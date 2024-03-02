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سرايا القدس: أسقطنا مسيّرة في بيت لاهيا

3/2/2024 3:09:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- إنها أسقطت مسيّرة من نوع هيرمس 900 بصاروخ مضاد للطائرات في بيت لاهيا بالاشتراك مع كتائب المجاهدين.
ومع دخول اليوم الـ148 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يواصل الاحتلال ارتكاب مجازره مع فشله في تبرير جريمة مجزرة الطحين، وأميركا تدرس إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عن طريق الجو والبحر.













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