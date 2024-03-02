استشهاد 3 اشخاص إثر استهدافهم بمسيّرة إسرائيلية جنوب لبنان

استشهاد 3 اشخاص إثر استهدافهم بمسيّرة إسرائيلية جنوب لبنان
التاريخ
3/2/2024 3:09:13 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN-استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية، صباح اليوم السبت، سيارة على طريق الناقورة بجنوب لبنان، كان فيها 3 أشخاص، وفقا لتقارير عربية.
فيما كان قد أعلن حزب الله، صباح السبت، أن مقاتليه شنوا هجوما جويا عند الساعة 05:40 من فجر اليوم السبت، على قيادة القطاع المستحدث في ليمان بمُسيرة انقضاضية وأصابت هدفها بدقة.
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