التدفقات النقدية.
وأشار داليو، إلى أن نسبة السعر إلى الأرباح المتوقعة خلال عامين لشركة“إنفيديا” تبلغ اليوم نحو 37 ضعفًا، فيما وصل مضاعف“سيسكو” إلى 100 خلال ذروة فقاعة الإنترنت.
المصدر:
MENAFN02032024000202011048ID1107925301
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