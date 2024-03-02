صندوق النقد: الاقتصاد الهندي الأسرع نموًا في العالم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي لدى الهند، كريشنامورثي سوبرامانيان، إن الهند هي أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، بعد أن تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال الربع الثالث توقعات المحللين.
وأوضح، خلال مقابلة مع“سي إن بي سي” الجمعة:“إذا نظرت إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي، فإن الهند بصدد تحقيق نمو بنسبة 8% تقريبًا هذا العام، وأتوقع أن يستمر التركيز على الإنفاق الرأسمالي”.
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وأضاف كبير المستشارين الاقتصاديين السابق للحكومة الهندية، أن النمو في الاقتصاد الهندي كان مدفوعًا بالتحول في تركيز الحكومة نحو زيادة الإنفاق الرأسمالي، والذي زاد بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية.
وأظهرت بيانات الخميس أن الاقتصاد الهندي نما بنسبة 8.4% محققًا أسرع وتيرة له منذ ستة أرباع، بفضل الاستهلاك الخاص القوي ونشاط التصنيع والبناء، في مقابل توقعات الأسواق تحقيق الهند نموًا خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر قدره 6.6%.
المصدر:
MENAFN02032024000202011048ID1107925293
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