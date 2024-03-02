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الاحتلال يقتحم قريتي كفر عين ودير غسانة شمال رام الله

3/2/2024 4:14:57 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN-اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قريتي كفر عين ودير غسانة شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القريتين، واعتلت أسطح بعض المنازل.

يتبع..

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