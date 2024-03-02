الأسهم الأمريكية تحقق مستويات قياسية بفضل الذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت الأسهم الأمريكية في ختام جلسات الأسبوع، وأغلق المؤشران ستاندرد آند بورز 500ن وناسداك، عند مستويات قياسية مرتفعة مع صعود أسهم التكنولوجيا، بفضل استمرار الحماسة تجاه الذكاء الاصطناعي، في حين قدم انخفاض عوائد سندات الخزانة مزيدا من الدعم.
وفي فبراير، حققت المؤشرات الرئيسية الثلاثة مكاسب للشهر الرابع على التوالي في ارتفاع تغذيه إلى حد كبير توقعات النمو المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، والتي أدت أيضا إلى صعود أسهم شركات أشباه الموصلات.
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وارتفع سهم إنفيديا أمس الجمعة لتتجاوز القيمة السوقية للشركة تريليوني دولار للمرة الأولى، وفق“رويترز”.
وربح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بما يصل إلى 41.16 نقطة، أو 0.81%، ليغلق عند 5137.43 نقطة.
وزاد المؤشر ناسداك المجمع 183.02 نقطة أو 1.14% إلى 16272.22 نقطة. كما صعد المؤشر داو جونز الصناعي 90.43 نقطة أو 0.24% إلى 39088.11 نقطة.
المصدر:
MENAFN02032024000202011048ID1107925297
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