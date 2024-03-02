الاحتلال يقتحم قريتي كفر عين ودير غسانة شمال رام الله
التاريخ
3/2/2024 4:14:57 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN-اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قريتي كفر عين ودير غسانة شمال غرب رام الله.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القريتين، واعتلت أسطح بعض المنازل.
يتبع..
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