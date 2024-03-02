التعاون الإسلامي تدين استمرار جرائم الحرب وتدعو المجتمع الدولي إلى وقف العدوان الإسرائيلي

MENAFN - Palestine News Network ) جدة/PNN-أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الجمعة، استمرار وتصاعد وتيرة جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث وثقت التقارير ارتقاء 193 شهيدا وجرح حوالي 1000 مواطن فلسطيني في قطاع غزة، غالبيتهم من النساء والأطفال، خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما ارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي إلى أكثر من 30 ألفا ومئتي شهيد، وأكثر من 71 ألف جريح، فضلا عن تشريد مليوني فلسطيني عن منازلهم.

وحذرت المنظمة، في بيان لها، من خطورة استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك العدوان العسكري، والحصار غير القانوني، والتجويع، والتنكيل، والاعتقال، والقتل، والتهجير، والتدمير العشوائي للبنية التحتية، والمرافق المدنية والمساكن، والمساجد، والكنائس، والمستشفيات، والمدارس، والجامعات، ومؤسسات الأمم المتحدة، والمباني التاريخية، والمرافق الاقتصادية، والتي تأتي في إطار التطهير العرقي ومخطط الإبادة الجماعية.

ودعت المنظمة جميع الدول إلى استخدام جميع أشكال النفوذ، للضغط على إسرائيل، قوة الاحتلال، وضمان امتثالها التام والفوري لأوامر محكمة العدل الدولية التي صدرت في 26 كانون ثاني/يناير الماضي بخصوص منع وقوع مزيد من أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

كما جددت دعوتها المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن الدولي، إلى اتخاذ قرار حاسم يفرض وقفا فوريا وشاملا للعدوان الإسرائيلي، ويضمن إيصال المساعدات الإنسانية والطبية والاحتياجات الأساسية بشكل كاف ومستدام إلى جميع أنحاء قطاع غزة.