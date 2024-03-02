فريق من الأمم المتحدة يزور مستشفى الشفاء في شمال غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN-قالت الوكالة الإنسانية التابعة الأمم المتحدة إن فريقا من الأمم المتحدة زار مستشفى الشفاء في مدينة غزة وقدم مساعدات، في أول مرة تتمكن فيها المنظمة الدولية من إيصال مساعدات إلى شمال غزة المحاصر منذ أكثر من أسبوع.
وأوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن فريقا من المكتب ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة زار المستشفى الشفاء وزودوه بكمية من الأدوية واللقاحات والوقود لضمان استمرار عملياته.
والتقى الفريق أيضا بعدد من الجرحى أصيبوا يوم الخميس بينما كانوا يسعون للحصول على مساعدات منقذة للحياة غرب مدينة غزة. واستقبل المستشفى، وهو الأكبر في قطاع غزة، أكثر من 700 شخص أصيبوا في ذلك الحادث، حوالي 200 منهم كانوا لا يزالون في المستشفى يوم الجمعة، وفقا لـ(أوتشا).
وبحلول وقت زيارة الفريق، صباح الجمعة بالتوقيت المحلي، كان المستشفى قد استقبل أيضا جثث أكثر من 70 شخصا استشهدو في الحادث. ووفقا لوزارة الصحة في غزة، بلغ العدد الإجمالي للقتلى في حادث يوم الخميس 112 شخصا، وفقا لـ(أوتشا).
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