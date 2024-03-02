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40-20 قرشاً سعر كيلو البطاطا بالسوق المركزي

3/2/2024 3:09:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغت كميات البطاطا الواردة الى سوق الخضار المركزي اليوم السبت نحو 358 طنا بأسعار تتراوح بين 20 و 40 قرشا للكيلو .

واستقرت غالبية الاصناف من الخضار اليوم في ساحات السوق المركزي وبلغ سعر البندورة بين 7 و 15 قرشا للكيلو ، والخيار بين 40 و 60 قرشا للكيلو .

وتاليا نشرة مفصلة باسعار الخضار والفاكهة بالسوق المركزي :




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