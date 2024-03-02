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اتحاد الرياضات البحرية يعتمد عددا من القرارات المهمة لدعم برامج الأندية والمنتخبات الوطنية

3/2/2024 3:00:19 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

عقد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، اجتماعه الأول لموسم 2024 مساء أمس، برئاسة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس الاتحاد وبحضور الأعضاء.

واعتمد مجلس إدارة الاتحاد، عددا من القرارات، أبرزها تنظيم العمل في كافة المؤسسات المعنية بالرياضات البحرية، علاوة على الفعاليات والأنشطة المزمع إقامتها في الفترة القادمة، وأوصى بتفعيل دور الاتحاد بشكل أكبر بما يخدم كافة منتسبيه في مختلف إمارات الدولة.

وناقش المجلس عددا من المقترحات الخاصة بالمشاركات الدولية المرتقبة للمنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة.
ووجه الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، الشكر لكل الأعضاء على جهودهم في تطبيق استراتيجية وبرامج الاتحاد بأفضل صورة، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من العمل مع الأندية البحرية لتكامل الأدوار في تقديم كل الخدمات للمنتسبين بأعلى درجة من الجودة والكفاءة، وتوفير أفضل بيئة للكشف عن المواهب وصقلها وصناعة الأبطال ودعم المنتخبات الوطنية.

حضر الاجتماع، خالد المدفع نائب رئيس مجلس إدارة الإتحاد، ومحمد عبدالله الشامسي الأمين العام، وسالم الرميثي وأحمد الحوسني وعارف الهرنكي ومريم الحوسني وهيثم آل علي وجمال الجناحي، أعضاء مجلس الإدارة.

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