انخفاض تسليمات السيارات الكهربائية في الصين خلال فبراير

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن العديد من صانعي السيارات الكهربائية في الصين، انخفاض عمليات التسليم خلال شهر فبراير، سواء على أساس سنوي أو شهري.
وقالت شركة“نيو” إنها سلمت 8.1 ألف سيارة كهربائية في فبراير، بانخفاض 19.1% من 10 آلاف مركبة تم تسليمها في يناير، وأقل بنسبة 33.1% من 12.2 ألف مركبة تم تسليمها في فبراير 2023.
موضوعات متعلقة
“ميرك للأدوية” تفتتح مقرها الإقليمي الجديد في السعودية منتدى الدول المصدرة للغاز يتوقع نمو الطلب 34% بحلول 2050 صندوق النقد: الاقتصاد الهندي الأسرع نموًا في العالم
فيما أكدت“بي واي دي” بيع 122.3 ألف سيارة -هجينة وكهربائية- في فبراير، بانخفاض 36.8% عن 193.7 ألف مركبة تم بيعها قبل عام وبنسبة 60.7% من 311.5 ألف سيارة تم بيعها في يناير، بحسب“ماركت ووتش”.
وذكرت“إكس بينج” أنها سلمت 4.5 ألف سيارة كهربائية في فبراير، بانخفاض 24.4% عن 6 آلاف سيارة تم تسليمها قبل عام وأقل بنسبة 44.9% من 8.25 ألف سيارة كهربائية قبل شهر، وأعلنت“ليو أوتو” تسليم 20.3 ألف سيارة كهربائية في فبراير، بزيادة 21.8% على أساس سنوي ولكن بانخفاض 35% عن يناير.
وفي حين أنهى سهم“لي أوتو” المدرج في أمريكا تعاملات الجمعة منخفضًا بنسبة 5.10%، ارتفع سهم“بي واي دي” بنسبة 1%، وزادت قيمة سهم“نيو” بنسبة 0.5%، وصعد سهم“إكس بينج” بنسبة 5.5%.
المصدر:
MENAFN02032024000202011048ID1107925292
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.