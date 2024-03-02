وزير الإسكان: منظومة جديدة للإعلانات بالطرق العامة في المدن الجديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News) عباس: سيتم طرح مزايدات لحق الإعلانات بطريقة إلكترونية لتحقيق الشفافية والمنافسة العادلة
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، عن تطبيق منظومة جديدة للإعلانات بالطرق العامة بالمدن الجديدة، باستخدام أحدث النظم الإلكترونية، بهدف الحوكمة، وضمان الالتزام بالمعايير الجمالية والبيئية.
وأضاف الجزار، أن ذلك في إطار حرص الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المستمر، نحو التحول الرقمي والحوكمة لتسهيل جميع خدماتها.
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وقال الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات – المشرف على مكتب وزير الإسكان، إن المنظومة الجديدة تهدف إلى تنظيم وتنمية قطاع الإعلانات بالمدن الجديدة، وتحسين الصورة الحضارية والجمالية لها، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين، وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية للمشروعات العمرانية.
وأشار إلى أنه سيتم طرح مزايدات لحق الإعلانات بطريقة إلكترونية، لتحقيق الشفافية والمنافسة العادلة بين المعلنين.
وفى السياق ذاته، تم عقد اجتماع موسع لرؤساء أجهزة المدن الجديدة، ومسئولى قطاع التنمية بالهيئة، لمتابعة إجراءات الحصر المكانى لجميع الإعلانات على الطرق العامة بالمدن الجديدة، وإعداد قاعدة بيانات جغرافية لتلك الإعلانات، حيث تم الانتهاء من الرصد المكاني والوصفي لجميع الإعلانات داخل المدن الجديدة، وتم رفع جميع الإعلانات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وسيتم تكويد جميع الإعلانات بالمدن الجديدة بنظام إلكتروني ونظام عيني، لتسهيل التعرف عليها ومتابعتها.
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