ميرك للأدوية تفتتح مقرها الإقليمي الجديد في السعودية

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة ميرك المتخصصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والدواء، عن افتتاح مكتبها الإقليمي الجديد في السعودية، حيث اختارت العاصمة الرياض، ليكون مقرها الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومركزاً رائداً للاستثمارات في الشرق الأوسط.

وحسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية، تعمل ميرك على تحقيق استراتيجيتها تجاه المملكة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، من خلال تقديم الحلول المبتكرة لتلبية احتياجات الرعاية الصحية المتطورة للمواطنين والمقيمين.

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ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة مارك في السعودية ياسر الحاقان، إنه تم العمل عن كثب مع وزارة الاستثمار لنقل مقر الشركة الإقليمي إلى مدينة الرياض، كخطوة مهمة لدعم استراتيجيتها التوسعية في المنطقة منوهاً بما تقدمه وتوفره المملكة من خدمات بهدف تسريع مسار نمو الشركات المستمر ودعم القطاع الخاص.

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