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فيدليتي تخفض قيمة حصتها في إكس بنحو 10% خلال يناير

3/2/2024 4:16:09 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) خفضت شركة فيديليتي قيمة حصتها في منصة إكس التواصل الاجتماعي المملوكة لـ”إيلون ماسك” في يناير، بعد ارتفاعها في ديسمبر بنسبة 11.4% إلى 6.2 مليون دولار.

ووفقًا لتقرير عن حيازات صندوق“بلو شيب جروث فاند”، انخفضت قيمة حصة“فيديليتي” في منصة“إكس” بنحو 10% في يناير إلى 5.6 مليون دولار.

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يأتي هذا وسط محاولات الإدارة جذب المسوقين مرة أخرى، بعد انخفاض عائدات الإعلانات بأكثر من 50% منذ استحواذ“ماسك” على المنصة.

وذكرت“بلومبرج” أن مبيعات الإعلانات في العام الماضي قدرت بنحو 2.5 مليار دولار، وهو أقل من هدف الشركة البالغ 3 مليارات دولار.

المصدر:

MENAFN02032024000202011048ID1107925296

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