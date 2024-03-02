وزير الإسكان: منظومة جديدة للإعلانات بالطرق العامة في المدن الجديدة

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، عن تطبيق منظومة جديدة للإعلانات بالطرق العامة بالمدن الجديدة، باستخدام أحدث النظم الإلكترونية، بهدف الحوكمة، وضمان الالتزام بالمعايير الجمالية والبيئية.

وأضاف الجزار، أن ذلك في إطار حرص الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المستمر، نحو التحول الرقمي والحوكمة لتسهيل جميع خدماتها.

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وقال الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات – المشرف على مكتب وزير الإسكان، إن المنظومة الجديدة تهدف إلى تنظيم وتنمية قطاع الإعلانات بالمدن الجديدة، وتحسين الصورة الحضارية والجمالية لها، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين، وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية للمشروعات العمرانية.

وأشار إلى أنه سيتم طرح مزايدات لحق الإعلانات بطريقة إلكترونية، لتحقيق الشفافية والمنافسة العادلة بين المعلنين.

وفى السياق ذاته، تم عقد اجتماع موسع لرؤساء أجهزة المدن الجديدة، ومسئولى قطاع التنمية بالهيئة، لمتابعة إجراءات الحصر المكانى لجميع الإعلانات على الطرق العامة بالمدن الجديدة، وإعداد قاعدة بيانات جغرافية لتلك الإعلانات، حيث تم الانتهاء من الرصد المكاني والوصفي لجميع الإعلانات داخل المدن الجديدة، وتم رفع جميع الإعلانات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وسيتم تكويد جميع الإعلانات بالمدن الجديدة بنظام إلكتروني ونظام عيني، لتسهيل التعرف عليها ومتابعتها.