40-20 قرشاً سعر كيلو البطاطا بالسوق المركزي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
بلغت كميات البطاطا الواردة الى سوق الخضار المركزي اليوم السبت نحو 358 طنا بأسعار تتراوح بين 20 و 40 قرشا للكيلو .
واستقرت غالبية الاصناف من الخضار اليوم في ساحات السوق المركزي وبلغ سعر البندورة بين 7 و 15 قرشا للكيلو ، والخيار بين 40 و 60 قرشا للكيلو .
وتاليا نشرة مفصلة باسعار الخضار والفاكهة بالسوق المركزي :
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