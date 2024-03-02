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حزب الله ينعى 3 من مقاتليه

3/2/2024 3:09:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نعى حزب الله اللبناني 3 من مقاتليه الذين اغتيلوا في جنوب لبنان بطائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في محيط بلدة الناقورة جنوبي لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم السبت، بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق الناقورة منطقة الحمرا جنوبي لبنان.
وذكرت الوكالة: أن "مسيرة معادية إسرائيلية استهدفت صباح اليوم، سيارة على طريق الناقورة منطقة الحمرا، وقد تحركت سيارات الإسعاف إلى المنطقة".

وذكرت قناة "الجديد" اللبنانية نقلا عن مصادر أن 3 أشخاص تم اغتيالهم في استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة في بلدة الناقورة.


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