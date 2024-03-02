الملا: للغاز دور هام في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

MENAFN - Al-Borsa News) ألقى المهندس طارق الملا وزير البترول، كلمة مصر في اجتماع وزارى استثنائى خلال فعاليات القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر.

وأوضح الوزير، أن العالم يشهد تغيرات جذرية على العديد من المستويات المختلفة، مؤكداً على الدور المهم للغاز الطبيعي ضمن مزيج الطاقة العالمي كوقود نظيف في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتلبية الاحتياجات العالمية المتزايدة من الطاقة وتأمين حصول الجميع على مصادر موثوقة ومستدامة وبأسعار معقولة للجميع.

موضوعاتمنتدى الدول المصدرة للغاز يتوقع نمو الطلب 34% بحلول 2050 وزير الإسكان: منظومة جديدة للإعلانات بالطرق العامة في المدن الجديدة رئيس الوزراء يشهد توقيع البرنامج الإطاري لنطاق عمل منظمة“الفاو” بمصر

أكد على أهمية جهود منتدى الدول المصدرة للغاز في تعزيز دور الغاز الطبيعي لتسهيل التحول الطاقي التدريجي وخفض الانبعاثات، إذ يمثل المنتدى منصة هامة ونموذجاً رائدًا للتعاون والحوار بشأن صناعة الغاز الطبيعي.

ولفت إلى أهمية مواصلة العمل المشترك لتحقيق أهدافنا المناخية المشتركة بالتوازي مع تأمين الطاقة التي يحتاجها العالم لدفع التقدم والازدهار لمختلف البلدان.

وأشار الملا، إلى التقدم الذي يشهده قطاع الطاقة في مصر، مؤكداً على أن الحكومة المصرية تواصل الإصلاحات الاقتصادية بالإضافة إلى العمل على تحسين مناخ الاستثمار في البلاد، ودعم القطاع الخاص، ودفع جهود البلاد نحو الطاقة الخضراء، وتشجيع مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.