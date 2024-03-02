واشنطن بوست: غضب أميركي من تصرفات نتنياهو

واشنطن بوست: غضب أميركي من تصرفات نتنياهو
التاريخ
3/2/2024 3:09:43 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقترب من نقطة لم يعد ممكنا بعدها التسامح مع تحديها لشركائها الأميركيين.
وأضافت الصحيفة أن مسؤولون أميركيين أعربوا عن إحباطهم العميق وغضبهم مما يرونه "حكومة إسرائيلية عنيدة ومتعجرفة".
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