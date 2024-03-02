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استطلاع: إسراع المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة أسوأ من التأخر في خفضها

3/2/2024 3:08:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف استطلاع للرأي أن إسراع البنك المركزي الأوروبي بشكل سابق للأوان في خفض أسعار الفائدة سيكون خطأ أسوأ من التأخر في خفض الفائدة.


وذكر ثلثا المشاركين في الاستطلاع أن التحرك سريعا لخفض أسعار الفائدة التي تهدف إلى كبح جماح التضخم سينطوي على مخاطر أكبر من التأخر في خفض الفائدة.


وعلى غرار نتائج استطلاع للرأي قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي، أعرب 56 % من خبراء الاقتصاد أنه لابد أن يتجنب مسؤولي البنك المركزي الأوروبي ارتكاب هذا الخطأ عن طريق اختيار التوقيت السليم للبدء في إجراءات التيسير المالي.


وتوقع الخبراء أن يتخذ البنك المركزي الأوروبي خطة أولية في هذا الصدد
وفي ظل انحسار التضخم واتجاه مسؤولي السياسات النقدية في الولايات المتحدة وبريطانيا نحو التيسير النقدي، توقع المشاركون في الاستطلاع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بواقع ثلاثة أرباع نقطة خلال العام الجاري.

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