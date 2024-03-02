الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات على عدد من مدن الضفة الغربية

(MENAFN
- Palestine News Network )
محافظات/PNN- شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم السبت، حملة مداهمات واعتقالات طالت عددا من المواطنين من مختلف محافظات الضفة الغربية.
وفي الخليل اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدات، بني نعيم ويطا، وترقوميا في المحافظة.
وأفادت مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت بني نعيم وتجولت في عدة أحياء فيها، وتمركزت بالقرب من مدرسة الكندي، كون أن يبلغ عن اعتقالات.
كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يطا بعدة اليات، وتجولت في عدة أحياء وشوارع.
وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة ترقوميا وداهمت منزل المعتقل طارق الغريب.
وأكد أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة السموع جنوب الخليل، وداهمت عدة منازل وعبثت في محتوايتها، واستولت على مركبة.
وفي بيت لحم
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابا من بلدة الدوحة، غرب بيت لحم.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب وليد فوزي علقم، بعد دهم منزل ذويه، وتفتيشه.
نابلس:
اقتحمت قوات الاحتلال في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.
وقالت مصادر محلية في المدينة للوكالة الرسمية
إن تلك القوات انتشرت في الاحياء التي تتوسط نابلس وفي الشارع الرئيسي الذي يمر عبر وسط المدينة.
واثناء الاقتحام، اغلقت قوات الاحتلال شارع فيصل الذي يقود الى وسط المدينة، فيما تمركزت قوات مؤللة قرب حي المدارس على اطراف البلدة القديمة.
وفي وقت لاحق، ابلغ شهود عيان عن سماع صوت انفجار قوي، لم تعرف طبيعته حتى الان.
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