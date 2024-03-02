دبي تستضيف المؤتمر الترويجي للدورة الـ135 من معرض كانتون الدولي

أطلق معرض كانتون، الذي يعرف أيضا باسم معرض الصين للاستيراد والتصدير - أحد أبرز الأحداث التجارية الدولية، مؤتمره الترويجي لدورته الـ 135 في دبي، وذلك في خطوة تعزز الروابط التجارية والاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية.

حضر إطلاق المؤتمر الترويجي، نخبة من الممثلين التجاريين والشخصيات البارزة من 80 منظمة، بما في ذلك طيران الإمارات وممثلين عن الشركات الكبرى ورجال الأعمال.

أكد تشانغ سيهونغ نائب الأمين العام لمعرض كانتون، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن الدورة المقبلة للمعرض، المقرر انعقادها في 15 أبريل 2024، ستشهد توسعا في مساحة العرض لتصل إلى 1.55 مليون متر مربع، وذلك بهدف تقديم تجربة أغنى وأشمل للزوار والعارضين، حيث يتوقع مشاركة أكثر من 28,000 عارض، مما يوفر فرصة استثنائية للمشترين الدوليين لتعزيز عمليات التوريد والتعاون التجاري.

وأعرب مروان المري المدير الإقليمي لغرفة تجارة دبي في آسيا، عن سعادة الغرفة الدائمة بتوطيد أواصر الصداقة مع الشركات الصينية، مؤكدا التزام غرفة تجارة دبي بدفع عجلة النمو الاقتصادي في الإمارة، وبتحقيق مستهدفات "أجندة دبي الاقتصادية (D33)"، التي تركز على تنمية حجم التجارة الدولية للسلع والخدمات لتصل إلى 6.9 تريليونات دولار أمريكي خلال العقد المقبل.

جدير الذكر أن معرض كانتون، الذي تأسس في ربيع عام 1957، يعقد مرتين سنوياً في مدينة قوانغتشو الصينية، ويعد من أبرز الفعاليات التجارية الدولية بفضل تاريخه الطويل وتنوع المعروضات والمشاركة الواسعة من التجار والمشترين من جميع أنحاء العالم؛ ويتميز المعرض بكونه منصة مثالية لعرض أحدث المنتجات والابتكارات وتعزيز العلاقات التجارية الدولية، مما يجعله نقطة تجمع مهمة للقطاعات التجارية والصناعية على مستوى العالم.





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