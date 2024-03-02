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واشنطن بوست: غضب أميركي من تصرفات نتنياهو

3/2/2024 3:09:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقترب من نقطة لم يعد ممكنا بعدها التسامح مع تحديها لشركائها الأميركيين.


وأضافت الصحيفة أن مسؤولون أميركيين أعربوا عن إحباطهم العميق وغضبهم مما يرونه "حكومة إسرائيلية عنيدة ومتعجرفة".


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