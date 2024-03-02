انخفاض تسليمات السيارات الكهربائية في الصين خلال فبراير

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن العديد من صانعي السيارات الكهربائية في الصين، انخفاض عمليات التسليم خلال شهر فبراير، سواء على أساس سنوي أو شهري.

وقالت شركة“نيو” إنها سلمت 8.1 ألف سيارة كهربائية في فبراير، بانخفاض 19.1% من 10 آلاف مركبة تم تسليمها في يناير، وأقل بنسبة 33.1% من 12.2 ألف مركبة تم تسليمها في فبراير 2023.

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فيما أكدت“بي واي دي” بيع 122.3 ألف سيارة -هجينة وكهربائية- في فبراير، بانخفاض 36.8% عن 193.7 ألف مركبة تم بيعها قبل عام وبنسبة 60.7% من 311.5 ألف سيارة تم بيعها في يناير، بحسب“ماركت ووتش”.

وذكرت“إكس بينج” أنها سلمت 4.5 ألف سيارة كهربائية في فبراير، بانخفاض 24.4% عن 6 آلاف سيارة تم تسليمها قبل عام وأقل بنسبة 44.9% من 8.25 ألف سيارة كهربائية قبل شهر، وأعلنت“ليو أوتو” تسليم 20.3 ألف سيارة كهربائية في فبراير، بزيادة 21.8% على أساس سنوي ولكن بانخفاض 35% عن يناير.

وفي حين أنهى سهم“لي أوتو” المدرج في أمريكا تعاملات الجمعة منخفضًا بنسبة 5.10%، ارتفع سهم“بي واي دي” بنسبة 1%، وزادت قيمة سهم“نيو” بنسبة 0.5%، وصعد سهم“إكس بينج” بنسبة 5.5%.

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