صندوق النقد: الاقتصاد الهندي الأسرع نموًا في العالم

MENAFN - Al-Borsa News) قال المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي لدى الهند، كريشنامورثي سوبرامانيان، إن الهند هي أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، بعد أن تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال الربع الثالث توقعات المحللين.

وأوضح، خلال مقابلة مع“سي إن بي سي” الجمعة:“إذا نظرت إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي، فإن الهند بصدد تحقيق نمو بنسبة 8% تقريبًا هذا العام، وأتوقع أن يستمر التركيز على الإنفاق الرأسمالي”.

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وأضاف كبير المستشارين الاقتصاديين السابق للحكومة الهندية، أن النمو في الاقتصاد الهندي كان مدفوعًا بالتحول في تركيز الحكومة نحو زيادة الإنفاق الرأسمالي، والذي زاد بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية.

وأظهرت بيانات الخميس أن الاقتصاد الهندي نما بنسبة 8.4% محققًا أسرع وتيرة له منذ ستة أرباع، بفضل الاستهلاك الخاص القوي ونشاط التصنيع والبناء، في مقابل توقعات الأسواق تحقيق الهند نموًا خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر قدره 6.6%.

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