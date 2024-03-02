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السلطات الفرنسية تخفف القيود المرورية خلال أولمبياد باريس 2024

3/2/2024 3:00:19 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن لوران نونيز قائد شرطة باريس أن السلطات قررت تخفيف القيود المرورية خلال أولمبياد باريس 2024، بعد اجتماعات مع مسؤولين محليين منتخبين.

وقال نونيز في مؤتمر صحفي "نريد تقليص الإزعاج إلى أقل حد ممكن للمقيمين في باريس وفي المنطقة، لذلك خففنا القيود.

"تم تلبية جميع طلبات الممثلين المحليين المنتخبين باستثناء طلب وحيد في الدائرة 15 في باريس".

وكانت الشرطة قد ذكرت في العام الماضي أنها ستسمح بالدخول إلى مواقع استضافة المنافسات، فقط لحاملي التذاكر، بينما سيقام سياج حماية بالقرب من تلك المواقع.

وجرى فتح بعض المناطق الحمراء التي تغلق أمام حركة المرور نظرا لأنها في محيط مواقع استضافة الألعاب الأولمبية.

وتم منح المزيد من الاستثناءات للدخول إلى المناطق الحمراء التي ستكون مفتوحة أمام مركبات مقدمي الخدمات الصحية ومركبات نقل الأموال وشاحنات الإزالة.

ولن تسمح السلطات للحافلات بالدخول إلى المناطق الحمراء

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