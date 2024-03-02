فريق من الأمم المتحدة يزور مستشفى الشفاء في شمال غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN-قالت الوكالة الإنسانية التابعة الأمم المتحدة إن فريقا من الأمم المتحدة زار مستشفى الشفاء في مدينة غزة وقدم مساعدات، في أول مرة تتمكن فيها المنظمة الدولية من إيصال مساعدات إلى شمال غزة المحاصر منذ أكثر من أسبوع.





وأوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن فريقا من المكتب ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة زار المستشفى الشفاء وزودوه بكمية من الأدوية واللقاحات والوقود لضمان استمرار عملياته.





والتقى الفريق أيضا بعدد من الجرحى أصيبوا يوم الخميس بينما كانوا يسعون للحصول على مساعدات منقذة للحياة غرب مدينة غزة. واستقبل المستشفى، وهو الأكبر في قطاع غزة، أكثر من 700 شخص أصيبوا في ذلك الحادث، حوالي 200 منهم كانوا لا يزالون في المستشفى يوم الجمعة، وفقا لـ(أوتشا).





وبحلول وقت زيارة الفريق، صباح الجمعة بالتوقيت المحلي، كان المستشفى قد استقبل أيضا جثث أكثر من 70 شخصا استشهدو في الحادث. ووفقا لوزارة الصحة في غزة، بلغ العدد الإجمالي للقتلى في حادث يوم الخميس 112 شخصا، وفقا لـ(أوتشا).