بايدن يعلن أن واشنطن ستنفذ إنزالا جويا لمساعدات إنسانية لقطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة، أن الجيش الأمريكي سينفذ إنزالا جويا لمساعدات إنسانية لقطاع غزة في الأيام المقبلة.

وقال بايدن للصحافيين في البيت الأبيض“سننضم الى أصدقائنا في توفير المساعدات الملقاة من الجو”، مشيرا إلى أن“تدفق المساعدات إلى غزة ليس كافيا”، وأن إدارته“ستبذل قصارى جهدها لإيصال المزيد من المساعدات إلى غزة”.

وأضاف“نحاول التوصل إلى اتفاق لوقف فوري لإطلاق النار للسماح بدخول المزيد من المساعدات”.

وقال بايدن إنه يأمل أن يتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بحلول شهر رمضان الذي يبدأ بعد أيام.

من جهته قال رئيس الوزراء الأمريكي جون كيربي، في مؤتمره الصحافي اليومي، إن الولايات المتحدة ستضاعف جهودها لفتح ممر بحري إلى غزة لتوصيل“كميات كبيرة مأمولة” من المساعدات الإنسانية عن طريق البحر.

وأضاف كيربي أن الممر البحري سيكون على رأس الجهود الرامية إلى توسيع نطاق توصيل المساعدات، وأن واشنطن“ستواصل الضغط على إسرائيل لتسهيل دخول المزيد من الشاحنات وفتح المزيد من الطرق” إلى غزة.

وقال إن إسرائيل تؤيد خطة أمريكية لإنزال جوي لمواد غذائية وإمدادات على قطاع غزة في الأيام المقبلة.