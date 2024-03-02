مقتل 7 أسرى إسرائيليين جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الأسابيع الأخيرة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN-أعلنت“كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة حماس،أمس الجمعة ، مقتل 7 أسرى إسرائيليين لديها في قصف لجيشهم بعد أسابيع من فقدان الاتصال بهم، لترتفع حصيلة قتلى المحتجزين في قطاع غزة إلى 70.

وقال متحدث الكتائب أبو عبيدة:“سبق أن أعلنا أن اتصالنا قد انقطع مع مقاتلينا الذين يحرسون عددا من أسرى العدو في قطاعنا الصادق، وأننا نرجح أن عددا من الأسرى قد تم قتلهم نتيجة القصف”.

وأضاف في بيان أنه“بعد الفحص والتدقيق خلال الأسابيع الأخيرة، فقد تأكد لنا استشهاد عدد من مقاتلينا، ومقتل سبعة من أسرى العدو (الإسرائيلي) في القطاع، نتيجة القصف الصهيوني”.

ونشر البيان أسماء 3 أسرى منهم باللغتين العربية والعبرية، وهم“حايم جيرشون بيريي، ويورام إتاك ميتزجر، وأميرام إسرائيل كوبر”.