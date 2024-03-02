أبولو جلوبال: الفيدرالي الأمريكي لن يخفض الفائدة هذا العام

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال تورستن سلوك كبير الاقتصاديين في شركة أبولو جلوبال مانجمنت، إنه ينبغي على المستثمرين مراجعة توقعاتهم بشأن الفائدة في أمريكا، محذرًا من أنها لن تخفض ولا مرة هذا العام.
في بداية عام 2024، كان يتوقع المستثمرون خفص مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة 6 أو 7 مرات بمقدار ربع نقطة مئوية في المرة، لكن تعليقات المسؤولين لاحقًا دفعت سقف طموحهم للانخفاض إلى 3 مرات فقط.
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والآن يرى سلوك، احتمالًا لأن يكون عام 2024 مخيبًا لآمال المستثمرين بشكل كامل، حيث كتب في مذكرة:“الحقيقة هي أن الاقتصاد الأمريكي ببساطة لا يتباطأ، ووفر الاحتياطي الفيدرالي رياحًا قوية للنمو منذ ديسمبر”.
وأضاف أنه نتيجة لذلك، لن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا العام، وستظل مرتفعة لفترة أطول، على الرغم من أن البنك المركزي نفسه ألمح إلى احتمال خفضها 3 مرات هذا العام.
وطرح 10 أسباب وراء هذا السيناريو، بما في ذلك توقعات النمو، التي شهدت قفزة كبيرة بعد تحول خطاب الفيدرالي في ديسمبر وما يرتبط به من تخفيف في الظروف المالية.
وتشمل العوامل الأخرى؛ سوق العمل النشط للغاية وضغوط الأجور، والمسوحات التي تشير إلى أن الشركات الصغيرة تنوي مواصلة رفع الأسعار، واستمرار تسجيل شركات التصنيع والخدمات زيادة في تكاليف المدخلات، وارتفاع الأسهم وإصدارات الديون، وتسارع نشاط الاكتتابات وصفقات الدمج.
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