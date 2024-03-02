بغداد: واشنطن اعتذرت على عدم إبلاغنا مسبقا بالغارات الجوية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن واشنطن قدمت اعتذارا لبغداد على عدم إبلاغها مسبقا بالغارات الجوية على الأراضي العراقية مطلع فبراير الماضي.وأضاف الوزير على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي: "في الواقع، لم تحذر واشنطن العراق خلال الهجمات على قوات الأمن العراقية، واعتذر الممثل الرسمي في الولايات المتحدة فيما يتعلق بهذا الموقف".



واعترف منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة لم تخطر الحكومة العراقية مسبقا بنيتها شن غارات جوية على البلاد في 3 فبراير، واعتذر عن الخطأ.



وقالت الولايات المتحدة في أوائل فبراير إنها ضربت أكثر من 85 هدفا تابعا لقوات الحرس الثوري الإسلامي الإيراني والقوات المرتبطة به في العراق وسوريا. ووصفت واشنطن ذلك بأنه رد على الهجوم على قاعدة أمريكية بالقرب من حدود الأردن نهاية يناير.

RT