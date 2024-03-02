رئيس الوزراء يشهد توقيع البرنامج الإطاري لنطاق عمل منظمة الفاو بمصر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم السبت، التوقيع على البرنامج الإطاري لنطاق عمل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة“الفاو” في مصر.
ووقع على إطار عمل البرنامج كل من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، والمدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة“الفاو”، والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا الدكتور عبد الحكيم الواعر.
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يأتي برنامج عمل منظمة“الفاو” في مصر بما يتماشى مع مجالات العمل ذات الأولوية لإطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF)، وبما يدعم الحكومة المصرية في تحقيق أهدافها التنموية، ويتواكب مع الاستراتيجيات القطاعية وخطط العمل والمنصات الوطنية والمبادرات الرئاسية.
وعلى هامش التوقيع، أشاد وزير الزراعة بالتعاون الوثيق بين مصر ومنظمة“الفاو”، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق مع المنظمة بشكل دائم بشأن إطار عملها في مصر كل 5 سنوات، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالدولة المصرية.
وأكد أن برنامج عمل“الفاو” في مصر خلال الفترة القادمة يتوافق مع متطلبات الدولة المصرية ذات الصلة بتحقيق الأمن الغذائي.
وفي ذات السياق، لفت القصير إلى أن الميزانية التقديرية للبرنامج في مصر تبلغ حوالي 71 مليون دولار، تتضمن تقديم الدعم الفني للأنشطة المرتبطة بقطاع الزراعة.
وفيما يتعلق بأولويات عمل برنامج منظمة“الفاو” في مصر، والنتائج الإنمائية المرجوة منه، أشار إلى أن البرنامج يستهدف تمكين المزيد من الأفراد، من بينهم الفئات الأكثر احتياجًا من الوصول إلى غذاء كافٍ ومستدام وعالي الجودة.
وأضاف الوزير، أن أولويات عمل البرنامج تستهدف كذلك تحسين وحوكمة أنظمة مراقبة الأغذية والصحة النباتية، بما يتواكب مع المعايير الدولية، ووضع السياسات والتشريعات الشاملة متعددة القطاعات ذات الصلة بسلامة الأغذية.
ونوه بأن إطار العمل يعمل كذلك على تحسين إدارة الأراضي الزراعية والمياه والأسمدة والمبيدات والمدخلات الزراعية الأخرى ومياه الصرف الصحي والمخلفات الزراعية والغذائية، وجعلها أكثر ابتكارًا واعتمادًا على التكنولوجيا، وبحيث يصبح الإنتاج الزراعي أكثر كفاءة، واستدامة صحيًا ومدرًا للدخل من خلال الممارسات الزراعية الشاملة الجيدة.
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