مقتل 7 أسرى إسرائيليين جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الأسابيع الأخيرة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN-أعلنت“كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة حماس،أمس الجمعة ، مقتل 7 أسرى إسرائيليين لديها في قصف لجيشهم بعد أسابيع من فقدان الاتصال بهم، لترتفع حصيلة قتلى المحتجزين في قطاع غزة إلى 70.
وقال متحدث الكتائب أبو عبيدة:“سبق أن أعلنا أن اتصالنا قد انقطع مع مقاتلينا الذين يحرسون عددا من أسرى العدو في قطاعنا الصادق، وأننا نرجح أن عددا من الأسرى قد تم قتلهم نتيجة القصف”.
وأضاف في بيان أنه“بعد الفحص والتدقيق خلال الأسابيع الأخيرة، فقد تأكد لنا استشهاد عدد من مقاتلينا، ومقتل سبعة من أسرى العدو (الإسرائيلي) في القطاع، نتيجة القصف الصهيوني”.
ونشر البيان أسماء 3 أسرى منهم باللغتين العربية والعبرية، وهم“حايم جيرشون بيريي، ويورام إتاك ميتزجر، وأميرام إسرائيل كوبر”.
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