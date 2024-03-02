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الأسهم الأمريكية تحقق مستويات قياسية بفضل الذكاء الاصطناعي

3/2/2024 4:16:10 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الأمريكية في ختام جلسات الأسبوع، وأغلق المؤشران ستاندرد آند بورز 500ن وناسداك، عند مستويات قياسية مرتفعة مع صعود أسهم التكنولوجيا، بفضل استمرار الحماسة تجاه الذكاء الاصطناعي، في حين قدم انخفاض عوائد سندات الخزانة مزيدا من الدعم.

وفي فبراير، حققت المؤشرات الرئيسية الثلاثة مكاسب للشهر الرابع على التوالي في ارتفاع تغذيه إلى حد كبير توقعات النمو المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، والتي أدت أيضا إلى صعود أسهم شركات أشباه الموصلات.

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وارتفع سهم إنفيديا أمس الجمعة لتتجاوز القيمة السوقية للشركة تريليوني دولار للمرة الأولى، وفق“رويترز”.

وربح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بما يصل إلى 41.16 نقطة، أو 0.81%، ليغلق عند 5137.43 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 183.02 نقطة أو 1.14% إلى 16272.22 نقطة. كما صعد المؤشر داو جونز الصناعي 90.43 نقطة أو 0.24% إلى 39088.11 نقطة.

المصدر:

MENAFN02032024000202011048ID1107925297

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