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استشهاد 3 اشخاص إثر استهدافهم بمسيّرة إسرائيلية جنوب لبنان

3/2/2024 3:09:13 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN-استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية، صباح اليوم السبت، سيارة على طريق الناقورة بجنوب لبنان، كان فيها 3 أشخاص، وفقا لتقارير عربية.

فيما كان قد أعلن حزب الله، صباح السبت، أن مقاتليه ‌‎شنوا ‌‌هجوما جويا عند الساعة 05:40 من فجر‎ ال‎يوم السبت، ‏على قيادة القطاع المستحدث في ليمان بمُسيرة انقضاضية وأصابت هدفها بدقة.‏

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