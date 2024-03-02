عين على البورصة.. الرابحون والخاسرون من صفقة رأس الحكمة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
في حلقة جديدة من“عين على البورصة”، يحدثنا أحمد عثمان الجعيدي، عضو مجلس إدارة شركة سيتى للتحاليل الطبية، بمناسبة إطلاق جرس التداول على أسهم الشركة في البورصة المصرية، عن خطط الشركة وتوسعاتها المقبلة.
ويحدثنا سيف الدين عوني، مؤسس والعضو المنتدب لشركة إيليت للأوراق المالية، عن حركة الأسهم بعد صفقة رأس الحكمة، وتوقعات الأسهم في رمضان، ويقدم نصائح هامة للمستثمرين في البورصة.
موضوعات متعلقة
الرئيس التنفيذي لـ”وادي دجلة” يكشف مفاجأة في أسعار العقارات 2024 “الجمارك” تتعاون مع“تريد” لتفعيل آليات التعامل مع شحنات التجارة الإلكترونية “عين على البورصة”.. توقعات للأسعار في رمضان وتحليل لسوق المال المصدر:
Alborsanews
MENAFN02032024000202011048ID1107925298
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.