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النفط يحقق مكاسب أسبوعية مع ترقب الأسواق لقرار أوبك+

3/2/2024 3:08:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط عالمياً % وسجلت مكاسب أسبوعية مع ترقب الأسواق قرار أوبك+ بشأن مستويات الإنتاج في الربع الثاني وتقييم بيانات اقتصادية جديدة من الولايات المتحدة وأوروبا والصين.


وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 1.64 دولار، أي 2% لتبلغ عند التسوية 83.55 دولار للبرميل.
وسجلت العقود الآجلة للخام تسليم أبريل التي انتهى أجلها في 29 فبراير 83.62 دولار للبرميل.
وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أبريل 1.71 دولار، أو 2.19 % إلى 79.97 دولار.


وحقق خام برنت زيادة أسبوعية 2.4 % وزاد خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 4.5%.


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