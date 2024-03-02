الصحة المصرية: 3 آلاف جريح فلسطيني يعالجون في المستشفيات المصرية و42 ألف فلسطيني تم الكشف عليهم

MENAFN - Palestine News Network ) القاهرة/PNN- قال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية حسام عبد الغفار، إنه تم الكشف الطبي عن 42 ألف فلسطيني من بين48 ألف مروا عبر معبر رفح، حتى الثالث والعشرين من الشهر الماضي، مؤكداً أن كافة الإصابات المتواجدة في المستشفيات المصرية حالتها خطيرة.

وأضاف عبد الغفار في حديث لبرنامج "مع رئيس التحرير" عبر تلفزيون فلسطين، أن عدد الجرحى الفلسطينيين في المستشفيات المصرية يزيد عن 3 آلاف، كما أن ما يقارب الـ1000 جريح سافروا إلى دول أخرى، مشيراً إلى أن أكثر من 35 ألفا من الأطباء المصريين يواصلون الليل بالنهار لتقديم الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة.

ولفت عبد الغفار إلى أن صعوبة الإصابات تستدعي مكوثها في المشافي المصرية لفترة طويلة، كما أن غالبية الإصابات التي تصل المعبر هي بحاجة إلى طواقم طبية متخصصة، منوهاً إلى أن عدد الأطفال والنساء يشكل 60% من الإصابات المتواجدة في المشافي المصرية.

وبين أن الجرحى الفلسطينيين يتلقون العلاج في 86 مستشفى داخل الأراضي المصرية، مشيراً إلى التواجد الدائم للإعدادات الطبية الخاصة عند المعبر، حيث يوجد أكثر من 150 سيارة إسعاف في محيط المعبر وفي شمال سيناء.

وقال: "بجهود حثيثة، نجحنا في إخراج 28 طفلاً من الخدج لرعايتهم في المستشفيات المصرية وقد تماثلوا للشفاء، وبقي ما يقارب 7 أطفال خدج في قطاع غزة".

ودعا عبد الغفار المجتمع الدولي إلى ممارسة المزيد من الضغط على اسرائيل للسماح بدخول المزيد من المساعدات الطبية لقطاع غزة، مبيناً أن المساعدات التي تدخل القطاع هي أقل بكثير مما يحتاجه الفلسطينيون.

وقال إن "آلاف الشاحنات تقف عند معبر رفح المفتوح من الجانب المصري بشكل دائم للسماح لها بدخول القطاع"، مشدداً على ضرورة تحرك المنظمات الصحية العالمية لإدخال هذه المساعدات.

ولفت عبد الغفار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف وزارة الصحة المصرية بتقديم كافة المساعدات الطبية وأقصى ما يمكن من الدعم للأشقاء في فلسطين خاصة في قطاع غزة، وكانت البداية بتشكيل لجنة متخصصة وهي في حالة انعقاد دائم لمتابعة الأحداث، إضافة لخطة وضعتها الوزارة للتعامل مع الجانب الصحي ومتابعة تقسيم المستشفيات حسب القطاعات.

وحذر من الانتشار السريع للأوبئة بسبب عدم قدرة السكان على الحصول على اللقاحات المطلوبة، مما استدعى وزارة الصحة المصرية للتواصل مع المنظمات الأممية خاصة منظمة الصحة العالمية، والتي تمكنت من إدخال مجموعة كبيرة من اللقاحات، إلا أن القطاع بحاجة إلى المزيد منها.

وأكد أن وزارة الصحة المصرية في حالة استعداد دائم لأسوأ الحالات في حال تم العدوان على رفح، معرباً عن ثقته بمقدرة بلاده للتعامل مع أي سيناريو ممكن حدوثه، وبأن هناك جهداً واضحاً من الدبلوماسية المصرية والرئيس المصري للتعامل مع هذا الملف والسعي من أجل منع وقوع كارثة أخرى في قطاع غزة.

وأشار

إلى أن الحكومة الفلسطينية تجري زيارات متواصلة ودائمة إلى جمهورية مصر من أجل توفير اللازم لعلاج الجرحى والمرضى القادمين من قطاع غزة.