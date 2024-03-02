الاحتلال يفتش منازل في السموع جنوب الخليل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - فتشت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، منازل في بلدة السموع جنوب الخليل.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وفتشت عددا من منازل الفلسطينيين وعبثت بمحتوياتها، عرف من أصحابها: علي محمد الحوامدة، ومصطفى محمد سلمان الحوامدة، ومحمد عبد الكريم، وزهدي عبد ربه السلامين.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال ألقت مناشير تحذيرية من الاقتراب من جدار الفصل في بلدات السموع ، ويطا، وقرى جنوب غرب الخليل.
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