«انفيديا» الأمريكية تتجاوز تريليوني دولار للمرة الأولى

تجاوزت شركة "انفيديا" لصناعة الرقائق القيمة السوقية، التي تبلغ تريليوني دولار أمس الجمعة، لتصبح ثالث شركة أمريكية تحقق هذا الإنجاز.

وكان العامل الحاسم وراء ذلك هو زيادة سعر السهم، بواقع 4%، ليصل إلى 79ر822 دولارا.

وتبلغ قيمة شركة "مايكروسوفت" حاليا أكثر من 3 تريليونات دولار، بينما تراجعت قيمة شركة "أبل" مؤخرا إلى ما دون هذه العلامة مرة أخرى.

جدير بالذكر أن السبب في زيادة قيمة شركة "انفيديا"، يعود إلى نشاطها في مجال أعمال الحوسبة، المرتبطة بتدريس تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وساهم هذا النشاط في ارتفاع سريع في أعمال "انفيديا" وقيمتها في سوق الأوراق المالية.

ومنذ بدء العام، ارتفع سعر السهم بواقع أكثر من 60%.





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