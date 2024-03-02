فيدليتي تخفض قيمة حصتها في إكس بنحو 10% خلال يناير

(MENAFN
- Al-Borsa News)
خفضت شركة فيديليتي قيمة حصتها في منصة إكس التواصل الاجتماعي المملوكة لـ”إيلون ماسك” في يناير، بعد ارتفاعها في ديسمبر بنسبة 11.4% إلى 6.2 مليون دولار.
ووفقًا لتقرير عن حيازات صندوق“بلو شيب جروث فاند”، انخفضت قيمة حصة“فيديليتي” في منصة“إكس” بنحو 10% في يناير إلى 5.6 مليون دولار.
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يأتي هذا وسط محاولات الإدارة جذب المسوقين مرة أخرى، بعد انخفاض عائدات الإعلانات بأكثر من 50% منذ استحواذ“ماسك” على المنصة.
وذكرت“بلومبرج” أن مبيعات الإعلانات في العام الماضي قدرت بنحو 2.5 مليار دولار، وهو أقل من هدف الشركة البالغ 3 مليارات دولار.
المصدر:
MENAFN02032024000202011048ID1107925296
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