ميرك للأدوية تفتتح مقرها الإقليمي الجديد في السعودية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة ميرك المتخصصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والدواء، عن افتتاح مكتبها الإقليمي الجديد في السعودية، حيث اختارت العاصمة الرياض، ليكون مقرها الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومركزاً رائداً للاستثمارات في الشرق الأوسط.
وحسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية، تعمل ميرك على تحقيق استراتيجيتها تجاه المملكة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، من خلال تقديم الحلول المبتكرة لتلبية احتياجات الرعاية الصحية المتطورة للمواطنين والمقيمين.
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ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة مارك في السعودية ياسر الحاقان، إنه تم العمل عن كثب مع وزارة الاستثمار لنقل مقر الشركة الإقليمي إلى مدينة الرياض، كخطوة مهمة لدعم استراتيجيتها التوسعية في المنطقة منوهاً بما تقدمه وتوفره المملكة من خدمات بهدف تسريع مسار نمو الشركات المستمر ودعم القطاع الخاص.
المصدر:
MENAFN02032024000202011048ID1107925290
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