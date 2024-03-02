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سي إن إن: اكتشاف منطاد استطلاعي بالقرب من سواحل ألاسكا

3/2/2024 3:09:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت شبكة "سي إن إن" الإعلامية الأمريكية نقلا عن مصادرها بأن صيادين اكتشفوا ما يعتقد أنه منطاد استطلاعي بالقرب من سواحل ولاية ألاسكا الأمريكية.
وقالت مصادر مطلعة لـ "سي إن إن"، أمس الجمعة، إن الصيادين سيسلمون المنطاد لمكتب التحقيقات الفدرالي بعد وصولهم إلى ميناء خلال اليومين القادمين.


وحسب المصادر، فإن الصيادين قدموا صور المنطاد للهيئات الأمنية الأمريكية.
ومن المتوقع نقل المنطاد إلى مختبر لمكتب التحقيقات الفدرالي، حيث سيجري تحليله.


يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت في فبراير 2023 إسقاط منطاد استطلاعي صيني. وقال البنتاغون آنذاك إن المنطاد كان يقوم بجمع معلومات استخباراتية.


وأسفر الحادث عن بعض التوترات في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، حيث أجل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زيارته المقررة للصين.


بدورها، اتهمت بكين الولايات المتحدة بنشر معلومات مضللة، وقالت إن المنطاد كان مخصصا للأرصاد الجوية، ودخل الأجواء الأمريكية عن طريق الخطأ.

RT

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