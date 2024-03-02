سرايا القدس: أسقطنا مسيّرة في بيت لاهيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- إنها أسقطت مسيّرة من نوع هيرمس 900 بصاروخ مضاد للطائرات في بيت لاهيا بالاشتراك مع كتائب المجاهدين.
ومع دخول اليوم الـ148 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يواصل الاحتلال ارتكاب مجازره مع فشله في تبرير جريمة مجزرة الطحين، وأميركا تدرس إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عن طريق الجو والبحر.
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