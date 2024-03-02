وفاة الموسيقار حلمي بكر عن عمر ناهز 86 عاما
التاريخ
3/2/2024 3:09:43 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وسائل إعلام مصرية، وفاة الموسيقار المصري حلمي بكر عن عمر ناهز 86 عاماً، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.
حلمي بكر من مواليد 1937، وهو ملحن مصري لحّن حوالي 1500 لحن لكبار المطربين العرب مثل ليلى مراد ووردة الجزائرية ونجاة الصغيرة ومحمد الحلو وعلي الحجار ومدحت صالح.
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