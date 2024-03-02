بايدن يعلن أن واشنطن ستنفذ إنزالا جويا لمساعدات إنسانية لقطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
واشنطن/PNN- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة، أن الجيش الأمريكي سينفذ إنزالا جويا لمساعدات إنسانية لقطاع غزة في الأيام المقبلة.
وقال بايدن للصحافيين في البيت الأبيض“سننضم الى أصدقائنا في توفير المساعدات الملقاة من الجو”، مشيرا إلى أن“تدفق المساعدات إلى غزة ليس كافيا”، وأن إدارته“ستبذل قصارى جهدها لإيصال المزيد من المساعدات إلى غزة”.
وأضاف“نحاول التوصل إلى اتفاق لوقف فوري لإطلاق النار للسماح بدخول المزيد من المساعدات”.
وقال بايدن إنه يأمل أن يتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بحلول شهر رمضان الذي يبدأ بعد أيام.
من جهته قال رئيس الوزراء الأمريكي جون كيربي، في مؤتمره الصحافي اليومي، إن الولايات المتحدة ستضاعف جهودها لفتح ممر بحري إلى غزة لتوصيل“كميات كبيرة مأمولة” من المساعدات الإنسانية عن طريق البحر.
وأضاف كيربي أن الممر البحري سيكون على رأس الجهود الرامية إلى توسيع نطاق توصيل المساعدات، وأن واشنطن“ستواصل الضغط على إسرائيل لتسهيل دخول المزيد من الشاحنات وفتح المزيد من الطرق” إلى غزة.
وقال إن إسرائيل تؤيد خطة أمريكية لإنزال جوي لمواد غذائية وإمدادات على قطاع غزة في الأيام المقبلة.
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