رئيس الوزراء يشهد توقيع البرنامج الإطاري لنطاق عمل منظمة الفاو بمصر

MENAFN - Al-Borsa News) شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم السبت، التوقيع على البرنامج الإطاري لنطاق عمل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة“الفاو” في مصر.

ووقع على إطار عمل البرنامج كل من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، والمدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة“الفاو”، والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا الدكتور عبد الحكيم الواعر.

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يأتي برنامج عمل منظمة“الفاو” في مصر بما يتماشى مع مجالات العمل ذات الأولوية لإطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF)، وبما يدعم الحكومة المصرية في تحقيق أهدافها التنموية، ويتواكب مع الاستراتيجيات القطاعية وخطط العمل والمنصات الوطنية والمبادرات الرئاسية.

وعلى هامش التوقيع، أشاد وزير الزراعة بالتعاون الوثيق بين مصر ومنظمة“الفاو”، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق مع المنظمة بشكل دائم بشأن إطار عملها في مصر كل 5 سنوات، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالدولة المصرية.

وأكد أن برنامج عمل“الفاو” في مصر خلال الفترة القادمة يتوافق مع متطلبات الدولة المصرية ذات الصلة بتحقيق الأمن الغذائي.

وفي ذات السياق، لفت القصير إلى أن الميزانية التقديرية للبرنامج في مصر تبلغ حوالي 71 مليون دولار، تتضمن تقديم الدعم الفني للأنشطة المرتبطة بقطاع الزراعة.

وفيما يتعلق بأولويات عمل برنامج منظمة“الفاو” في مصر، والنتائج الإنمائية المرجوة منه، أشار إلى أن البرنامج يستهدف تمكين المزيد من الأفراد، من بينهم الفئات الأكثر احتياجًا من الوصول إلى غذاء كافٍ ومستدام وعالي الجودة.

وأضاف الوزير، أن أولويات عمل البرنامج تستهدف كذلك تحسين وحوكمة أنظمة مراقبة الأغذية والصحة النباتية، بما يتواكب مع المعايير الدولية، ووضع السياسات والتشريعات الشاملة متعددة القطاعات ذات الصلة بسلامة الأغذية.

ونوه بأن إطار العمل يعمل كذلك على تحسين إدارة الأراضي الزراعية والمياه والأسمدة والمبيدات والمدخلات الزراعية الأخرى ومياه الصرف الصحي والمخلفات الزراعية والغذائية، وجعلها أكثر ابتكارًا واعتمادًا على التكنولوجيا، وبحيث يصبح الإنتاج الزراعي أكثر كفاءة، واستدامة صحيًا ومدرًا للدخل من خلال الممارسات الزراعية الشاملة الجيدة.