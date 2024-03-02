السلطات الفرنسية تخفف القيود المرورية خلال أولمبياد باريس 2024

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن لوران نونيز قائد شرطة باريس أن السلطات قررت تخفيف القيود المرورية خلال أولمبياد باريس 2024، بعد اجتماعات مع مسؤولين محليين منتخبين.
وقال نونيز في مؤتمر صحفي "نريد تقليص الإزعاج إلى أقل حد ممكن للمقيمين في باريس وفي المنطقة، لذلك خففنا القيود.
"تم تلبية جميع طلبات الممثلين المحليين المنتخبين باستثناء طلب وحيد في الدائرة 15 في باريس".
وكانت الشرطة قد ذكرت في العام الماضي أنها ستسمح بالدخول إلى مواقع استضافة المنافسات، فقط لحاملي التذاكر، بينما سيقام سياج حماية بالقرب من تلك المواقع.
وجرى فتح بعض المناطق الحمراء التي تغلق أمام حركة المرور نظرا لأنها في محيط مواقع استضافة الألعاب الأولمبية.
وتم منح المزيد من الاستثناءات للدخول إلى المناطق الحمراء التي ستكون مفتوحة أمام مركبات مقدمي الخدمات الصحية ومركبات نقل الأموال وشاحنات الإزالة.
ولن تسمح السلطات للحافلات بالدخول إلى المناطق الحمراء
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