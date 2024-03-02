منتدى الدول المصدرة للغاز يتوقع نمو الطلب 34% بحلول 2050

(MENAFN
- Al-Borsa News)
توقع منتدى الدول المصدرة للغاز، نمو الطلب العالمي على هذا النوع من الوقود بنسبة 34%، وذلك بحلول عام 2050.
وتستضيف الجزائر العاصمة اجتماعا لمنتدى الدول المصدرة للغاز، فيما يواجه قطاع الطاقة تراجعا في الطلب على النفط والغاز، بجانب وجود منافسة جديدة من مصادر الطاقة المتجددة.
موضوعات متعلقة
“ميرك للأدوية” تفتتح مقرها الإقليمي الجديد في السعودية انخفاض تسليمات السيارات الكهربائية في الصين خلال فبراير صندوق النقد: الاقتصاد الهندي الأسرع نموًا في العالم
ولدى أعضاء المنتدى أكثر من ثلثي إمدادات الغاز الطبيعي في العالم.
من جانبه، أكد وزير الطاقة الروسي, نيكولاي شولجينوف، أن بلاده عملت بجد لإثراء“إعلان الجزائر” الذي سيتوج القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، والذي توقع أن يكون“مهما للغاية”.
ولدى وصوله الجزائر للمشاركة في الاجتماع الوزاري الاستثنائي التحضيري للقمة، التي تنعقد السبت، قال شولجينوف:“عملنا بجدية بخصوص إثراء إعلان الجزائر الذي سيكون مهما للغاية من حيث التنسيق حول البنية التحتية للغاز وكيفية حمايتها من أي حوادث وكذلك من حيث تطوير سياسة المنتدى وامكانية انضمام دول جديدة لهذه الهيئة الطاقوية”.
كما تطرق الوزير الروسي للعلاقات الثنائية التي تجمع روسيا والجزائر، واصفا إياها بـ”العلاقات المتينة التي يساهم في توطيدها التعاون الثنائي في مجال الطاقة”، مؤكدا أن للغاز الطبيعي دور مهم في الانتقال الطاقوي، ما يجعل استغلال هذه الطاقة“بمثابة خطوة متزنة نحو المستقبل”.
المصدر:
MENAFN02032024000202011048ID1107925291
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.