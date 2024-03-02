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منتدى الدول المصدرة للغاز يتوقع نمو الطلب 34% بحلول 2050

3/2/2024 4:16:08 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) توقع منتدى الدول المصدرة للغاز، نمو الطلب العالمي على هذا النوع من الوقود بنسبة 34%، وذلك بحلول عام 2050.

وتستضيف الجزائر العاصمة اجتماعا لمنتدى الدول المصدرة للغاز، فيما يواجه قطاع الطاقة تراجعا في الطلب على النفط والغاز، بجانب وجود منافسة جديدة من مصادر الطاقة المتجددة.

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ولدى أعضاء المنتدى أكثر من ثلثي إمدادات الغاز الطبيعي في العالم.

من جانبه، أكد وزير الطاقة الروسي, نيكولاي شولجينوف، أن بلاده عملت بجد لإثراء“إعلان الجزائر” الذي سيتوج القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، والذي توقع أن يكون“مهما للغاية”.

ولدى وصوله الجزائر للمشاركة في الاجتماع الوزاري الاستثنائي التحضيري للقمة، التي تنعقد السبت، قال شولجينوف:“عملنا بجدية بخصوص إثراء إعلان الجزائر الذي سيكون مهما للغاية من حيث التنسيق حول البنية التحتية للغاز وكيفية حمايتها من أي حوادث وكذلك من حيث تطوير سياسة المنتدى وامكانية انضمام دول جديدة لهذه الهيئة الطاقوية”.

كما تطرق الوزير الروسي للعلاقات الثنائية التي تجمع روسيا والجزائر، واصفا إياها بـ”العلاقات المتينة التي يساهم في توطيدها التعاون الثنائي في مجال الطاقة”، مؤكدا أن للغاز الطبيعي دور مهم في الانتقال الطاقوي، ما يجعل استغلال هذه الطاقة“بمثابة خطوة متزنة نحو المستقبل”.

المصدر:

MENAFN02032024000202011048ID1107925291

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