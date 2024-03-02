أبولو جلوبال: الفيدرالي الأمريكي لن يخفض الفائدة هذا العام

MENAFN - Al-Borsa News) قال تورستن سلوك كبير الاقتصاديين في شركة أبولو جلوبال مانجمنت، إنه ينبغي على المستثمرين مراجعة توقعاتهم بشأن الفائدة في أمريكا، محذرًا من أنها لن تخفض ولا مرة هذا العام.

في بداية عام 2024، كان يتوقع المستثمرون خفص مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة 6 أو 7 مرات بمقدار ربع نقطة مئوية في المرة، لكن تعليقات المسؤولين لاحقًا دفعت سقف طموحهم للانخفاض إلى 3 مرات فقط.

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والآن يرى سلوك، احتمالًا لأن يكون عام 2024 مخيبًا لآمال المستثمرين بشكل كامل، حيث كتب في مذكرة:“الحقيقة هي أن الاقتصاد الأمريكي ببساطة لا يتباطأ، ووفر الاحتياطي الفيدرالي رياحًا قوية للنمو منذ ديسمبر”.

وأضاف أنه نتيجة لذلك، لن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا العام، وستظل مرتفعة لفترة أطول، على الرغم من أن البنك المركزي نفسه ألمح إلى احتمال خفضها 3 مرات هذا العام.

وطرح 10 أسباب وراء هذا السيناريو، بما في ذلك توقعات النمو، التي شهدت قفزة كبيرة بعد تحول خطاب الفيدرالي في ديسمبر وما يرتبط به من تخفيف في الظروف المالية.

وتشمل العوامل الأخرى؛ سوق العمل النشط للغاية وضغوط الأجور، والمسوحات التي تشير إلى أن الشركات الصغيرة تنوي مواصلة رفع الأسعار، واستمرار تسجيل شركات التصنيع والخدمات زيادة في تكاليف المدخلات، وارتفاع الأسهم وإصدارات الديون، وتسارع نشاط الاكتتابات وصفقات الدمج.