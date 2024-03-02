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الاحتلال يفتش منازل في السموع جنوب الخليل

3/2/2024 3:09:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - فتشت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، منازل في بلدة السموع جنوب الخليل.


وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وفتشت عددا من منازل الفلسطينيين وعبثت بمحتوياتها، عرف من أصحابها: علي محمد الحوامدة، ومصطفى محمد سلمان الحوامدة، ومحمد عبد الكريم، وزهدي عبد ربه السلامين.


وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال ألقت مناشير تحذيرية من الاقتراب من جدار الفصل في بلدات السموع ، ويطا، وقرى جنوب غرب الخليل.

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