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عين على البورصة.. الرابحون والخاسرون من صفقة رأس الحكمة

3/2/2024 4:16:10 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) في حلقة جديدة من“عين على البورصة”، يحدثنا أحمد عثمان الجعيدي، عضو مجلس إدارة شركة سيتى للتحاليل الطبية، بمناسبة إطلاق جرس التداول على أسهم الشركة في البورصة المصرية، عن خطط الشركة وتوسعاتها المقبلة.

ويحدثنا سيف الدين عوني، مؤسس والعضو المنتدب لشركة إيليت للأوراق المالية، عن حركة الأسهم بعد صفقة رأس الحكمة، وتوقعات الأسهم في رمضان، ويقدم نصائح هامة للمستثمرين في البورصة.

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