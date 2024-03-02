«انفيديا» الأمريكية تتجاوز تريليوني دولار للمرة الأولى

(MENAFN
- Al-Bayan)
تجاوزت شركة "انفيديا" لصناعة الرقائق القيمة السوقية، التي تبلغ تريليوني دولار أمس الجمعة، لتصبح ثالث شركة أمريكية تحقق هذا الإنجاز.
وكان العامل الحاسم وراء ذلك هو زيادة سعر السهم، بواقع 4%، ليصل إلى 79ر822 دولارا.
وتبلغ قيمة شركة "مايكروسوفت" حاليا أكثر من 3 تريليونات دولار، بينما تراجعت قيمة شركة "أبل" مؤخرا إلى ما دون هذه العلامة مرة أخرى.
جدير بالذكر أن السبب في زيادة قيمة شركة "انفيديا"، يعود إلى نشاطها في مجال أعمال الحوسبة، المرتبطة بتدريس تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وساهم هذا النشاط في ارتفاع سريع في أعمال "انفيديا" وقيمتها في سوق الأوراق المالية.
ومنذ بدء العام، ارتفع سعر السهم بواقع أكثر من 60%.
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